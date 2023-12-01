В хиропрактике (сочетающей манипуляционную и телесную практику) считается, что взаимосвязь между строением позвоночника и другими суставными поверхностями, а также их взаимосвязь с нервной системой является ключом к поддержанию или восстановлению здоровья. Основным способом восстановления этой взаимосвязи является мануальное воздействие на позвоночник, другие суставы, а также на мягкие ткани. Хиропрактики могут также проводить физиотерапию (например, применяя тепло и холод, электростимуляцию, стратегии реабилитации), выполнять массаж, акупунктуру, а также рекомендовать применение упражнений, эргономических методов или изменение образа жизни. (См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).

Некоторые хиропрактики делают акцент на виталистической медицине (способность организма к самовосстановлению). Они используют мануальное воздействие для коррекции гипотетические несоосности и смещения позвонков в позвоночнике в попытке восстановить поток жизненной энергии (так называемый врожденный поток). Они считают, что этот метод может исцелить большинство нарушений. Другие хиропрактики отвергают это понятие в различной степени; некоторые из них ограничивают свою деятельность лечением опорно-двигательного аппарата на основании доказанных данных.

Применение хиропрактики Доказательные данные (умеренного качества) касательно эффективности хиропрактических манипуляций достаточны для Поясничная боль (1) Хиропрактика иногда эффективна при лечении головной боли, особенно цервикогенной, хотя польза от нее не долговечна и все еще необходимы более качественные доказательства эффективности (2). Она также использовалась для лечения боли в шее (3). Некоторые хиропрактики проводят лечение других заболеваний (например, астмы, энуреза, кривошеи и отита среднего уха у детей), хотя проводилось мало высококачественных исследований влияния хиропрактики на эти заболевания, и они не доказали эффективность ее применения.

Возможные нежелательные эффекты Серьезные осложнения в результате манипуляций на позвоночнике (например, боль в пояснице, повреждение шейных нервов, повреждения в артериях в шее) наблюдаются редко. Манипуляции с позвоночником не рекомендуются для пациентов с остеопорозом или симптомами невропатии (например, парестезии, потеря силы в конечности). Является ли это безопасным для пациентов, перенесших операцию на позвоночнике или инсульт, или у кого наблюдаются сосудистые расстройства, неясно.