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Хиропрактика

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023

В хиропрактике (сочетающей манипуляционную и телесную практику) считается, что взаимосвязь между строением позвоночника и другими суставными поверхностями, а также их взаимосвязь с нервной системой является ключом к поддержанию или восстановлению здоровья. Основным способом восстановления этой взаимосвязи является мануальное воздействие на позвоночник, другие суставы, а также на мягкие ткани. Хиропрактики могут также проводить физиотерапию (например, применяя тепло и холод, электростимуляцию, стратегии реабилитации), выполнять массаж, акупунктуру, а также рекомендовать применение упражнений, эргономических методов или изменение образа жизни. (См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).

Некоторые хиропрактики делают акцент на виталистической медицине (способность организма к самовосстановлению). Они используют мануальное воздействие для коррекции гипотетические несоосности и смещения позвонков в позвоночнике в попытке восстановить поток жизненной энергии (так называемый врожденный поток). Они считают, что этот метод может исцелить большинство нарушений. Другие хиропрактики отвергают это понятие в различной степени; некоторые из них ограничивают свою деятельность лечением опорно-двигательного аппарата на основании доказанных данных.

Применение хиропрактики

Доказательные данные (умеренного качества) касательно эффективности хиропрактических манипуляций достаточны для

  • Поясничная боль (1)

Хиропрактика иногда эффективна при лечении головной боли, особенно цервикогенной, хотя польза от нее не долговечна и все еще необходимы более качественные доказательства эффективности (2). Она также использовалась для лечения боли в шее (3).

Некоторые хиропрактики проводят лечение других заболеваний (например, астмы, энуреза, кривошеи и отита среднего уха у детей), хотя проводилось мало высококачественных исследований влияния хиропрактики на эти заболевания, и они не доказали эффективность ее применения.

Возможные нежелательные эффекты

Серьезные осложнения в результате манипуляций на позвоночнике (например, боль в пояснице, повреждение шейных нервов, повреждения в артериях в шее) наблюдаются редко. Манипуляции с позвоночником не рекомендуются для пациентов с остеопорозом или симптомами невропатии (например, парестезии, потеря силы в конечности). Является ли это безопасным для пациентов, перенесших операцию на позвоночнике или инсульт, или у кого наблюдаются сосудистые расстройства, неясно.

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