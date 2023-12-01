В хелатной терапии, принадлежащей к биологически основанным практикам, лекарственное средство используется для связывания и выведения из кровотока предполагаемого избытка или токсичных количеств металла или минерала (например, свинца, меди, железа, кальция). В традиционной медицине хелатная терапия является распространенным методом для лечения отравления свинцом и другими тяжелыми металлами (см. таблицу Хелатная терапия: практические рекомендации [Guidelines for Chelation Therapy]). (См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).
Токсичность тяжелых металлов, как правило, вследствие воздействия окружающей среды, может быть фактором риска развития деменции (1), сердечно-сосудистых заболеваний (2) и хронической болезни почек (3).
Хелатная терапия с использованием ЭДТА (этилен тетрауксусная кислота) также была предложена в качестве средства для выведения кальция и, следовательно, для лечения атеросклероза. Тем не менее, несмотря на то, что исследования проводились более 50 лет, исследователи не выявили каких-либо механизмов для объяснения, как хелатотерапия может лечить атеросклероз или предотвращать развитие инфарктов или инсультов (4).
В 2012 году крупное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование хелации (Исследование для оценки хелатотерапии [TACT]) обнаружило значительную пользу применения хелатов по сравнению с плацебо для совокупных исходов (26,5% против 30% в группе плацебо), но не для отдельных исходов (таких как смерть, сердечно-сосудистые события, инсульт, госпитализация) (5). Это исследование имело методологические недостатки и не положило конец спорам по поводу хелатной терапии; тем не менее дополнительный анализ данных показал значительное снижение комбинированной конечной точки у пациентов с диабетом и заболеванием периферических артерий в группе хелатирования по сравнению с контрольной группой, а также снижение смертности (6).
Последующий систематический обзор 38 исследований показал возможные, но неотчетливые преимущества хелатной терапии в отношении вторичной профилактики рецидивирующих кардиальных событий (7).
К числу рисков при хелатной терапии относятся
Гипокальциемия (потенциально серьезная)
Реакция в месте инфузии, лихорадка, тошнота, рвота
Повреждение почек
Отсрочка более эффективного лечения
Смерть
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