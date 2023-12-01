Управляемое воображение является типом психосоматической терапии и включает использование мысленных образов, самостоятельных или направляемых, для достижения пациентом состояния релаксации (например, перед процедурой) и содействия оздоровлению и исцелению (с целью влияния на изменения физического состояния, например, мобилизацию иммунной системы). Изображение может включать любое из чувств.
(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).
Использование управляемого воображения
Наложение образа, используемое с методами релаксации (мышечная релаксация и глубокое дыхание) в сочетании с гипнотерапией, могут помочь уменьшить боль, особенно у пациентов с фибромиалгией (1), а также улучшить качество жизни и толерантность к лечению больных раком. Наложение образа также использовалось у пациентов с психологической травмой, включая госпитализацию в отделение интенсивной терапии (ОИТ) (2) и у пациентов с тревожностью, стрессовыми расстройствами и нарушениями сна.
Справочные материалы
1. Zech N, Hansen E, Bernardy K, et al: Efficacy, acceptability and safety of guided imagery/hypnosis in fibromyalgia - a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Pain 21(2):217-227, 2017. doi: 10.1002/ejp.933
2. Hadjibalassi M, Lambrinou E, Papastavrou E, et al: The effect of guided imagery on physiological and psychological outcomes of adult ICU patients: A systematic literature review and methodological implications. Aust Crit Care 31(2):73-86, 2018. doi: 10.1016/j.aucc.2017.03.001