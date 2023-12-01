Управляемое воображение

Наложение образа, используемое с методами релаксации (мышечная релаксация и глубокое дыхание) в сочетании с гипнотерапией, могут помочь уменьшить боль, особенно у пациентов с фибромиалгией (1), а также улучшить качество жизни и толерантность к лечению больных раком. Наложение образа также использовалось у пациентов с психологической травмой, включая госпитализацию в отделение интенсивной терапии (ОИТ) (2) и у пациентов с тревожностью, стрессовыми расстройствами и нарушениями сна.