Рефлексотерапия (как тип мануальной и телесной практики) является видом лечебного массажа, при котором применяется мануальное воздействие на специфические участки ладони и стопы; при этом считается, что такие участки связаны с различными органами или системами организма посредством меридианов. Стимуляция этих участков, как полагают, устраняет блокирование энергии, ответственной за боль или симптомы в соответствующей части тела. (См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).

Основой рефлексотерапии считается проекция картины тела на стопу, поскольку этот метод предполагает, что все органы тела человека имеют энергетическую связь со стопой его ноги или поверхностью ладони. Результаты большинства клинических исследований рефлексологии, как правило, выявляли неспецифические эффекты на субъективные симптомы (например, релаксацию, неотличимую от состояния, после массажа). Несколько мета-анализов продемонстрировали только низкокачественные доказательства того, что рефлексотерапия эффективна для купирования боли в паллиативной медицине (1) и для уменьшения боли во время родов (2, 3).