Рефлексотерапия (как тип мануальной и телесной практики) является видом лечебного массажа, при котором применяется мануальное воздействие на специфические участки ладони и стопы; при этом считается, что такие участки связаны с различными органами или системами организма посредством меридианов. Стимуляция этих участков, как полагают, устраняет блокирование энергии, ответственной за боль или симптомы в соответствующей части тела. (См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).
Основой рефлексотерапии считается проекция картины тела на стопу, поскольку этот метод предполагает, что все органы тела человека имеют энергетическую связь со стопой его ноги или поверхностью ладони. Результаты большинства клинических исследований рефлексологии, как правило, выявляли неспецифические эффекты на субъективные симптомы (например, релаксацию, неотличимую от состояния, после массажа). Несколько мета-анализов продемонстрировали только низкокачественные доказательства того, что рефлексотерапия эффективна для купирования боли в паллиативной медицине (1) и для уменьшения боли во время родов (2, 3).
Справочные материалы
1. Candy B, Armstrong M, Flemming K, et al: The effectiveness of aromatherapy, massage and reflexology in people with palliative care needs: A systematic review. Palliat Med 34(2):179-194, 2020. doi:10.1177/0269216319884198
2. Smith CA, Levett KM, Collins CT, et al: Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour. Cochrane Database Syst Rev 3(3):CD009290, 2018. Published 2018 Mar 28. doi:10.1002/14651858.CD009290.pub3
3. Liang X, Wu S, Li K, et al: The effects of reflexology on symptoms in pregnancy: A systematic review of randomized controlled trials. Heliyon 9(8):e18442, 2023. Published 2023 Jul 19. doi:10.1016/j.heliyon.2023.e18442