Методы релаксации, являющиеся типом психосоматической медицины, являются практиками, специально разработанными для снятия напряжения и нагрузки. Конкретные методы могут быть направлены:

Сокращение активности симпатической нервной системы

Снижение артериального давления

Ослабление мышечного напряжения

замедление метаболических процессов;

изменение активности мозговых волн

Релаксационная терапия или прикладная релаксация эффективна для уменьшения беспокойства и некоторых видов боли. Она также может быть эффективна при депрессии (1). Исследования по релаксационной терапии, применяемой при клинических состояниях, в основном небольшие и низкого качества.

Техники релаксации могут быть использованы с другими методами, такими как медитация, управление образами или гипнотерапия.

(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).