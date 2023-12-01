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Методы релаксации

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023

Методы релаксации, являющиеся типом психосоматической медицины, являются практиками, специально разработанными для снятия напряжения и нагрузки. Конкретные методы могут быть направлены:

  • Сокращение активности симпатической нервной системы

  • Снижение артериального давления

  • Ослабление мышечного напряжения

  • замедление метаболических процессов;

  • изменение активности мозговых волн

Релаксационная терапия или прикладная релаксация эффективна для уменьшения беспокойства и некоторых видов боли. Она также может быть эффективна при депрессии (1). Исследования по релаксационной терапии, применяемой при клинических состояниях, в основном небольшие и низкого качества.

Техники релаксации могут быть использованы с другими методами, такими как медитация, управление образами или гипнотерапия.

(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).

Справочные материалы

  1. 1. Jia Y, Wang X, Cheng Y: Relaxation therapy for depression: an updated meta-analysis. J Nerv Ment Dis. 208(4):319-328, 2020. doi: 10.1097/NMD.0000000000001121. PMID: 32221187.

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