Методы релаксации, являющиеся типом психосоматической медицины, являются практиками, специально разработанными для снятия напряжения и нагрузки. Конкретные методы могут быть направлены:
Сокращение активности симпатической нервной системы
Снижение артериального давления
Ослабление мышечного напряжения
замедление метаболических процессов;
изменение активности мозговых волн
Релаксационная терапия или прикладная релаксация эффективна для уменьшения беспокойства и некоторых видов боли. Она также может быть эффективна при депрессии (1). Исследования по релаксационной терапии, применяемой при клинических состояниях, в основном небольшие и низкого качества.
Техники релаксации могут быть использованы с другими методами, такими как медитация, управление образами или гипнотерапия.
(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).
Справочные материалы
1. Jia Y, Wang X, Cheng Y: Relaxation therapy for depression: an updated meta-analysis. J Nerv Ment Dis. 208(4):319-328, 2020. doi: 10.1097/NMD.0000000000001121. PMID: 32221187.