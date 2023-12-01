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Медитация

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023

При медитации, которая является типом психосоматической медицины, пациенты осуществляют регуляцию своего внимания или систематически сосредоточивают внимание на конкретных аспектах внутреннего или внешнего опыта. Наиболее хорошо изученные формы медитации – это трансцендентальные медитации (ТМ) и медитации ясного ума. Результаты на сегодняшний день показывают, что медитация может работать по меньшей мере посредством 2 механизмов:

  • Создания расслабленного состояния, которое противодействует чрезмерной активации нейрогормональных путей в результате циклического напряжения

  • Развития потенциала для метакогнитивной осведомленности (способность отступить и видеть содержание сознания), что теоретически помогает пациентам автоматически не реагировать на стресс (в высокой степени обу-словленные, заученные шаблоны поведения) и помогать им терпеть и лучше регулировать эмоциональные переживания

Большинство практик медитации были разработаны в религиозном или духовном контексте; их конечной целью был некоторый тип духовного роста, личной трансформации или трансцендентного опыта. Однако исследования показывают, что в качестве медицинского вмешательства медитация может часто быть полезна независимо от культурного, духовного или религиозного воспитания человека.

(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).

Применение медитации

Медитация используется для уменьшения тревоги, боли (1), депрессии, стресса, бессонницы, тиннитуса (2), сексуальной дисфункции (3) и симптомов хронических заболеваний, таких как рак или сердечно-сосудистые заболевания. Он также используется для улучшения самочувствия, особенно среди медицинских работников и людей с хроническими заболеваниями (4). Убедительными являются доказательства, подтверждающие эффективность в облегчении депрессии, а доказательства эффективности улучшения сексуальной дисфункции являются по крайней мере позволяющими предположить эту эффективность; однако свидетельства улучшения большинства чисто физических симптомов менее убедительны.

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