При медитации, которая является типом психосоматической медицины, пациенты осуществляют регуляцию своего внимания или систематически сосредоточивают внимание на конкретных аспектах внутреннего или внешнего опыта. Наиболее хорошо изученные формы медитации – это трансцендентальные медитации (ТМ) и медитации ясного ума. Результаты на сегодняшний день показывают, что медитация может работать по меньшей мере посредством 2 механизмов:
Создания расслабленного состояния, которое противодействует чрезмерной активации нейрогормональных путей в результате циклического напряжения
Развития потенциала для метакогнитивной осведомленности (способность отступить и видеть содержание сознания), что теоретически помогает пациентам автоматически не реагировать на стресс (в высокой степени обу-словленные, заученные шаблоны поведения) и помогать им терпеть и лучше регулировать эмоциональные переживания
Большинство практик медитации были разработаны в религиозном или духовном контексте; их конечной целью был некоторый тип духовного роста, личной трансформации или трансцендентного опыта. Однако исследования показывают, что в качестве медицинского вмешательства медитация может часто быть полезна независимо от культурного, духовного или религиозного воспитания человека.
(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).
Применение медитации
Медитация используется для уменьшения тревоги, боли (1), депрессии, стресса, бессонницы, тиннитуса (2), сексуальной дисфункции (3) и симптомов хронических заболеваний, таких как рак или сердечно-сосудистые заболевания. Он также используется для улучшения самочувствия, особенно среди медицинских работников и людей с хроническими заболеваниями (4). Убедительными являются доказательства, подтверждающие эффективность в облегчении депрессии, а доказательства эффективности улучшения сексуальной дисфункции являются по крайней мере позволяющими предположить эту эффективность; однако свидетельства улучшения большинства чисто физических симптомов менее убедительны.
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