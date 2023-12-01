При медитации, которая является типом психосоматической медицины, пациенты осуществляют регуляцию своего внимания или систематически сосредоточивают внимание на конкретных аспектах внутреннего или внешнего опыта. Наиболее хорошо изученные формы медитации – это трансцендентальные медитации (ТМ) и медитации ясного ума. Результаты на сегодняшний день показывают, что медитация может работать по меньшей мере посредством 2 механизмов:

Создания расслабленного состояния, которое противодействует чрезмерной активации нейрогормональных путей в результате циклического напряжения

Развития потенциала для метакогнитивной осведомленности (способность отступить и видеть содержание сознания), что теоретически помогает пациентам автоматически не реагировать на стресс (в высокой степени обу-словленные, заученные шаблоны поведения) и помогать им терпеть и лучше регулировать эмоциональные переживания

Большинство практик медитации были разработаны в религиозном или духовном контексте; их конечной целью был некоторый тип духовного роста, личной трансформации или трансцендентного опыта. Однако исследования показывают, что в качестве медицинского вмешательства медитация может часто быть полезна независимо от культурного, духовного или религиозного воспитания человека.

(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).