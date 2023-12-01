В магнитной терапии (энергетической терапии) применяются статические магнитные поля (стационарные поля, создаваемые постоянными магнитами) или импульсные электромагнитные поля (переменные магнитные поля, создаваемые электромагнитами). Практики этого метода размещают магниты на теле или на частях тела, связанных с заболеванием, в индуцированном электрическом поле, с целью уменьшить боль или ускорить излечение. (См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).
Доказательства и применение
Магниты, в частности, являются популярным средством для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также нейропатической боли, хотя данные об их эффективности неоднозначны.
Систематические обзоры не выявили пользы применения статической магнитной терапии при хронической боли и боли в шее (1), а высококачественные исследования не выявили пользы при остеоартрите и ревматоидном артрите (2).
Биологический эффект импульсной электромагнитной терапии значительно отличается от эффекта статической магнитной терапии. Некоторые данные свидетельствуют о том, что импульсная электромагнитная терапия может применяться для облегчения боли. Один мета-анализ обнаружил облегчение нейропатической боли от использования высокочастотной повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляции (3). Другое исследование на остеоартрите коленного сустава показало улучшение физической функции, но при этом не наблюдалось уменьшение боли или тугоподвижности (4). Хорошо разработана методика применения импульсного электромагнитного поля для ускорения заживления несрастающихся переломов.
Возможные противопоказания
Возможные противопоказания для магнитов включают беременность (воздействие на плод неизвестно) и использование имплантированных кардиостимуляторов, инсулиновой помпы, или препарата, вводимого с помощью пластыря.
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