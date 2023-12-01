Магниты, в частности, являются популярным средством для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также нейропатической боли, хотя данные об их эффективности неоднозначны.

Систематические обзоры не выявили пользы применения статической магнитной терапии при хронической боли и боли в шее (1), а высококачественные исследования не выявили пользы при остеоартрите и ревматоидном артрите (2).

Биологический эффект импульсной электромагнитной терапии значительно отличается от эффекта статической магнитной терапии. Некоторые данные свидетельствуют о том, что импульсная электромагнитная терапия может применяться для облегчения боли. Один мета-анализ обнаружил облегчение нейропатической боли от использования высокочастотной повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляции (3). Другое исследование на остеоартрите коленного сустава показало улучшение физической функции, но при этом не наблюдалось уменьшение боли или тугоподвижности (4). Хорошо разработана методика применения импульсного электромагнитного поля для ускорения заживления несрастающихся переломов.