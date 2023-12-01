Гомеопатия, разработанная в Германии в конце 1700-х годов, представляет собой медицинскую систему, основанную на принципе «подобное лечится подобным» (закон подобия). Вещество, принятое в больших дозах, вызывает определенный набор симптомов; как предполагается, эти симптомы можно излечить приемом того же вещества в малых и сверхмалых дозах. Считается, что малая доза стимулирует исцеляющие механизмы организма.

Лечение основано на уникальных характеристиках пациента, включая образ жизни, а также симптомы и общее состояние здоровья. Гомеопатия направлена на восстановление энергетического потока организма; она не основана на принципах химии или физиологии.

Лекарственные средства, используе­мые в гомеопатии, получаются из естес­твенно встречающихся субстанций, та­ких как экстракты растений и минералы. Очень низкие концентрации готовятся особым образом. Чем более сильно раз­бавлена гомеопатическая медицина, тем более сильной она, как полагают, явля­ется. Многие растворы настолько сильно разбавлены, что не содержат поддающихся измерению молекул активного компонента. Например, разбавление 30C означает проведение от 1 до 100 в 30 последовательных разведениях, в результате чего итоговое разведение составляет 1 × 1060.

Гомеопатические лекарственные препараты можно купить в аптеке или у поставщика гомеопатических лекарственных препаратов.

(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).

Положения гомеопатии В отличие от лекарства из растительного сырья и пищевых добавок, гомеопатические лекарственные препараты регулируются Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA). Могут производиться только гомеопатические средства, одобренные FDA. Потому что так мало активного ингредиента остается после разбавления, активные ингредиенты тестируются перед разбавлением. FDA освобождает гомеопатические средства от нескольких требований, которые существуют для других лекарственных препаратов: Идентичность и сила каждого активного ингредиента не должны быть подтверждены лабораторно, прежде чем лекарственное средство будет распределено.

Производители гомеопатических лекарственных средств не обязаны предоставлять доказательства их эффективности.

Гомеопатические средства были временно освобождены от ограничений на количество спирта (обычный разбавитель), который они могут содержать. Однако на этикетке требуется перечислить следующие сведения: Название производителя

Термин «гомеопатический»

По крайней мере одно из показаний для лечения

Инструкция по безопасному применению

Активный ингредиент и степень его разбавления, если он специально не исключен

Доказательства гомеопатии Два основных принципа гомеопатии звучат как «подобное лечат подобным» и разбавление усиливает действие препаратов. Препарат, разбавлен настолько сильно, что в нем отсутствует активный ингредиент, того, что от его приема будет наблюдаться физиологический эффект (отличный от плацебо) биологически и химически неправдоподобно. Тем не менее, некоторые препараты, названные гомеопатическими, содержат активные ингредиенты в концентрации, достаточной для получения физиологических эффектов (например, Zicam, который содержит измеримое количество цинка). Эффективность гомеопатических средств при различных заболеваниях широко исследовалась. Анализ систематических обзоров за 2010 г. обнаружил, что гомеопатия не более эффективна, чем плацебо, для любого показания, как было указано Комитетом по науке и технике Палаты общин Соединенного Королевства (United Kingdom's House of Commons Science and Technology Committee) после исчерпывающего анализа систематических обзоров и мета-анализов гомеопатии (2010 г.) (1, 2). Исчерпывающий обзор, проведенный правительством Австралии для клинических данных по гомеопатии (2013 г.), обнаружил, что для 61 показаний существуют доказательства неэффективности применения гомеопатии, а доказательства для еще 7 показаний имели ненадлежащее качество (3). Последующие обзоры пришли к аналогичным выводам относительно отсутствия доказанной эффективности и низкого качества данных (4). Гомеопатию продолжают изучать, учитывая ее мягкий эффект и низкую вероятность токсичности. В некоторых клинических ситуациях (включая фибромиалгию), при которых стратегии традиционной медицины не приносят явной пользы, может рассматриваться возможность применения гомеопатии с учетом данных небольших исследований о потенциальном облегчении симптомов и отсутствии вреда (5, 6).

Применение гомеопатии Гомеопатия широко используется в Европе и Индии, в основном по причине многолетнего опыта ее применения; в результате, такая практика стала частью культуры. Гомеопатия применялась для лечения различных заболеваний, таких как аллергия, ринит и заболевания дыхательных путей, проблемы с пищеварением, скелетно-мышечная боль и головокружение.