Гипнотерапия, тип психосоматической терапии, является производной от западной психотерапевтической практики. Пациентов переводят в состояние расслабления и сосредоточенной концентрации, чтобы помочь им улучшить свое здоровье. Они поглощаются и относительно отвлекаются от окружающей действительности и своего сознания и испытаний, которым они подвергаются, но не теряют связи с ними. Некоторые пациенты учатся самогипнозу.
(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).
Использование гипнотерапии
Гипнотерапия используется для лечения болевых синдромов, менопаузальных симптомов, расстройств сна, фобий и конверсионных расстройств, а также применялась с некоторым успехом при прекращении курения и снижении веса. Она может уменьшить боль и тревогу во время медицинских процедур у взрослых и детей. Она может быть полезной при синдроме раздраженного кишечника, головной боли, астме, и некоторых кожных заболеваниях (например, бородавки, псориаз). Она может помочь снизить артериальное давление.
Гипнотерапия помогает контролировать тошноту и рвоту (в частности, упреждающую), связанную с химиотерапией, и полезна в паллиативной помощи при раке. Некоторые данные свидетельствуют о том, что пациенты с раком или хронической болью, которые открыты для гипнотерапии и ее эффектов, с большей вероятностью почувствуют уменьшение тревожности и улучшение качества жизни (1).
Справочные материалы
1. Thompson T, Terhune DB, Oram C, et al: The effectiveness of hypnosis for pain relief: a systematic review and meta-analysis of 85 controlled experimental trials. Neurosci Biobehav Rev 99:298-310, 2019. doi: 10.1016/j.neubiorev.2019.02.013