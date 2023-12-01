Гипнотерапия используется для лечения болевых синдромов, менопаузальных симптомов, расстройств сна, фобий и конверсионных расстройств, а также применялась с некоторым успехом при прекращении курения и снижении веса. Она может уменьшить боль и тревогу во время медицинских процедур у взрослых и детей. Она может быть полезной при синдроме раздраженного кишечника, головной боли, астме, и некоторых кожных заболеваниях (например, бородавки, псориаз). Она может помочь снизить артериальное давление.

Гипнотерапия помогает контролировать тошноту и рвоту (в частности, упреждающую), связанную с химиотерапией, и полезна в паллиативной помощи при раке. Некоторые данные свидетельствуют о том, что пациенты с раком или хронической болью, которые открыты для гипнотерапии и ее эффектов, с большей вероятностью почувствуют уменьшение тревожности и улучшение качества жизни (1).