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Бесконтактный массаж

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023

Бесконтактный массаж является одним из видов энергетической медицины. Принцип, лежащий в основе этого метода, заключается в использовании энергии (биополя) терапевта для воздействия на биополе пациента. Как правило, практикующие целители физически не прикасаются к телу пациенту; вместо этого они водят руками на расстоянии над телом пациента. Бесконтактный массаж применялся, чтобы уменьшить чувство тревоги и улучшить чувство благополучия у пациентов с раком. В США медсестры внедрили бесконтактный массаж во многие клинические практики.

Поскольку бесконтактный массаж действует в сфере тонких энергий и биополя, современные инструменты традиционной медицины плохо оснащены для непосредственного измерения или изучения его способов воздействия. Необходимо наличие высококачественных клинических исследований, но систематический обзор существующих исследований не нашел достаточных доказательств в поддержку эффективности бесконтактного массажа для лечения любой формы нарушения (1). Не было обнаружено никаких доказательств эффективности в ускорении заживления у пациентов с острыми ранами и в более недавнем систематическом обзоре (2).

(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).

Справочные материалы

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  2. 2. O'Mathúna DP: Therapeutic touch for healing acute wounds. Cochrane Database Syst Rev (8):CD002766, 2016. doi: 10.1002/14651858.CD002766.pub5

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