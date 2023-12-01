Бесконтактный массаж является одним из видов энергетической медицины. Принцип, лежащий в основе этого метода, заключается в использовании энергии (биополя) терапевта для воздействия на биополе пациента. Как правило, практикующие целители физически не прикасаются к телу пациенту; вместо этого они водят руками на расстоянии над телом пациента. Бесконтактный массаж применялся, чтобы уменьшить чувство тревоги и улучшить чувство благополучия у пациентов с раком. В США медсестры внедрили бесконтактный массаж во многие клинические практики.

Поскольку бесконтактный массаж действует в сфере тонких энергий и биополя, современные инструменты традиционной медицины плохо оснащены для непосредственного измерения или изучения его способов воздействия. Необходимо наличие высококачественных клинических исследований, но систематический обзор существующих исследований не нашел достаточных доказательств в поддержку эффективности бесконтактного массажа для лечения любой формы нарушения (1). Не было обнаружено никаких доказательств эффективности в ускорении заживления у пациентов с острыми ранами и в более недавнем систематическом обзоре (2).

(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).