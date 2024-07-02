Идиопатическая непереносимость окружающей среды характеризуется рецидивирующими, неспецифическими симптомами, возникающими в ответ на воздействие низких уровней химических веществ, обычно присутствующих в окружающей среде, а иногда - гиперчувствительностью к электромагнитным полям. Симптомы многочисленны, часто затрагивающие системы организма, но физические данные ничем не примечательны. Диагноз ставится на основании исключения иных причин. Лечение представляет психологическую поддержку и избегание очевидных триггеров, хотя триггеры редко можно определить.
Общепринятого определения не существует, но идиопатическая непереносимость окружающей среды обычно определяется как развитие множественных симптомов, связанных с воздействием любого количества идентифицируемых или неидентифицируемых химических веществ (путем их вдыхания, касания или проглатывания), или другими воздействиями при отсутствии клинически выявленной дисфункции органов или связанных физических симптомов (1).
Общие справочные материалы
1. Idiopathic environmental intolerances. American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) Board of Directors. J Allergy Clin Immunol. 1999;103(1 Pt 1):36-40.
Этиология идиопатической непереносимости окружающей среды
Провоцирующие агенты
Зарегистрированные провоцирующие агенты идиопатической непереносимости окружающей среды включают следующее
Алкоголь и лекарства
Кофеин и пищевые добавки
Ковровые покрытия и запах мебели
Запах топлива и выхлопных газов двигателя
Лакокрасочные материалы
Духи и другие ароматические продукты
Пестициды и гербициды
Устройства мобильной связи
Механизм
Для объяснения механизма этого явления были предложены иммунологические и неиммунологические теории. Такие нарушение не могут быть обусловлены откликом на воздействие определенных доз провоцирующего вещества, поскольку симптоматика, не возникающая при высоких концентрациях, в некоторых случаях развивалась при воздействии более низких концентраций вещества. Точно так же отсутствуют соответствующие объективные признаки системного воспаления, избыток цитокинов или активация иммунной системы в связи с симптомами. Многие врачи считают, что этиология нарушения имеет психологическую природу, очевидно, являясь формой соматических нарушений. Другие полагают, что синдром является одним из видов панической атаки или агорафобии.
Идиопатическая непереносимость окружающей среды встречается у 40% людей с синдромом хронической усталости (также называемым миалгическим энцефаломиелитом/синдромом хронической усталости [МЕ/СХУ]) и у 16% людей с фибромиалгией (1). Идиопатическая непереносимость окружающей среды более распространена среди лиц женского пола.
Хотя измеримые биологические аномалии (например, снижение уровня В-клеток, повышенный уровень иммуноглобулина Е) редки, у некоторых пациентов наблюдаются такие отклонения. Однако, для развития таких аномалий не наблюдается единой закономерности, их значимость является неопределенной; целесообразно проводить дальнейшие исследования таких нарушений с целью установления их иммунологического основания.
Справочные материалы по этиологии
1. Jason LA, Taylor RR, Kennedy CL: Chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, and multiple chemical sensitivities in a community-based sample of persons with chronic fatigue syndrome-like symptoms. Psychosom Med. 2000;62(5):655-663. doi:10.1097/00006842-200009000-00009
Симптомы и признаки идиопатической непереносимости окружающей среды
Симптомы идиопатической непереносимости окружающей среды (например, сердцебиение, боль в груди, потливость, одышка, усталость, приливы, головокружение, тошнота, удушье, дрожь, онемение, кашель, охриплость голоса, затрудненная концентрация внимания) многочисленны и обычно затрагивают более, чем одну систему организма.
Большинству пациентов вручают длинный список подозреваемых химических агентов, самоопределившихся или определенных врачом во время предыдущих тестов. Такие пациенты часто принимают серьезные меры для того, чтобы избежать контакта с этими агентами, меняя место жительства и профессию, избегая пищевых продуктов, содержащих “химикаты”, иногда находясь в масках в общественных местах или избегая общественных мест в целом. Физическое обследование, что характерно, без особенностей.
Диагностика идиопатической непереносимости окружающей среды
Дифференциальный диагноз, исключающий прочие причины
Диагностика идиопатической непереносимости окружающей среды первоначально включает исключение известных заболеваний с подобными проявлениями:
Аллергические реакции (например, аллергический ринит, пищевая аллергия)
Атопические нарушения (например, астма, отек Квинке)
Эндокринные нарушения (такие, как карциноидный синдром, феохромоцитома, мастоцитоз)
Атопические нарушения исключаются на основе типичной клинической истории, кожной скарификационной пробы, анализов сыворотки специфического иммуноглобулина Е, или всех трех. Может быть полезна консультация специалиста-аллерголога. Следует принять во внимание синдром больного здания, при котором симптомы развиваются у нескольких людей, которые проводят время в одном и том же здании.
Если симптомы и признаки не указывают явно на системное ревматическое заболевание (например, манифестации со стороны суставов, кожи и/или слизистых оболочек), то следует избегать тестирования на аутоантитела (например, антиядерные антитела [АЯА], ревматоидный фактор, экстрагируемые ядерные антигены [ЭЯА]). В таких случаях, пре-тестовая вероятность получения низких и ложноположительных результатов является намного большей, чем истинно положительных результатов.
Лечение идиопатической непереносимости окружающей среды
В некоторых случаях, избегание контакта с подозреваемыми провоцирующими веществами
Психологические методы лечения
Несмотря на неясную причинно-следственную связь, лечение идиопатической непереносимости окружающей среды иногда направлено на избегание контакта с подозреваемыми провоцирующими агентами, что может быть затруднительно из-за повсеместного распространения многих из них. Тем не менее, социальную изоляцию и дорогостоящие и весьма деструктивные формы избегающего поведения не следует поощрять. Полезно установление доверительных отношений с лечащим врачом, что помогает пациентам обрести уверенность и защищает их от проведения ненужных тестов и процедур.
Психологическое обследование и вмешательство могут помочь пациентам преодолеть некоторые виды избегающего поведения (1), но, как правило, многие пациенты сопротивляются такому подходу. Цель данного подхода состоит не в том, чтобы убедить пациентов в психологической причине их заболевания, а скорее в стремлении помочь им контролировать симптомы и улучшить качество жизни (2). В число полезных методов входит психологическая десенсибилизация (часто в рамках когнитивно-поведенческой терапии) (2) и постепенная экспозиция (Специфические фобические расстройства, лечение). Применение психоактивных препаратов может быть полезно в случае, если оно ориентировано на сопутствующие психические расстройства (например, большая депрессия, панические расстройства).
Справочные материалы по лечению
1. Binkley KE: Multiple Chemical Sensitivity/Idiopathic Environmental Intolerance: A Practical Approach to Diagnosis and Management. J Allergy Clin Immunol Pract. 2023;11(12):3645-3649. doi:10.1016/j.jaip.2023.08.039
2. Hauge CR, Rasmussen A, Piet J, et al: Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) for multiple chemical sensitivity (MCS): Results from a randomized controlled trial with 1 year follow-up. J Psychosom Res 79(6):628-634, 2015. doi: 10.1016/jpsychores.2015.06.010
Основные положения
Идиопатическая непереносимость окружающей среды не может быть обусловлена непсихологическими факторами.
При диагностике исключаются нарушения, которые могут иметь подобные транзиторные проявления (например, аллергические заболевания) и рассматривается "синдром больного здания".
Тест на иммунологические отклонения проводят только тогда, когда на это указывают объективные клинические или лабораторные данные.
Поощрять психологическую терапию (например, десенсибилизацию, постепенную экспозицию) и развитие навыков преодоления трудностей; фармакологическое и поведенческое лечение сопутствующих психических расстройств также может быть полезным.