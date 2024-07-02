Для объяснения механизма этого явления были предложены иммунологические и неиммунологические теории. Такие нарушение не могут быть обусловлены откликом на воздействие определенных доз провоцирующего вещества, поскольку симптоматика, не возникающая при высоких концентрациях, в некоторых случаях развивалась при воздействии более низких концентраций вещества. Точно так же отсутствуют соответствующие объективные признаки системного воспаления, избыток цитокинов или активация иммунной системы в связи с симптомами. Многие врачи считают, что этиология нарушения имеет психологическую природу, очевидно, являясь формой соматических нарушений. Другие полагают, что синдром является одним из видов панической атаки или агорафобии.

Идиопатическая непереносимость окружающей среды встречается у 40% людей с синдромом хронической усталости (также называемым миалгическим энцефаломиелитом/синдромом хронической усталости [МЕ/СХУ]) и у 16% людей с фибромиалгией (1). Идиопатическая непереносимость окружающей среды более распространена среди лиц женского пола.

Хотя измеримые биологические аномалии (например, снижение уровня В-клеток, повышенный уровень иммуноглобулина Е) редки, у некоторых пациентов наблюдаются такие отклонения. Однако, для развития таких аномалий не наблюдается единой закономерности, их значимость является неопределенной; целесообразно проводить дальнейшие исследования таких нарушений с целью установления их иммунологического основания.