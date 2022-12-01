Токсичность опиоидов и синдром отмены

Первейшим приоритетом является поддерживающее лечение дыхательных путей и поддержка дыхания.

Налоксон 0,4 мг до 2 мг внутривенно.

Иногда интубация трахеи

Пациентов со спонтанным дыханием можно лечить антагонистом опиоидов, обычно налоксоном 0,4-2 мг внутривенно (для детей весом < 20 кг – 0,1 мг/кг); налоксон не обладает активностью агониста и имеет очень короткий период полураспада (см. таблицу Симптомы и лечение отдельных отравлений). У большинства пациентов налоксон быстро инвертирует бессознательное состояние и апноэ, вызванных опиоидами. Если не возможно немедленно предоставить внутривенно доступ, эффективными также являются в/м, подкожно и интраназальный способы введения. Вторую или третью дозу вводят при отсутствии ответа в течение 2 минут. Мощная передозировка опиоидов и интоксикация синтетическими опиоидами, такими как производные фентанила, может потребовать более высоких доз налоксона.

Поскольку некоторые пациенты переходят в состояние ажитации, бредят, проявляют воинственность, по мере того как возвращается сознание и потому, что налоксон провоцирует острую отмену, до введения налоксона следует применять мягкие физические ограничения, если эти симптомы возникают. Для улучшения отмены у давних потребителей некоторые эксперты предлагают титрование очень малых доз налоксона (0,1 мг), если клиническая ситуация не требует чрезвычайного тотального купирования.

Пациентам с апноэ можно внутривенно ввести 2 мг налоксона, если это можно сделать незамедлительно; обратите внимание, что эта доза выше, чем у пациентов, у которых наблюдается только сонливость. В некоторых регионах США и в некоторых странах налоксон отпускается без рецепта, следовательно пациентам с апноэ неотложную помощь могут оказать друзья или родственники. При наличии налоксона и быстром его введении интубация трахеи требуется редко.

Требуется наблюдение за пациентами в течение нескольких часов после восстановления спонтанного дыхания. В связи с тем, что длительность действия налоксона меньше, чем у некоторых опиоидов, может повторно развиться угнетение дыхания в течение нескольких часов после передозировки метадона или оксикодона замедленного высвобождения или морфина в таблетках. Таким образом, длительность наблюдения должна зависеть от периода полувыведения употребленных опиоидов. Как правило, пациентов, принимавших опиоиды длительного действия, необходимо госпитализировать для наблюдения; пациенты, принимавшие опиоиды короткого действия, могут быть выписаны через несколько часов.

При повторной дыхательной депрессии налоксон следует назначить повторно в соответствующей дозировке. Какой режим дозирования является оптимальным, остается неясным. Многие клиницисты назначают повторные болюсные дозы, равные той дозе, которая была эффективна на начальном этапе. Другие назначают непрерывную инфузию налоксона; начальная скорость введения, как правило, составляет примерно две трети от первоначальной эффективной дозы в час. Теоретически, непрерывное инфузионное введение должно позволить подобрать скорость введения, чтобы поддерживать необходимую частоту дыхания, не вызывая абстиненции; однако, на практике этого достичь сложно, и жизнь пациента зависит от надежности внутривенно доступа – угнетение дыхания быстро повторяется при прерывании инфузии (например, при выдергивании пациентом системы для внутривенного введения). Обе схемы требуют тщательного наблюдения, как правило, в отделении интенсивной терапии.

Пациентов следует наблюдать, пока сохраняются фармакологическая активность налоксона и симптомы, связанные с опиоидами. Полураспад налоксона в сыворотке крови около 1 часа, поэтому период наблюдения в 2–3 часа после использования налоксона следует уточнить предрасположения. Период полувыведения внутривенного героина относительно короткий, и рецидивирующая дыхательная депрессия после купирования налоксоном внутривенно введенного героина наблюдается редко.

Острый отек легких лечат дополнительной оксигенотерапией и часто неинвазивными или инвазивными формами поддержки дыхания (например, двухфазная вентиляция с положительным давлением в дыхательных путях [BiPAP], эндотрахеальная интубация).