Расстройство, связанное с употреблением опиоидов, и реабилитация

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

Phoenix House: Residential therapeutic community in which drug users learn to build new lives.

US Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA): Includes information on evidence-based practices, and patient and practitioner support. resources

Findtreatment.gov: Listing of licensed US providers of treatment for substance use disorders.