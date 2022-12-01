Расстройство, связанное с употреблением опиоидов, и реабилитация

Долгосрочная поддерживающая терапия с применением оральных опиоидов, таких как метадон или бупренорфин (опиоидные агонисты-антагонисты), является альтернативой опиоидной заместительной терапии с постепенным снижением дозы. Оральные опиоиды подавляют симптомы отмены и тягу к наркотикам без предоставления значительной высокой или сверхседации и, устраняя проблемы со снабжением лиц с расстройством, связанным с употреблением опиоидов, дают им возможность быть социально продуктивными.

В США тысячи лиц с расстройством, связанным с употреблением опиоидов участвуют в лицензированных метадоновых поддерживающих программах. Многим пациентам такие программы помогают. Тем не менее, поскольку участники продолжают принимать опиоиды, многие люди в обществе не одобряют эти программы.

Критерии правомочности включают:

Положительный анализ на наличие опиоидов

Физическую зависимость в течение более 1 года непрерывного употребления опиоидов или нерегулярного еще дольше

Данные об отмене или физические данные, подтверждающие употребление наркотиков

Врачи и пациенты должны решать, будет ли назначена отмена (детоксикация) или опиоидная поддерживающая программа. Как правило, пациенты с тяжелой, хронической, рецидивирующей зависимостью достигают гораздо лучших результатов с опиоидной поддерживающей терапией. Отмена и детоксикация, хотя и эффективны в краткосрочной перспективе, дают плохие исходы у больных с тяжелой опиоидной зависимостью. Какой бы подход ни был выбран, он должен сопровождаться постоянным консультированием и мерами поддержки.

Метадон используется широко. Применение метадона должно контролироваться в рамках лицензированной программы лечения метадоном.

Все чаще для поддерживающей терапии применяется бупренорфин. Его эффективность сравнима с таковой у метадона, и за счет того, что он блокирует рецепторы, подавляется сопутствующее незаконное применение героина или других опиоидов. Бупренорфин может быть предписан для амбулаторного лечения специально подготовленными врачами, в том числе врачами первичного звена, которые прошли необходимое обучение и были сертифицированы со стороны федерального правительства.

Стандартная дозировка бупренорфина – 8 или 16 мг в таблетках сублингвально 1 раз/день. Многие пациенты предпочитают этот вариант, поскольку он устраняет необходимость в посещении метадоновой клиники. Бупренорфин также доступен в сочетании с налоксоном; добавление налоксона может препятствовать дальнейшему употреблению запрещенных опиоидов. Комбинированный препарат используется в амбулаторном лечении.

На веб-сайте US Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) предоставлена дополнительная информация о бупренорфине и подготовке, которую необходимо пройти, чтобы получить разрешение на назначение препарата. Протоколы для использования бупренорфина для детоксикации или поддерживающей терапии можно загрузить с интернет-сайта Министерства здравоохранения и социального обеспечения США US Department of Health and Human Services.

Налтрексон, антагонист опиоидов, блокирует действие героина и других опиоидов. Доступна депо-форма для внутримышечных инъекций каждые 4 недели, которая является предпочтительным методом введения. Так как налтрексон является опиоидным антагонистом и не имеет прямого агонистского воздействия на опиоидные рецепторы, налтрексон часто неприменим для лечения пациентов с опиоидной зависимостью, особенно тех, кто имеет хроническую, рецидивирующую опиоидную зависимость. Для таких пациентов лечение опиоидами является гораздо более эффективным.

Налтрексон полезен для пациентов с менее тяжелой зависимостью, на ранней стадии опиоидной зависимости и сильной мотивацией, чтобы оставаться абстинентным. Например, работники здравоохранения с опиоидной зависимостью, кто рискует потерять работу, если продолжит употреблять опиоиды, могут быть отличными кандидатами на терапию с помощью налтрексона.

Левометадон ацетат (ЛААМ), опиоид длительного действия, связанный с метадоном, больше не применяется, потому что вызывает отклонения QT-интервала у некоторых пациентов.