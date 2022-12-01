Метилендиоксиметамфетамин (МДМА)

MDMA (3,4-метилендиоксиметамфетамин) является аналогом амфетамина со стимулирующим и галлюциногенным действием.
MDMA воздействует главным образом на нейроны, вырабатывающие серотонин, но также влияет на дофаминергические нейроны. MDMA обычно принимают в виде таблеток; действие начинается через 30–60 минут после приема наркотика и обычно длятся от 4 до 6 часов. Экстази часто применяют в танцевальных клубах, на концертах и рейв-вечеринках. (См. также Амфетамины (Amphetamines)).
Симптомы и признаки приема МДМА
МDМА вызывает состояние возбуждения и расторможенность и подчеркивает физическое ощущение, сопереживание и чувства межличностной близости. Токсические эффекты аналогичны тем, которые вызывают другие амфетамины, но наблюдаются реже, возможно, потому что применение скорее всего периодическое. Тем не менее, даже при случайном использовании, могут возникнуть серьезные проблемы, такие как гипертермия и гипонатремия центрального происхождения. Последствия приема препарата нестабильны, а в случае редкого применения являются неопределенными. В редких случаях возникает молниеносная печеночная недостаточность.
Длительное, повторное применение может вызвать проблемы, аналогичные тем, которые вызывают амфетамины, в том числе зависимость. У некоторых наркоманов развивается параноидальный психоз. При повторном, частом применении может также наблюдаться снижение когнитивной функции.
Диагностика употребления МДМА
Обычно диагноз устанавливают клинически
МДМА нельзя обнаружить с помощью обычного иммунологического анализа на содержание наркотиков в моче.
Лечение употребления МДМА
Симптоматическое лечение острой интоксикации и зависимости
Лечение острой интоксикаци и зависимости МДМА аналогично лечению при употреблении амфетаминов, хотя лечение острой передозировки требуется реже.
Дополнительная информация
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Findtreatment.gov: Listing of licensed US providers of treatment for substance use disorders.