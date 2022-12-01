Метилендиоксиметамфетамин (МДМА)

МDМА вызывает состояние возбуждения и расторможенность и подчеркивает физическое ощущение, сопереживание и чувства межличностной близости. Токсические эффекты аналогичны тем, которые вызывают другие амфетамины, но наблюдаются реже, возможно, потому что применение скорее всего периодическое. Тем не менее, даже при случайном использовании, могут возникнуть серьезные проблемы, такие как гипертермия и гипонатремия центрального происхождения. Последствия приема препарата нестабильны, а в случае редкого применения являются неопределенными. В редких случаях возникает молниеносная печеночная недостаточность.

Длительное, повторное применение может вызвать проблемы, аналогичные тем, которые вызывают амфетамины, в том числе зависимость. У некоторых наркоманов развивается параноидальный психоз. При повторном, частом применении может также наблюдаться снижение когнитивной функции.