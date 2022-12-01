Марихуана (конопля)

Марихуана – наркотик, способный вызывать эйфорию, седацию или дисфорию у некоторых наркоманов. Психологическая зависимость развивается при длительном применении, но клинически проявляющаяся физическая зависимость очень слабая. Отмена неудобная, требует только поддерживающего лечения.

Марихуана является наиболее часто используемым нелегальным наркотиком; она обычно применяется эпизодически, без признаков социальной или психологической дисфункции. Активные ингредиенты растения марихуаны называются каннабиноидами; основным психоактивным растительным каннабиноидом является дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТГК). Многочисленные синтетические каннабиноиды также были незаконно разработаны для использования в качестве развлечения. Эндогенные каннабиноиды – это вещества, продуцируемые организмом и активирующие каннабиноидные рецепторы; они, по-видимому, играют роль в регуляции аппетита, болевых ощущений и памяти.

В США марихуану обычно курят в сигаретах, изготовленных из цветущих верхушек и листьев сушеного растения или, как гашиш, в выжатой из растения смоле. Благодаря легализации легкой марихуаны в 2010 году в некоторых штатах США создан большой рынок для продуктов марихуаны которые употребляют внутрь, интраназально, испаряют, применяют местно в виде настойки, лосьона и спрея.

Дронабинол, синтетическая форма перорального активного ингредиента, дельта-9-тетрагидроканнабинола (ТГК), применяется для лечения тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией, и для повышения аппетита у больных СПИДом.

Каннабидиол (обычно называемый КБД маслом) является одним из основных природных каннабиноидов марихуаны. Каннабидиол обладает минимальными психоактивными свойствами, рекреационное использование этого вещества не ассоциировано с высоким риском его злоупотребления. Он был одобрен для лечения некоторых редких форм детской эпилепсии и в настоящее время испытывается на предмет использования в ряде других состояний.

Патофизиология Дельта-9-ТГК связан с каннабиноидными рецепторами, которые находятся в головном мозге. Хронические эффекты Любой наркотик, который вызывает эйфорию и уменьшает беспокойство, может вызвать зависимость, и марихуана не является исключением. У лиц, употребляющих большие дозы путем курения, могут развиться симптомы со стороны легких (острый бронхит, свистящее дыхание, кашель и повышенное отделение мокроты) и изменяется функция легких, что проявляется в виде изменений верхних дыхательных путей неизвестной значимости. Тем не менее, даже при ежедневном курении не развивается обструктивное заболевание дыхательных путей. Последние данные свидетельствуют о том, что интенсивное употребление марихуаны связано со значительными когнитивными нарушениями и анатомическими изменениями в гиппокампе, особенно при начале употребления марихуаны в подростковом возрасте. Нет доказательств повышенного риска возникновения рака головы и шеи или дыхательных путей, как от употребления табака. Часто описывается проявление пониженного честолюбия и энергии. Влияние пренатального употребления марихуаны на новорожденных неясно. Сообщалось о снижении массы плода, но при учете всех факторов (например, материнское потребление алкоголя и табака) влияние на массу плода оказалось меньше. Однако, поскольку отсутствуют четкие доказательства безопасности, следует избегать употребления марихуаны беременными женщинами и женщинами, планирующими беременность. Тетрагидроканнабинол выделяется в грудное молоко. Хотя вред при грудном вскармливании не был показан, кормящим грудью матерям, как и беременным женщинам, следует избегать употреблять марихуану.

Симптомы и признаки интоксикации марихуаной Интоксикация и абстиненция от приема марихуаны не опасны для жизни. Острые эффекты В течение нескольких минут курение марихуаны вызывает мечтательное состояние сознания, в котором идеи кажутся несвязанными, неожиданными и текучими. Изменяется восприятие времени, цвета и пространства. В целом интоксикацию составляет чувство эйфории и релаксации (кайф). Эти эффекты длятся в течение 4–6 часов после ингаляции. Многие из других заявленных психологических эффектов связаны с обстановкой, в которой принимается наркотик. У новичков, в частности, наблюдались тревога, панические реакции, паранойя. Марихуана может усугубить или даже способствовать развитию психотических симптомов у больных шизофренией, даже у тех, кому проводят лечение нейролептиками. Физические проявления мягкие у большинства пациентов. Регулярно наблюдаются тахикардия, конъюнктивальная инъекция и сухость во рту. Наблюдается ухудшение на срок до 24 часов концентрации, чувства времени, тонкой координации, восприятия глубины, слежения и времени реагирования нарушаются – все опасны в определенных ситуациях (например, вождение автомобиля, эксплуатация тяжелой техники). Часто усиливается аппетит. Хронические эффекты Синдром неукротимой рвоты при употреблении каннабиноидов является недавно описаным синдром циклических эпизодов тошноты и рвоты у частых потребителей марихуаны; симптомы обычно исчезают спонтанно в течение 48 часов. Горячие ванны облегчают эти симптомы и являются патогномоничным признаком при диагностике. Частое курение марихуаны может уменьшить количество сперматозоидов, что приводит к возможному снижению фертильности (1). Некоторые исследования показывают, что у женщин, курящих марихуану, снижается фертильность (2). В нескольких исследованиях описана возможная связь между хроническим злоупотреблением марихуаны и повышенным риском психических расстройств, включая шизофрению, депрессию, тревогу и злоупотребление другими веществами, хотя причинно-следственная связь остается неопределенной. Абстинентный синдром Прекращение употребления марихуаны лицами, которые часто и интенсивно ее употребляли, может вызвать возникновение легкого синдрома отмены. Время появления симптомов абстиненции варьирует, но обычно они возникают примерно через 12 часов после последнего употребления. Пик симптомов нарастает на 2–3 дня и длится до 7 дней. Симптомы включают бессонницу, раздражительность, депрессию, тошноту и анорексию. Справочные материалы по симптоматике 1. Ilnitshky S, Van Uum S: Marijuana fertility. CMAJ/ JMAC 191(23):E638, 2019. 2. Mumford SL, Flannagan KS, Radoc JG: Cannabis use while trying to conceive: A prospective cohort study evaluating associations with fecundability, live birth and pregnancy loss. Human Reproduction 36(5):1405–1415, 2021. https://doi.org/10.1093/humrep/deaa355

Диагностика интоксикации марихуаной Обычно диагноз устанавливают клинически Диагноз интоксикации марихуаной обычно ставится клинически. Уровень содержания наркотика обычно не измеряется. В большинстве случаев обычные скрининговые анализы на наличие наркотических веществ в моче включают тест на содержание марихуаны, но они могут давать ложноположительные или ложноотрицательные результаты.

Лечение интоксикации марихуаной Поддерживающие меры Лечение интоксикации марихуаной обычно не требуется; пациентам, которые испытывают значительный дискомфорт, проводят поддерживающее лечение. У больных с синдромом неукротимой рвоты при употреблении каннабиноидов может потребоваться внутривенно инфузионная терапия и применение противорвотных средств (в единичных сообщениях отмечалась эффективность галоперидола и топического капсаицина). Основным радикальным методом лечения синдрома каннабиноидной неукротимой рвоты является прекращение употребления марихуаны. Купирование злоупотребления обычно заключается в поведенческой терапии в рамках амбулаторного лечения.