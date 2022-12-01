Вдыхание летучих промышленных растворителей и растворителей в составе аэрозолей может вызвать состояние интоксикации. Постоянное употребление может привести к возникновению невропатии и гепатотоксичности.

Применение летучих растворителей (например, ацетатов, спирта, хлороформа, простых эфиров, алифатических и ароматических углеводородов, хлорированных углеводородов, кетонов) продолжает оставаться эндемической проблемой среди подростков. Обычные коммерческие продукты (например, клеи, краски, растворители, чистящие жидкости) содержат эти вещества, таким образом, дети и подростки могут легко получить доступ к ним. По сообщениям, около 10% подростков в США вдыхают летучие растворители. Как правило, ткань, пропитанную растворителем, помещают в пакет или контейнер, который держат возле ротовой полости и носа; летучие вещества испаряются естественным путем, а затем их пары вдыхаются (вдыхание, нюханье).

Летучие растворители временно стимулируют центральную нервную систему до момента ее подавления. При частом применении развиваются частичная толерантность и психологическая зависимость, но синдром отмены не наблюдается. Некоторые летучие растворители могут содержать метанол (спреи для чистки карбюраторов); врачи должны по возможности идентифицировать содержимое растворителя.

Симптомы и признаки применения летучего растворителя Острые эффекты Раннее проявление острых симптомов головокружения, сонливости, невнятной речи, неустойчивости походки. Могут наблюдаться импульсивность, возбуждение и раздражительность. По мере усиления воздействия на центральную нервную систему развиваются иллюзии, галлюцинации и бред. Потребители испытывают эйфорию, высокую мечтательность, достигая кульминации в течение короткого периода сна. Развиваются бред со спутанностью сознания, психомоторная неуклюжесть, эмоциональная лабильность, нарушение мышления. Состояние алкогольного опьянения может длиться от нескольких минут до 1 часа с небольшим. Внезапная смерть может стать результатом остановки дыхания или окклюзии дыхательных путей в связи с угнетением центральной нервной системы или аритмией ("внезапная смерть от вдыхания", возможно, из-за сенсибилизации миокарда). Один хлорированный углеводород, метиленхлорид (дихлорметан) метаболизируется до окиси углерода, и вдыхание этого продукта может вызвать замедленное возникновение симптомов отравления угарным газом; симптомы могут сохраняться в течение длительного периода времени. Вдыхание паров метанола, летучих растворов может вызвать метаболический ацидоз и повреждение сетчатки. Хронические эффекты Хроническое вдыхание летучих углеводородов может вызвать раздражение кожи вокруг ротовой полости и носа (экзема нюхача). Осложнения, вызванные длительным применением, могут возникнуть в результате воздействия растворителя или других токсичных компонентов (например, свинца в бензине). Четыреххлористый углерод может вызвать развитие синдрома почечной и печеночной недостаточности. Толуол вызывает дегенеративные изменения в белом веществе центральной нервной системы, почечный тубулярный ацидоз и гипокалиемию. Тяжелое воздействие или повышенная чувствительность могут развиться в результате повреждения головного мозга, периферических нервов, печени, почек и костного мозга. Злоупотребление летучими веществами наркотического действия во время беременности может вызвать преждевременные роды и синдром маляра у плода, проявления которого похожи на признаки алкогольного синдрома плода.

Диагностика употребления летучих растворителей Обычно диагноз устанавливают клинически Летучие растворители не обнаруживаются с помощью обычных анализов на наличие запрещенных препаратов. Многие из этих веществ и их метаболитов могут быть обнаружены с помощью газовой хроматографии в специализированных лабораториях, но необходимость проведения таких испытаний или показания к их проведению возникают редко, за исключением случаев, когда это необходимо для судебно-медицинской экспертизы.

Лечение употребления летучих растворителей Поддерживающая терапия Лечение острого отравления, возникшего в результате вдыхания паров летучих растворителей, является симптоматическим. Следует избегать применения катехоламинов (например, при гипотензии) из-за возможного повышения чувствительности к ним миокарда, вызванного растворителями. Лечение аритмий является сложной задачей, конкретные алгоритмы лечения отсутствуют. Некоторую пользу могут принести бета-блокаторы. Фомепизол можно использовать для лечения вдыхания и приема внутрь растворителей, содержащих метанол. Лечение подростков с зависимостью от растворителя достаточно сложное и сопряжено с частыми рецидивами. Однако большинство потребителей прекращают применение растворителей к концу подросткового возраста. Могут помочь активные попытки всесторонне улучшить социальные навыки пациентов и их положение в семье, школе и обществе. При развитии симптоматики и лечении отравлений конкретными растворителями, см. таблицу Симптомы и лечение отдельных отравлений.