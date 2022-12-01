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Летучие нитриты

Авторы:Gerald F. O’Malley, DO, Grand Strand Regional Medical Center;
Rika O’Malley, MD, Grand Strand Medical Center
Проверено/пересмотрено дек. 2022

Нитриты, такие как амил-, бутил- или изобутилнитриты (так называемые попперсы, продаются под такими названиями, как Locker Room и Rush) вдыхают для повышения сексуального удовольствия. Нитритсодержащие жидкости также могут быть приняты внутрь с проистекающими симптомами.

Свидетельств значительного риска немного, хотя нитриты и нитраты вызывают расширение кровеносных сосудов с краткой гипотензией, головокружением и гиперемией, а затем рефлекторной тахикардией (см. таблицу Симптомы и лечение отдельных отравлений). Нитриты могут вызвать метгемоглобинемию. Тем не менее они опасны в сочетании с ингибиторами фосфодиэстеразы, используемыми для увеличения эректильной функции; комбинация может привести к тяжелой гипотензии и смерти.

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