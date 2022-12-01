Курение электронных сигарет

Вейпинг означает вдыхание летучей жидкости (паров), производимой устройствами, работающими от автономного источника питания. Такие испарения - это прежде всего вода, которая является транспортным средством для ряда фармакологически активных веществ, в частности никотина и тетрагидроканнабинола (ТГК). Несмотря на то что жидкие ингредиенты при нагревании испаряются, сам процесс горения отсутствует; образующийся видимый «дым» является результатом водяных испарений.
Применяемые компоненты
В электронных сигаретах (е-сигаретах) активное вещество представляет собой жидкий никотин; другие табачные продукты отсутствуют. Электронные сигареты и испарители были изначально разработаны для того, чтобы помочь людям бросить курить табак, обеспечивая систему доставки никотина в форме, которая имитирует оральное и социальное удовлетворение от курения, но без токсичных продуктов сгорания, которые влекут за собой неблагоприятные последствия для здоровья в результате курения табака. Как способ облегчить отказ от курения электронные сигареты, по всей видимости, являются эффективными, хотя зависимость от никотина сохраняется (1).
Некоторые люди используют испарители для ингаляции других активных ингредиентов, помимо никотина, в том числе тетрагидроканнабинола (ТГК), гашиша, амфетаминов и синтетических каннабиноидов.
В дополнение к воде и активному ингредиенту, коммерческие парообразные жидкости обычно содержат пропиленгликоль или растительную жидкость на основе глицерина, вместе с ароматизаторами и другими химическими веществами, включая следовые количества металлов. Незаконно произведенные жидкости для электронных сигарет, вероятно, содержат дополнительные неактивные ингредиенты, некоторые из которых, такие как ацетат витамина Е, могут быть причиной легочных осложнений, связанных с вейпингом.
Осложнения от вейпинга
Возможные осложнения включают:
Употребление никотина некурящими, что приводит к никотиновой зависимости
Осложнения со стороны дыхательной системы
Одной из проблем является то, что некурящие, особенно подростки, которые вдыхают никотин, становятся зависимыми.
Определенные вещества, содержащиеся в испарениях, приводят к тяжелым повреждениям легких. По состоянию на 1 ноября 2019 года было зарегистрировано более 2000 случаев нарушений в работе легких, связанных с использованием электронных сигарет или вейпов. Большинство зарегистрированных случаев приходится на молодых мужчин, которые вдыхали ТГК (THC) или каннабидиол-содержащие продукты. Наиболее вероятными возбудителями являются химические вещества и примеси, в частности ацетат витамина Е.
У пациентов появляются симптомы со стороны дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта (боль) или другие системные симптомы в течение 90 дней после использования электронных сигарет или эвапоратора. Субъективное ощущение жара в культе являются наиболее распространенной жалобой. Пациенты могут страдать от тахикардии, учащенного дыхания или гипоксии. Состояние может прогрессировать до острого респираторного дистресс-синдрома.
Диагноз ставится на основании анамнеза недавнего использования электронных сигарет или вдыхания паров, производимых этими сигаретами, и исключения других причин повреждения лёгких (например, инфекции). Лабораторный анализ может показать лейкоцитоз с эозинофилией. С помощью визуализирующих методов исследования легких можно увидеть двусторонние легочные затемнения, наиболее четко видимые при КТ-сканировании.
Лечение является поддерживающим, пациентам может потребоваться интубация, искусственная вентиляция легких и экстракорпоральная мембранная оксигенация. Для достижения положительного эффекта было предложено назначение высоких доз глюкокортикоидов (например, метилпреднизолона в дозе 100–500 мг в день), но доказательства этого способа лечения немногочисленны, и обычно он не рекомендуется.
Справочные материалы
1. Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D, et al: A randomized trial of e-cigarettes versus nicotine-replacement therapy. N Engl J Med 380:629–637, 2019. doi: 10.1056/NEJMoa1808779