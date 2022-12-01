Курение электронных сигарет

В электронных сигаретах (е-сигаретах) активное вещество представляет собой жидкий никотин; другие табачные продукты отсутствуют. Электронные сигареты и испарители были изначально разработаны для того, чтобы помочь людям бросить курить табак, обеспечивая систему доставки никотина в форме, которая имитирует оральное и социальное удовлетворение от курения, но без токсичных продуктов сгорания, которые влекут за собой неблагоприятные последствия для здоровья в результате курения табака. Как способ облегчить отказ от курения электронные сигареты, по всей видимости, являются эффективными, хотя зависимость от никотина сохраняется (1).

Некоторые люди используют испарители для ингаляции других активных ингредиентов, помимо никотина, в том числе тетрагидроканнабинола (ТГК), гашиша, амфетаминов и синтетических каннабиноидов.

В дополнение к воде и активному ингредиенту, коммерческие парообразные жидкости обычно содержат пропиленгликоль или растительную жидкость на основе глицерина, вместе с ароматизаторами и другими химическими веществами, включая следовые количества металлов. Незаконно произведенные жидкости для электронных сигарет, вероятно, содержат дополнительные неактивные ингредиенты, некоторые из которых, такие как ацетат витамина Е, могут быть причиной легочных осложнений, связанных с вейпингом.