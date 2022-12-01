Корсаковский психоз является поздним осложнением стойкой энцефалопатии Вернике и приводит к выпадениям памяти, спутанности сознания и поведенческим изменениям.
Корсаковский психоз возникает у 80% пациентов с энцефалопатией Вернике при отсутствии лечения; наиболее частой причиной является тяжелая форма алкоголизма. Остается неясным, почему Корсаковский синдром развивается только у некоторых пациентов с энцефалопатией Вернике. Профилактика или лечение энцефалопатии Вернике могут снизить частоту возникновения корсаковского психоза. Независимо от того, имел ли вначале место типичный приступ энцефалопатии Вернике, тяжелые или повторные приступы абстинентного острого алкогольного бреда способны вызвать Корсаковский психоз.
Другими провоцирующими факторами являются травмы головы, субарахноидальное кровоизлияние, кровоизлияние таламуса, ишемический инсульт таламуса и, нечасто, опухоли, поражающие парамедианную заднюю таламическую область (см. Черепно-мозговая травм).
Симптомы и признаки психоза Корсакова
Отмечается выраженное нарушение непосредственной памяти; наблюдается ретроградная и антероградная амнезия различной степени у пациентов с корсаковским психозом. Пациенты, как правило, опираются на память о давних событиях, которая, как оказывается, менее поражается, чем память о недавних событиях. Распространена дезориентация во времени. Распространены эмоциональные изменения, они включают апатию, вялость или мягкую эйфорию практически без реакции на события, даже на пугающие. Спонтанность и инициатива снижены.
Часто поразительно ранней чертой проявляется конфабулез. Сбитые с толку пациенты бессознательно сочиняют мнимые или путаные версии событий, которые они не могут вспомнить, эти измышления могут быть настолько убедительны, что основное заболевание не обнаруживается.
Диагностика психоза Корсакова
Обычно диагноз устанавливают клинически
Диагностика корсаковского психоза ставится на основании типичных симптомов у пациентов с историей тяжелой хронической алкогольной зависимости. Другие причины симптомов (например, травмы центральной нервной системы или инфекция) должны быть исключены.
Лечение психоза Корсакова
Тиамин и поддерживающая терапия
Лечение состоит из тиамина и магния (для лечения Энцефалопатия Вернике) и адекватной гидратации.