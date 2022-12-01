Корсаковский психоз

Отмечается выраженное нарушение непосредственной памяти; наблюдается ретроградная и антероградная амнезия различной степени у пациентов с корсаковским психозом. Пациенты, как правило, опираются на память о давних событиях, которая, как оказывается, менее поражается, чем память о недавних событиях. Распространена дезориентация во времени. Распространены эмоциональные изменения, они включают апатию, вялость или мягкую эйфорию практически без реакции на события, даже на пугающие. Спонтанность и инициатива снижены.

Часто поразительно ранней чертой проявляется конфабулез. Сбитые с толку пациенты бессознательно сочиняют мнимые или путаные версии событий, которые они не могут вспомнить, эти измышления могут быть настолько убедительны, что основное заболевание не обнаруживается.