Кокаин может стать причиной повреждения любой системы органов из-за сужения сосудов, кровоизлияния или повышения свертываемости крови.

Передозировка вызывает серьезную тревогу, панику, возбуждение, агрессивность, бессонницу, галлюцинации, параноидальный бред, нарушение суждения, тремор, судороги и делирий. Наблюдаются мидриаз и потоотделение, а скорость сердцебиения и артериальное давление увеличиваются. Ишемия миокарда в связи с употреблением кокаина также вызывает боль в груди («кокаиновая боль в груди»), но употребление кокаина может вызывать боль в груди в отсутствие ишемии миокарда; этот механизм остается неясным. Наблюдаются аритмия и нарушения проводимости. Смерть может наступить в результате инфаркта миокарда или аритмии.

«Марафон» (непрерывное употребление), часто в течение нескольких дней, приводит к синдрому истощения или синдрому "изнеможения", включающему глубокую усталость и потребность в сне.

Тяжелая передозировка вызывает синдром острого психоза (напоминающие симптомы шизофрении), гипертонию, гипертермию, рабдомиолиз, коагулопатию, почечную недостаточность и судороги. У пациентов с проявлениями крайней клинической токсичности могут наблюдаться, на генетической основе, пониженные (атипичные) уровни холинэстеразы сыворотки, фермента, необходимого для очистки кокаина.

У наркоманов, которые курят препарат, может развиться пневмоторакс или пневмомедиастинум, вызывающий боль в груди, одышку или то и другое. У людей, которые вдыхают или курят кокаин, может развиться острый легочный синдром, иногда называемый «легкое крэк», который является гиперчувствительным пневмонитом (который обычно включает лихорадку и кровохарканье), который возникает после вдыхания кокаина и может прогрессировать до дыхательной недостаточности. Вазоспазм сосудов в легочной сосудистой системе может имитировать эмболию легочной артерии, а при сильном спазме может развиться инфаркт легкого.

Одновременное применение кокаина и алкоголя производит продукт конденсации, кокаэтилен, который обладает свойствами стимулятора и может вызвать токсичность.