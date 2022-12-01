Кетамин и фенциклидин (ФЦП)

Кетамин и фенциклидин являются NMDA-антагонистами и диссоциативными анестетиками, которые могут вызывать интоксикацию, иногда со спутанным сознанием или кататоническим состоянием. Передозировка может вызвать кому и, в редких случаях, смерть.

Кетамин и фенциклидин (PCP) – химически связанные анестетики. Эти препараты часто применяются, чтобы фальсифицировать или перейти к другим галлюциногенам, таким как диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД).

Кетамин выпускается в жидкой или порошкообразной форме. При незаконном применении порошкообразную форму, как правило, втягивают носом, но можно и принимать внутрь. Жидкую форму вводят внутривенно, внутримышечно или подкожно. Внутримышечно и внутривенно кетамин используются терапевтически для седации, обезболивания и депрессии.

«Диссоциативы», некогда широко распространенные, больше не производятся легально. Они производятся незаконно и продаются на улице под другими названиями, такими как «ангельская пыль»; иногда они продаются в комбинации с травами, марихуаной и табаком.

Симптомы и признаки использования кетамина или РСР При более низких дозах наблюдается интоксикация, характеризуемая головокружительной эйфорией; эйфория часто сопровождается всплесками беспокойства или лабильностью настроения. Передозировка вызывает замкнутое состояние деперсонализации и диссоциации; при более высоких дозах диссоциация может стать тяжелой, а реакция на внешние раздражители нарушена, проявляются агрессивность, атаксия, дизартрия, мышечный гипертонус, нистагм, гиперрефлексия и миоклонические судороги. При очень высоких дозах наблюдаются ацидоз, гипертермия, тахикардия, тяжелая артериальная гипертензия, судороги и кома; смерти явление необычное. Хотя и редко, однако кетамин даже в терапевтических дозах может вызывать кратковременный или рецидивирующий ларингоспазм. Острые эффекты обычно исчезают быстро и многие пациенты приходят в сознание в течение от 45 минут до нескольких часов. Острая реакция является неблагоприятной побочной реакцией на применение ПХФ и кетамина, наблюдаемой на этапе восстановления. Данное состояние проявляется странным поведением, психозом, спутанностью сознания, галлюцинациями, яркими сновидениями или ощущением парения в воздухе. Некоторые симптомы могут длиться неделями. В исследованиях на животных наблюдалось развитие толерантности и зависимости от фенциклидина. Сообщалось о психологической зависимости от кетамина. У некоторых пациентов могут развиться симптомы отмены кетамина такие как беспокойство, потливость и учащенное сердцебиение. Симптомы поражения нижних мочевых путей, такие как дизурия, учащенное мочеиспускание и гематурия, отмечались у лиц, длительно принимавших кетамин. Частое употребление кетамина может привести к ухудшению долговременной памяти.

Диагностика использования кетамина или фенциклидина Обычно диагноз устанавливают клинически Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Некоторые учреждения могут проводить иммуноанализ мочи, который выявляет фенциклидин. Кетамин не обнаруживается обычными скрининговыми анализами мочи на наличие наркотических веществ; для необходимости подтверждения применения кетамина может потребоваться проведение газовой хроматографии и масс-спектрометрии.

Лечение кетамином или использование РСР Поддерживающие меры Употребляющие кетамин и фенилциклидин (PCP) должны быть помещены в тихую, спокойную обстановку под пристальное наблюдение. Для лечения тревожного возбуждения и судорог можно применять бензодиазепины. Дальнейшее лечение требуется редко.