Каннабиноиды, синтетические

Синтетические каннабиноиды - это искусственные лекарственные средства, которые являются агонистами рецепторов тетрагидроканнабинола (TГК). Их, как правило, наносят на высушенный растительный материал и курят.

ТГК является основным активным ингредиентом марихуаны (каннабиса). Есть много химических семейств синтетических каннабиноидов, включая HU-210, JWH-073, JWH-018, JWH-200, AM-2201, UR-144 и XLR-11; регулярно сообщается о создании новых соединений. Сленговые термины для их описания включают «K2» и «спайс».

Воздействие в значительной мере зависит от конкретных каннабиноидов, и многие из острых и хронических эффектов остаются неизвестными. Тем не менее, стимуляция рецепторов TГК вызывает изменение психического состояния – ажитацию, галлюцинации и психоз (которое может быть необратимым). Нежелательные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы включают артериальную гипертензию, тахикардию и инфаркт миокарда. Неврологические эффекты включают припадки и помутнение зрения. Поступали сообщения и о других эффектах, в том числе рвоте, гипертермии, рабдомиолизе и почечной недостаточности.

Симптомы и признаки употребления синтетического каннабиноидов У пациентов, принимающих синтетические каннабиноиды могут наблюдаться выраженная ажитация, галлюцинации, тахикардия, артериальная гипертензия, профузное потоотделение и судороги.

Диагностика интоксикации синтетическими каннабиноидами Обычно диагноз устанавливают клинически Синтетические каннабиноиды не обнаруживаются с помощью обычных скрининговых анализов мочи. Пациенты с тяжелой острой интоксикацией, которые сильно возбуждены, могут нуждаться в обследовании на: рабдомиолиз с анализом крови (общий анализ крови, электролиты, азот мочевины крови, креатинин, креатинкиназа), анализ мочи на миоглобинурию и ЭКГ.