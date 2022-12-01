Другие часто используемые вещества

Эритропоэтин и дарбэпоэтин обычно используются для увеличения продукции эритроцитов у людей с определенными видами анемии. Эти препараты могут быть использованы спортсменами для увеличения продукции эритроцитов с целью повышения кислородосодержащей способности клеток, что может повысить работоспособность, особенно в видах спорта, где необходима выносливость.

Использование эритропоэтина или дарбэпоэтина без медицинских показаний может изменить нормальную регуляцию продукции эритроцитов, вследствие чего производство эритроцитов внезапно уменьшается, когда эти препараты прекращаются.