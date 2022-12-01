Другие часто используемые вещества

Рекреационное употребление психоактивных веществ, как правило, включает в себя прием веществ, изменяющих сознание, но также может включать и прием веществ для других целей, обычно для снижения веса или улучшения спортивных результатов. Прием этих препаратов без медицинских показаний и медицинского наблюдения может поставить под угрозу качество жизни, здоровье или безопасность и считается расстройством, вызванным употреблением психоактивных веществ. Анаболические стероиды являются, вероятно, наиболее часто используемыми препаратами в этой группе. Другие включают:
Эритропоэтин и дарбэпоэтин
Гормон роста
сироп ипекакуаны
Слабительные
Диуретики
Некоторые люди, включая спортсменов и людей с расстройствами пищевого поведения, такими как нервная анорексия, принимают диуретики для быстрого снижения веса. Неправильное применение диуретиков может вызвать обезвоживание и серьезный дисбаланс электролитов, что может привести к тяжелым заболеваниям или смерти.
Эритропоэтин и дарбэпоэтин
Эритропоэтин и дарбэпоэтин обычно используются для увеличения продукции эритроцитов у людей с определенными видами анемии. Эти препараты могут быть использованы спортсменами для увеличения продукции эритроцитов с целью повышения кислородосодержащей способности клеток, что может повысить работоспособность, особенно в видах спорта, где необходима выносливость.
Использование эритропоэтина или дарбэпоэтина без медицинских показаний может изменить нормальную регуляцию продукции эритроцитов, вследствие чего производство эритроцитов внезапно уменьшается, когда эти препараты прекращаются.
Гормон роста
Некоторые спортсмены злоупотребляют гормоном роста, так как считают, что он может увеличить рост мышц и их силу, одновременно уменьшая количество жира в организме.
Использование гормона роста без медицинских показаний в течение длительного периода может изменить уровни холестерина, увеличить риск развития диабета и стать причиной кардиомегалии и, как результат, сердечной недостаточности.
Лабораторные тесты для выявления синтетического гормона роста обычно недоступны.
Сироп ипекакуаны
Люди с расстройствами пищевого поведения, такими как нервная анорексия, часто принимают после еды сироп ипекакуаны, чтобы с его помощью снизить вес. Ипекакуана вызывает рвоту, уменьшая общее количество пищи, доступной для переваривания, и снижает общее потребление калорий. Неправильное применение ипекакуаны может стать причиной диареи, тяжелого дефицита электролитов, слабости, аритмии, и сердечной недостаточности.
Слабительные
Люди, ошибочно полагающие, что многократное опорожнение кишечника является частью здорового образа жизни, зачастую злоупотребляют слабительными средствами. Кроме того, лица с расстройствами пищевого поведения, такими как нервная анорексия, иногда принимают слабительные, поскольку считают, что это может помочь им похудеть.
Слабительные, используемые слишком часто и без медицинской необходимости, могут вызвать обезвоживание и серьезный дефицит электролитов. Регулярное использование слабительных также может нарушать всасывание других препаратов. Неправильное использование слабительных средств в течение длительного времени может изменить нормальную моторику толстого кишечника. Это может привести к тяжелым запорам и другим кишечным расстройствам (таким как дивертикулез).
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
National Institute on Drug Abuse (NIDA): Federal agency that supports scientific research into drug use and its consequences and supplies information about commonly used drugs, research priorities and progress, clinical resources, and grant and funding opportunities.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA): US Department of Health agency that leads public health efforts to improve behavioral health and provides resources, including treatment locators, toll-free helplines, practitioner training tools, statistics, and publications on a variety of substance-related topics.