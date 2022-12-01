Гамма-гидроксибутират вызывает отравления, аналогичные алкогольной интоксикации или отравлению кетамином, и, особенно в сочетании с алкоголем, может привести к угнетению дыхания, судорогам и в редких случаях к смерти.
Гамма-гидроксибутират (ГГБ) аналогичен нейротрансмиттеру гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), но он может пересекать гематоэнцефалический барьер, и поэтому его можно принимать перорально. По своим последствиям он похож на кетамин, его действие более длительное и гораздо опаснее.
Культуристы могут злоупотреблять ГГБ и ее аналогами в качестве анаболических агентов поскольку эти препараты высвобождают гормон роста. ГГБ и его аналоги использовались для облегчения сексуальных нападений благодаря своему седативному и амнестическому эффекту.
GHB иногда используется для лечения нарколепсия.
Симптомы применения ГГБ
GHB вызывает чувство расслабления и спокойствия. Он также может вызвать усталость и расторможенность.
При более высоких дозировках GHB может вызвать головокружение, потерю координации, тошноту и рвоту. Могут наблюдаться также кома и угнетенное дыхание. Сочетание GHB с любыми другими седативными веществами, особенно алкоголем, чрезвычайно опасно, вызывая снижение психического состояния и эпизоды апноэ. Большинство смертельных случаев произошло, когда GHB принимался вместе с алкоголем.
У тех кто часто использует ГГБ может развиться толерантность и зависимость.
Withdrawal symptoms occur if GHB is not taken for several hours after previous frequent use of large amounts. Эти симптомы похожи на алкогольная абстиненция и синдром отмены бензодиазепинов, может быть опасным для жизни.
Диагностика использования гамма-гидроксибутирата (ГГБ)
Обычно диагноз устанавливают клинически
Иногда исследование мочи
Диагноз интоксикации ГОМК устанавливается на основании клинических признаков и симптомов. ГОМК не выявляется при обычном анализе мочи на наркотики. После его использования, ГГБ может быть обнаружен в моче в течение 12 часов с помощью газовой хроматографии/масс-спектрометрии.
Лечение использования ГГБ
Ведение симптомов
В некоторых случаях применяют механическую вентиляцию
Лечение интоксикации ГОМК направлено на устранение симптомов. Может быть необходима механическая вентиляция, если функция дыхания поражена или для защиты дыхательных путей. Большинство людей быстро выздоравливают, хотя эффекты не исчезают в течение 6–8 часов.
Лечение синдрома отмены гамма-гидроксибутирата (ГГБ) аналогично лечению алкогольной или седативной абстиненции. Введение бензодиазепинов и поддерживающая терапия являются основными элементами лечения.