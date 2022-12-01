Гамма-гидроксибутират вызывает отравления, аналогичные алкогольной интоксикации или отравлению кетамином, и, особенно в сочетании с алкоголем, может привести к угнетению дыхания, судорогам и в редких случаях к смерти.

Гамма-гидроксибутират (ГГБ) аналогичен нейротрансмиттеру гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), но он может пересекать гематоэнцефалический барьер, и поэтому его можно принимать перорально. По своим последствиям он похож на кетамин, его действие более длительное и гораздо опаснее.

Культуристы могут злоупотреблять ГГБ и ее аналогами в качестве анаболических агентов поскольку эти препараты высвобождают гормон роста. ГГБ и его аналоги использовались для облегчения сексуальных нападений благодаря своему седативному и амнестическому эффекту.

GHB иногда используется для лечения нарколепсия.

Симптомы применения ГГБ GHB вызывает чувство расслабления и спокойствия. Он также может вызвать усталость и расторможенность. При более высоких дозировках GHB может вызвать головокружение, потерю координации, тошноту и рвоту. Могут наблюдаться также кома и угнетенное дыхание. Сочетание GHB с любыми другими седативными веществами, особенно алкоголем, чрезвычайно опасно, вызывая снижение психического состояния и эпизоды апноэ. Большинство смертельных случаев произошло, когда GHB принимался вместе с алкоголем. У тех кто часто использует ГГБ может развиться толерантность и зависимость. Withdrawal symptoms occur if GHB is not taken for several hours after previous frequent use of large amounts. Эти симптомы похожи на алкогольная абстиненция и синдром отмены бензодиазепинов, может быть опасным для жизни.

Диагностика использования гамма-гидроксибутирата (ГГБ) Обычно диагноз устанавливают клинически

Иногда исследование мочи Диагноз интоксикации ГОМК устанавливается на основании клинических признаков и симптомов. ГОМК не выявляется при обычном анализе мочи на наркотики. После его использования, ГГБ может быть обнаружен в моче в течение 12 часов с помощью газовой хроматографии/масс-спектрометрии.