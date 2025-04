Гамма-гидроксибутират

GHB вызывает чувство расслабления и спокойствия. Он также может вызвать усталость и расторможенность.

При более высоких дозировках GHB может вызвать головокружение, потерю координации, тошноту и рвоту. Могут наблюдаться также кома и угнетенное дыхание. Сочетание GHB с любыми другими седативными веществами, особенно алкоголем, чрезвычайно опасно, вызывая снижение психического состояния и эпизоды апноэ. Большинство смертельных случаев произошло, когда GHB принимался вместе с алкоголем.

У тех кто часто использует ГГБ может развиться толерантность и зависимость.

Withdrawal symptoms occur if GHB is not taken for several hours after previous frequent use of large amounts. Эти симптомы похожи на алкогольная абстиненция и синдром отмены бензодиазепинов, может быть опасным для жизни.