Галлюциногены представляют собой разнородную группу препаратов, которые могут вызвать непредсказуемые, своеобразные реакции. Интоксикация обычно вызывает галлюцинации с измененным восприятием, нарушением суждения, идеями отношений и деперсонализацией. Стереотипный синдром отмены не наблюдается. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение носит поддерживающий характер.
Традиционные галлюциногены включают диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД), псилоцибин и мескалин. Все производятся из натуральных продуктов
LSD – из грибка, часто загрязняющего пшеничную и ржаную муку
Псилоцибин – из нескольких видов грибов
Мескалин– из кактуса пейоте
Многие синтетические галлюциногены («дизайнерские препараты») основаны на естественных молекулах триптамина или фенилэтиламина, таких как N, N-диметилтриптамин (ДМТ) и 5-метокси-N, N-диизопропилтриптамин (5-MeO-DIPT).
Ситуация усложняется тем, что многие запрещенные наркотики, продающиеся под одним названием, на самом деле содержат другой наркотик, часто кетамин или фенциклидин (диссоциативные анестетики), обезболивающие наркотики, декстрометорфан или другие наркотики.
Некоторые другие наркотики, в том числе марихуана, также обладают галлюциногенными свойствами. Термин «галлюциноген» сохраняется, хотя применение этих наркотиков не может вызывать галлюцинации. Альтернативные термины, такие как психоделические и психотомиметические, подходят еще меньше.
Патофизиология интоксикации галлюциногеном
ЛСД, псилоцибин и многие дизайнерские галлюциногены являются агонистами серотониновых рецепторов. У мескалина, фенилэтиламина, схожего с амфетаминами, точный механизм не был определен.
Способ применения и последствия варьируются
ЛСД часто принимают перорально с пропитанной наркотиком промокательной бумаги или в виде таблеток. Начало действия, как правило, от 30 до 60 минут после приема, продолжительность эффекта может быть от 12 до 24 часов.
Псилоцибин принимают внутрь; эффекты обычно длятся от 4 до 6 часов.
Мескалин принимают внутрь как высушенные кусочки кактуса пейоте. Возникновение эффектов, как правило, через 30–90 минут после приема, продолжительность эффектов составляет около 12 часов.
DMT, при курении, наступление эффекта от 2 до 5 минут, продолжительность эффекта составляет от 20 до 60 минут (одно из его уличных названий «обед бизнесмена»).
Высокая степень толерантности к ЛСД быстро развивается и исчезает. У потребителей, толерантных к любому из этих галлюциногенных наркотиков, наблюдается перекрестная толерантность к другим наркотикам. Психологическая зависимость сильно варьируется; отсутствуют доказательства наличия физической зависимости или синдрома отмены.
Симптомы и признаки применения галлюциногена
Интоксикация приводит к измененному восприятию, в том числе синестезии (например, видеть звуки, слышать цвета), интенсификации ощущений, повышенной эмпатии, деперсонализации (нереально чувствовать себя), искаженному чувству реальности окружающей среды и изменению в настроении (как правило, эйфория, иногда депрессивная). Потребители часто относятся к сочетанию этих эффектов как к «приходу» (наступлению наркотического кайфа). Периоды интенсивных психологических эффектов могут чередоваться с периодами ясности сознания.
ЛСД может также вызывать несколько физических эффектов, в том числе расширение зрачков, нарушение зрения, потливость, сердцебиение и нарушение координации. Многие другие галлюциногены вызывают тошноту и рвоту. От всех ухудшается суждение.
Реакция организма на галлюциногены зависит от нескольких факторов, включая ожидания потребителя, способность справляться с искажением восприятия и установки. После употребления ЛСД настоящие бред и галлюцинации наблюдаются, но редко, как и приступы тревоги, экстремальное чувство страха и паническое состояние.
Сильная передозировка ЛСД может привести к сердечно-сосудистому коллапсу и опасной для жизни гипертермии.
Псилоцибин и мескалин более вероятно вызывают галлюцинации. Проявившиеся галлюциногенные реакции обычно проходят быстро при соответствующем лечении в режимном медицинском учреждении. Однако некоторые люди (особенно после использования ЛСД) с сохранившимися нарушениями могут находиться в постоянном психотическом состоянии. Остается неясным, обладает ли применение наркотиков преципитированным или нераскрытым предсуществующим психотическим потенциалом или оно может привести в это состояние ранее психически стабильных людей.
Хронические эффекты
Некоторые люди, особенно долгосрочные или повторные потребители (в частности, ЛСД), испытывают галлюциногенное персистирующее расстройство восприятия (HPPD) или флешбэк после того, как они прекратили употреблять наркотики. При ДРВГ (длительное расстройство восприятия, вызванное галлюциногенами) те же симптомы, что и при употреблении психоактивного вещества, возникают без его употребления. Эти повторяющиеся эпизоды, как правило, зрительные иллюзии, но могут включать искажения практически любого ощущения (включая самооценку или восприятие времени или пространства) и галлюцинации.
Воспоминания могут быть вызваны стрессом, усталостью или употреблением марихуаны, алкоголя или барбитуратов; или воспоминания могут произойти без видимой причины. Механизмы не известны. Воспоминания, как правило, угасают в течение 6–12 месяцев, но могут повторяться годами.
Диагностика использования галлюциногена
Обычно диагноз устанавливают клинически
Диагноз употребления галлюциногенов обычно ставится клинически. Уровни содержания наркотика не измеряются. За исключением ФЦП, большинство галлюциногенов не включены в программу обычного скринингового анализа на содержание наркотических веществ в моче.
Лечение галлюциногена
При острой интоксикации – симптоматическая терапия и снятие тревожности и ажитации
При постоянном психозе – психиатрическая помощь
При острой интоксикации галлюциногенами обычно достаточно тихого успокаивающего окружения в сочетании с увещиваниями, что странные мысли, видения и звуки, вызваны наркотиками и скоро исчезнут. Седативные средства (например, лоразепам, диазепам) могут помочь уменьшить тяжелую тревогу. Некоторым пациентам может потребоваться химическое и физическое обездвиживание, пока не будет обеспечена безопасность.
Стойкие психотические состояния или другие психические расстройства требуют соответствующей психиатрической помощи. Временные непроизвольно всплывающее в памяти переживания или же воспоминания, которые не слишком беспокоят пациента, не требуют специального лечения. Тем не менее, воспоминания, связанные с тяжелой тревогой и депрессией, могут потребовать седативных препаратов.
Дополнительная информация
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Findtreatment.gov: Listing of licensed US providers of treatment for substance use disorders