Интоксикация приводит к измененному восприятию, в том числе синестезии (например, видеть звуки, слышать цвета), интенсификации ощущений, повышенной эмпатии, деперсонализации (нереально чувствовать себя), искаженному чувству реальности окружающей среды и изменению в настроении (как правило, эйфория, иногда депрессивная). Потребители часто относятся к сочетанию этих эффектов как к «приходу» (наступлению наркотического кайфа). Периоды интенсивных психологических эффектов могут чередоваться с периодами ясности сознания.

ЛСД может также вызывать несколько физических эффектов, в том числе расширение зрачков, нарушение зрения, потливость, сердцебиение и нарушение координации. Многие другие галлюциногены вызывают тошноту и рвоту. От всех ухудшается суждение.

Реакция организма на галлюциногены зависит от нескольких факторов, включая ожидания потребителя, способность справляться с искажением восприятия и установки. После употребления ЛСД настоящие бред и галлюцинации наблюдаются, но редко, как и приступы тревоги, экстремальное чувство страха и паническое состояние.

Сильная передозировка ЛСД может привести к сердечно-сосудистому коллапсу и опасной для жизни гипертермии.

Псилоцибин и мескалин более вероятно вызывают галлюцинации. Проявившиеся галлюциногенные реакции обычно проходят быстро при соответствующем лечении в режимном медицинском учреждении. Однако некоторые люди (особенно после использования ЛСД) с сохранившимися нарушениями могут находиться в постоянном психотическом состоянии. Остается неясным, обладает ли применение наркотиков преципитированным или нераскрытым предсуществующим психотическим потенциалом или оно может привести в это состояние ранее психически стабильных людей.