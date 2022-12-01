Болезнь Маркиафавы–Биньями является редкой демиелинизацией мозолистого тела, которая наблюдается у пациентов с хроническим расстройством, связанным с употреблением алкоголя, в основном мужчин.

Патологические изменения и обстоятельства возникновения связывают это заболевание с синдромом осмотической демиелинизации (ранее называлась центральным понтинным миелинолизом), вариантом которого он может быть. При болезни Маркиафавы-Биньями, скорость появления и степень выраженности физических показателей варьирует.

У пациентов может наблюдаться изменение психического состояния с острым, подострым или хроническим началом, степень выраженности которого варьирует от летаргии до комы, судороги, нарушение движения глаз, потеря памяти и нарушение походки.

Некоторые пациенты выздоравливают в течение нескольких месяцев. У пациентов в состоянии комы или ступора смертность составляет около 20%.

Специфическое лечение болезни Маркиафавы–Биньями отсутствует, но поддерживающая терапия, как правило, включает в себя витаминные добавки (в частности тиамин, фолиевую кислоту и другие витамины), а также коррекцию нарушения питания.

(См. также разделы Алкогольная интоксикация и абстиненция (Alcohol Toxicity and Withdrawal) и Алкоголизм и реабилитация (Alcohol Use Disorder and Rehabilitation)).