Анаболические стероиды (анаболические андрогенные стероиды) часто применяются для повышения физической работоспособности и роста мышц. При неадекватном применении, длительно в высоких дозировках и без медицинского контроля они могут привести к неустойчивому и иррациональному поведению и широкому спектру физических побочных эффектов.

Анаболические стероиды включают тестостерон и любые лекарственные средства, химически и фармакологически связанные с тестостероном, которые способствуют росту мышц; имеются многочисленные препараты этого рода. Анаболические стероиды применяются в клинической практике при гипогонадизме для лечения мужчин с низким уровем тестостерона. Кроме того, поскольку анаболические стероиды являются антикатаболиками и улучшают использование белка, их иногда назначают ожоговым больным, прикованным к постели, или ослабленным пациентам, чтобы предотвратить атрофию мышц.

Некоторые врачи назначают анаболические стероиды пациентам, истощенным от СПИДа или больным раком. Однако имеется мало данных для того, чтобы рекомендовать такую терапию, и немного методических указаний относительно того, как дополнительные андрогены могут повлиять на развитие лежащих в основе заболеваний. Тестостерон заслужил репутацию своей пользой в заживлении ран и поврежденных мышц, хотя в поддержку этих заявлений имеется мало данных.

Анаболические стероиды применяются незаконно для увеличения мышечной массы и силы; обучение упражнениям на сопротивление и определенная диета могут усилить эти эффекты. Не существует прямых доказательств того, что анаболические стероиды повышают выносливость или скорость, но существенные косвенные свидетельства указывают на то, что спортсмены, принимающие их, могут чаще выполнять тренировки высокой интенсивности.

Оценки прижизненной заболеваемости от злоупотребления анаболическими стероидами колеблется в диапазоне от 0,5 до 5% населения, но субпопуляции существенно различаются (например, более высокие показатели у бодибилдеров и профессиональных спортсменов). В США объявленный коэффициент применения составляет от 6 до 11% среди школьников старших классов, в том числе неожиданное количество неспортсменов, и около 2,5% среди школьниц старших классов.

Патофизиологические изменения, вызванные анаболическими стероидами Анаболические стероиды обладают андрогенными эффектами (например, изменения в волосах или либидо, агрессивность) и анаболическими эффектами (например, увеличенное потребление белка, увеличение мышечной массы). Андрогенные эффекты нельзя отделить от анаболических, но некоторые анаболические стероиды были синтезированы для того, чтобы минимизировать андрогенные эффекты. Хронические эффекты Существует ограниченная острая токсичность при введении однократной дозы. Побочные эффекты анаболических стероидов значительно отличаются в зависимости от дозировки и препарата. Наблюдается некоторое негативное воздействие при дозировках физиологической замены (например, метилтестостерон от 10 до 50 мг/день или его эквивалент). Спортсмены могут применять дозировки в этом диапазоне 10–50 раз. При высоких дозировках некоторые эффекты проявляются отчётливо, другие - неопределенно (см. таблицу Побочные эффекты анаболических стероидов). Неопределенность существует потому, что большинство исследований включают наркоманов, неспособных указать точную дозировку и пользующихся черным рынком наркотиков, многие из которых являются контрафактными и содержат (несмотря на маркировку) различные дозировки и вещества. Таблица Побочные эффекты анаболических стероидов Таблица Спортсмены могут принимать фиксированную дозу одного или нескольких видов стероидов в течение определенного периода, прекратить, а затем начать снова (циклически) несколько раз в год. Периодическое прекращение приема препаратов, как полагают, позволяет нормализовать уровень эндогенного тестостерона, количество сперматозоидов и гипоталамо-гипофизарно-гонадную ось. Бытующее мнение показывает, что езда на велосипеде может уменьшить вредные эффекты и необходимость увеличения дозы препарата для достижения желаемого эффекта. Спортсмены часто используют несколько видов анаболических стероидов одновременно (практика, называемая стэкингом). Они могут использовать различные пути введения (пероральный, внутримышечный или трансдермальный) одновременно. Способ, при котором начинают с небольшой дозы, с постепенным ее увеличением и постепенным же уменьшением дозы того же анаболического стероида до нуля, называют пирамидой. «Укладка» и «пирамиды» направлены на увеличение связывания с рецептором, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия, но эти преимущества не были доказаны. Чтобы избежать положительных антидопинговых тестов, спортсмены могут прекратить использование стероидов длительного действия и заменить их препаратами более короткого действия (бриджинг).

Симптомы и признаки употребления анаболических стероидов Наиболее характерным признаком приема анаболических стероидов является быстрое увеличение мышечной массы. Скорость и степень увеличения непосредственно связанны с принятыми дозами. У пациентов, принимающих физиологические дозы, рост медленный и часто незаметный; у принимающих огромные дозы может увеличиться мышечная масса тела на несколько фунтов в месяц. Наблюдается увеличение уровня энергии и либидо (у мужчин), но их количественно оценить труднее. Члены семьи часто наблюдают психологические эффекты (как правило, только при очень высоких дозах): Широкое и неустойчивое колебание настроения

Иррациональное поведение

Повышенную агрессивность («стероид ярости»)

Раздражительность

Повышенное либидо

Депрессия Усиленное акне является общим у обоих полов; наблюдается повышение, а реже понижение либидо; агрессивность и аппетит могут возрасти. У мужчин могут возникнуть гинекомастия, атрофия яичек и снижение фертильности. Среди женщин распространены вирилизирующие эффекты (например, алопеция, увеличение клитора, гирсутизм, углубление голоса). Кроме того, может уменьшиться размер груди; слизистая влагалища может атрофироваться и менструация может измениться или остановиться. Вирилизация и гинекомастии могут стать необратимыми.

Диагностика употребления анаболических стероидов Обычно диагноз устанавливают клинически

Иногда исследование мочи Хотя высококвалифицированные спортсмены тестируются антидопинговыми агентствами на прием анаболических стероидов, для общей популяции пациентов не существует практического диагностического теста для оценки тайного приема анаболических стероидов. Когда у пациента появляются признаки и симптомы хронического употребления анаболических стероидов, важно использовать употребление анаболических стероидов в дифференциальной диагностике. Эффективным могло бы быть измерение уровней сывороточного тестостерона, фолликулостимулирующего гормона и лютеинизирующего гормона, поскольку они являются более распространенными тестами. Экзогенный тестостерон и анаболические стероиды снижают уровень гонадотропина. При исследованиях на выявление анаболических стероидов анализ мочи проводится методом хромато-масс-спектрофотометрии. Экзогенно принятый тестостерон неотличим от эндогенного тестостерона методом газовой хроматографии-масс-спектрофотометрии. Однако при обнаружении высоких уровней тестостерона соотношение между тестостероном и эпитестостероном (эндогенный стероид, который химически почти идентичен тестостерону) измеряется. Соотношение тестостерон: эпитестостерон > 6: 1 указывает на использование экзогенного тестостерона.

Лечение использования анаболических стероидов Прекращение использования Основное лечение для тех, кто принимает анаболические стероиды– прекращение их употребления. Хотя физическая зависимость не наблюдается, может существовать психологическая зависимость, особенно у конкурирующих культуристов и атлетов. Гинекомастия может потребовать хирургической репозиции. Человеку, использующему инъекционные формы препаратов, следует провести вакцинацию от столбняка.

Предотвращение использования анаболических стероидов Врачи занимающиеся подростками и молодыми людьми, должны быть внимательны к признакам злоупотребления стероидами и учить пациентов относительно своих рисков. Обучение обращению с анаболическими стероидами следует начинать с начала средней школы. Могут помочь программы, обучающие альтернативным, здоровым способам увеличить размер мышц и повысить производительность благодаря правильному питанию и силовым тренировкам. Объяснение как рисков, так и пользы от применения анаболических стероидов, как представляется, является более эффективным способом информирования подростков о негативных эффектах незаконного использования стероидов.