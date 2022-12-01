Алкоголизм и реабилитация

Выдерживать трезвость трудно. Пациентов следует предупредить, что через несколько недель, когда они оправились после своего последнего запоя, они, вероятно, найдут предлог, чтобы выпить. Им должны также сказать, что, хотя они смогут практиковать контролируемое употребление алкоголя в течение нескольких дней или, реже, нескольких недель они скорее всего в конце концов потеряют контроль.

В дополнение к консультированию в рамках амбулаторных и стационарных программ лечения алкоголизма помочь предотвратить рецидив у некоторых пациентов могут группы самопомощи и некоторые препараты.

Анонимные алкоголики (АА) являются наиболее распространенной группой самопомощи. Пациенты должны найти группу АА, где они чувствуют себя комфортно. АА обеспечивают пациентам непьющих друзей, которые всегда доступны, и свободную от алкоголя среду для общения. Пациенты выслушивают, как другие обсуждают каждое рациональное объяснение, которое они когда-либо использовали для оправдания своей выпивки. Помощь, которую они дают другим пациентам с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, может обеспечить им чувство собственного достоинства и уверенности в себе, ранее обретаемую только в спиртном. Многие пациенты с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, не хотят идти в АА и находят индивидуальное консультирование, групповое или семейное лечение более приемлемым. Для пациентов, ищущих другой подход, существуют альтернативные организации, такие как LifeRing Secular Recovery (светские организации борьбы за трезвость).

Медикаментозная терапия должна применяться вместе с консультированием, а не в качестве единственного лечения. Национальным институтом проблематики употребления алкоголя и алкоголизма (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism [NIAAA]) разработано Руководство для клиницистов (guide for clinicians) – как и Американской ассоциацией психиатров (American Psychiatric Association) – по ведению пациентов и фармакотерапии при алкогольной зависимости, а также ряд других публикаций и источников информации, как для медицинских работников, так и для пациентов.

Дисульфирам, первый препарат для предупреждения рецидивов при алкогольной зависимости, вмешивается в метаболизм ацетальдегида (промежуточный продукт при окислении спирта), так что ацетальдегид накапливается. Употребление алкоголя в течение 12 часов после приема ди-сульфирама вызывает покраснение лица на 5–15 минут, затем наблюдается интенсивное расширение кровеносных сосудов лица и шеи с гиперемией конъюнктивы, пульсирующая головная боль, тахикардия, гиперпноэ и потоотделение. При высоких дозах алкоголя в течение 30–60 минут могут наблюдаться тошнота и рвота, которые способны привести к гипотензии, головокружению, а иногда обморокам и коллапсу. Реакция может длиться до 3 часов. Немногие пациенты рискуют употреблять алкоголь во время приема дисульфирама из-за интенсивного дискомфорта. Лекарств, содержащих спирт (например, настойки, эликсиры, некоторые отпускаемые без рецепта (OTC) жидкие препараты от кашля и простуды, содержащие до 40% спирта), также следует избегать.

Дисульфирам противопоказан при беременности и пациентам с сердечной декомпенсацией. Его можно давать в амбулаторных условиях после 4–5 дней воздержания от алкоголя. Начальная доза составляет 0,5 г перорально 1 раз/день в течение 1-3 недель, а поддерживающая доза составляет 0,25 г 1 раз/день. Эффекты могут сохраняться в течение 3-7 дней после приема последней дозы. Необходимы периодические посещения врача для поощрения продолжения приема дисульфирама как части программы воздержания от алкоголя.

Общая польза дисульфирама не была установлена, и многие пациенты не являются его сторонниками. Соблюдение правил требует адекватной социальной поддержки, такой как наблюдение за выпивкой. По этим причинам использование дисульфирама теперь ограничено. Дисульфирам наиболее эффективен при введении под пристальным наблюдением высокомотивированным пациентам.

Налтрексон, антагонист опиоидов, снижает частоту рецидивов и количество дней употребления алкоголя у большинства пациентов, постоянно принимающих препарат. Налтрексон, как правило, дается в дозировке 50 мг перорально 1 раз/день, хотя имеются доказательства того, что более высокие дозы (например, 100 мг 1 раз/день) могут быть более эффективны у некоторых пациентов. Даже при консультировании скорость привыкания к пероральному налтрексону скромная. Также имеется форма депо длительного действия: 380 мг внутримышечно раз/месяц. Налтрексон противопоказан пациентам с острым гепатитом или печеночной недостаточностью и с опиоидной зависимостью.

Клонидин, один из первых препаратов из группы альфа-2-агонистов, назначаемый перорально или трансдермально, оказался успешным в снижении выраженности симптомов отмены алкоголя, особенно гипертензии и тахикардии, у пациентов с легким или умеренным синдромом отмены. Тем не менее есть доказательства того, что клонидин эффективен в качестве монотерапии для предотвращения судорог или белой горячки при алкогольной абстиненции.

Акампросат, синтетический аналог гамма-аминомасляной кислоты, назначают в дозировке 2 г перорально 1 раз/день. Акампрасат может уменьшить скорость рецидива и число дней употребления алкоголя у пациентов, переносящих рецидив.

В настоящее время проводятся исследования налмафена, антагониста опиоидов, и топирамата на способность уменьшать влечение к алкоголю.