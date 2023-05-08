Перевод единиц измерения

В США большинство результатов лабораторных исследований приведены в так называемых условных единицах; остальное население планеты фиксирует результаты в Système International d’Unités (СИ) или в международных единицах (МЕ). База единиц измерения в СИ периодически обновляется с помощью коллегии.

Многие единицы измерения в СИ такие же, как и единицы измерения, используемые в американской системе; однако единицы измерения концентраций в СИ отличаются. Концентрация в СИ определяется в молях (моль) или в долях моля (например, миллимоль, микромоль) на единицу объема, выраженную литрами (л). Традиционные единицы измерения определяются как отношение массы (например, граммов, миллиграммов) или химической емкости (например, миллиэквивалентов) к единице объема, выраженного в литрах или десятых частях литра (например, децилитрах, миллилитрах). Результаты, представленные количеством, содержащимся в 100 мл (1 дл), иногда выражаются в виде процента (например, 10 мг/дл может быть записано как 10 мг%).

Моли, миллиграммы и миллиэквиваленты: один моль – это число Авогадро (6,023 × 1023) элементарных частиц (например, атомов, ионов, молекул); масса 1 моля вещества – это его атомная масса в граммах (например, 1 моль натрия = 23 г, 1 моль кальция = 40 г). Подобным образом, отношение массы данного количества вещества к его атомной массе определяется как число молей (например, 20 г натрия = 20/23 (или 0,87) моль).

Эквивалент – это единица, которая интегрирует заряженные частицы и выражается в молях; 1 эквивалент представляет собой 1 моль заряженного вещества и рассчитывается путем умножения числа молей заряженных частиц на их валентность. Таким образом, для ионов с зарядом +1 или −1 (например, Na+, К+, Cl−), 1 моль – это 1 эквивалент (1 × 1 = 1); для ионов с зарядом +2 или −2 (например, Са2+), ½ моля – это 1 эквивалент (½ × 2 = 1), и так далее для других значений валентности. Миллиэквивалент (мЭкв) – это одна тысячная часть эквивалента.

Ниже приведены формулы, которые могут быть использованы для преобразования мЭкв, мг и ммоль друг в друга:

мЭкв = мг/молекулярная масса × валентность = ммоль × валентность

мг = мЭкв × молекулярная масса/валентность = ммоль × молекулярная масса

ммоль = мг/молекулярная масса = мЭквнутривенноалентность

(ПРИМЕЧАНИЕ: молекулярная масса = атомная или молекулярная масса по формуле соединения)

Кроме того, таблицы преобразования доступны в печатном виде и в интернете.

Таблица Система измерений Таблица

Таблица Метрические-неметрические эквиваленты Таблица

Таблица Атомный вес некоторых элементов, важных в медицине Таблица

Таблица Эквиваленты по Цельсию-Фаренгейту* Таблица

Клинический калькулятор Конвертация единиц измерения массы

Клинический калькулятор Конвертация единиц измерения объема

Клинический калькулятор Конвертация единиц измерения температуры

Клинический калькулятор Конвертация единиц измерения потока

Клинический калькулятор Конвертация единиц измерения энергии

Клинический калькулятор Конвертация основных единиц измерения