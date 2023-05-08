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Перевод единиц измерения

Авторы:Manuals Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023

В США большинство результатов лабораторных исследований приведены в так называемых условных единицах; остальное население планеты фиксирует результаты в Système International d’Unités (СИ) или в международных единицах (МЕ). База единиц измерения в СИ периодически обновляется с помощью коллегии.

Многие единицы измерения в СИ такие же, как и единицы измерения, используемые в американской системе; однако единицы измерения концентраций в СИ отличаются. Концентрация в СИ определяется в молях (моль) или в долях моля (например, миллимоль, микромоль) на единицу объема, выраженную литрами (л). Традиционные единицы измерения определяются как отношение массы (например, граммов, миллиграммов) или химической емкости (например, миллиэквивалентов) к единице объема, выраженного в литрах или десятых частях литра (например, децилитрах, миллилитрах). Результаты, представленные количеством, содержащимся в 100 мл (1 дл), иногда выражаются в виде процента (например, 10 мг/дл может быть записано как 10 мг%).

Моли, миллиграммы и миллиэквиваленты: один моль – это число Авогадро (6,023 × 1023) элементарных частиц (например, атомов, ионов, молекул); масса 1 моля вещества – это его атомная масса в граммах (например, 1 моль натрия = 23 г, 1 моль кальция = 40 г). Подобным образом, отношение массы данного количества вещества к его атомной массе определяется как число молей (например, 20 г натрия = 20/23 (или 0,87) моль).

Эквивалент – это единица, которая интегрирует заряженные частицы и выражается в молях; 1 эквивалент представляет собой 1 моль заряженного вещества и рассчитывается путем умножения числа молей заряженных частиц на их валентность. Таким образом, для ионов с зарядом +1 или 1 (например, Na+, К+, Cl), 1 моль – это 1 эквивалент (1 × 1 = 1); для ионов с зарядом +2 или 2 (например, Са2+), ½ моля – это 1 эквивалент (½ × 2 = 1), и так далее для других значений валентности. Миллиэквивалент (мЭкв) – это одна тысячная часть эквивалента.

Ниже приведены формулы, которые могут быть использованы для преобразования мЭкв, мг и ммоль друг в друга:

мЭкв = мг/молекулярная масса × валентность = ммоль × валентность

мг = мЭкв × молекулярная масса/валентность = ммоль × молекулярная масса

ммоль = мг/молекулярная масса = мЭквнутривенноалентность

(ПРИМЕЧАНИЕ: молекулярная масса = атомная или молекулярная масса по формуле соединения)

Кроме того, таблицы преобразования доступны в печатном виде и в интернете.

Таблица
Таблица

Система измерений

Единица

Эквивалент субъединицы

Масса

1 килограмм (кг)

1000 грамм (103 г)

1 грамм (г)

1000 мг (103 мг)

1 миллиграмм (мг)

1000 микрограмм (10-3 г)

1 микрограмм (мкг)

1000 нанограмм (106 г)

1 нанограмм (нг)

1000 пикограмм (пг ; 109 г)

Объем

1 литр (л)

1000 миллилитров (мл)

1 литр (л)

1000 кубических сантиметров (см)

Таблица
Таблица

Метрические-неметрические эквиваленты

Метрические единицы

Эквивалентная неметрическая единица*

Жидкость

30 миллилитров (мл)

1 унция (oz)

250 мл

8 +унций жидкости

500 мл

1+стакан

1000 мл (1 литр)

1+ четверть

Вес

65 мг

1 гранула (г)

28,35 г

1 oz

1 кг

2,2 фунта (фунт)

Линейные

1 миллиметр (мм)

0,04 дюйма (д)

1 сантиметр (см)

0,4 дюйма

2,54 см

1 дюйм

1 метр (м)

39,37 дюйма

Домашние меры

4 мл

1 чайная ложка (ч. л.)

5 мл

1 чайная ложка, медицинская

8 мл

1 десертная ложка

15 мл

1 столовая ложка (столовая ложка - 1/2 капли жидкости)

240 мл

1 чашка (8 унций жидкости)

*Приблизительно.

Таблица
Таблица

Атомный вес некоторых элементов, важных в медицине

Элемент

Символ

Атомная масса*

Водород

Н

1

Углерод

С

12

Азот

Н

14

Кислород

О

16

Натрий

Na

23

Магний

Магний

24

Фосфор

Р

31

Хлор

Cl

35,5

Калий

К

39

Кальций

Ca

40

*Приблизительно.

Таблица
Таблица

Эквиваленты по Цельсию-Фаренгейту*

Приложение

°C

°F

Замораживание воды на уровне моря

0

32

Клинический диапазон

36,0

96,8

36,5

97,7

37,0

98,6

37,5

99,5

38,0

100,4

38,5

101,3

39,0

102,2

39,5

103,1

40,0

104,0

40,5

104,9

41,0

105,8

41,5

106,7

42,0

107,6

Пастеризация (медленная), † 30 минут при

62,8

145,0

Пастеризация (быстрая), † 15 секунд при

71,7

161,0

Кипение воды на уровне моря

100,0

212,0

*Преобразование:

Для преобразования °F в °С вычитают 32, затем умножают на 5/9 или 0,555.

Для преобразования °С в °F умножают на 9/5 или 1,8, а затем добавляют 32.

†В соответствии с Кодексом Федеральных Нормативно-Правовых актов FDA 1991 г.

Клинический калькулятор
Клинический калькулятор
Клинический калькулятор
Клинический калькулятор
Клинический калькулятор
Клинический калькулятор
Клинический калькулятор
Клинический калькулятор
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Клинический калькулятор
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