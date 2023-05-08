Перевод единиц измерения

В США большинство результатов лабораторных исследований приведены в так называемых условных единицах; остальное население планеты фиксирует результаты в Système International d’Unités (СИ) или в международных единицах (МЕ). База единиц измерения в СИ периодически обновляется с помощью коллегии.
Многие единицы измерения в СИ такие же, как и единицы измерения, используемые в американской системе; однако единицы измерения концентраций в СИ отличаются. Концентрация в СИ определяется в молях (моль) или в долях моля (например, миллимоль, микромоль) на единицу объема, выраженную литрами (л). Традиционные единицы измерения определяются как отношение массы (например, граммов, миллиграммов) или химической емкости (например, миллиэквивалентов) к единице объема, выраженного в литрах или десятых частях литра (например, децилитрах, миллилитрах). Результаты, представленные количеством, содержащимся в 100 мл (1 дл), иногда выражаются в виде процента (например, 10 мг/дл может быть записано как 10 мг%).
Моли, миллиграммы и миллиэквиваленты: один моль – это число Авогадро (6,023 × 1023) элементарных частиц (например, атомов, ионов, молекул); масса 1 моля вещества – это его атомная масса в граммах (например, 1 моль натрия = 23 г, 1 моль кальция = 40 г). Подобным образом, отношение массы данного количества вещества к его атомной массе определяется как число молей (например, 20 г натрия = 20/23 (или 0,87) моль).
Эквивалент – это единица, которая интегрирует заряженные частицы и выражается в молях; 1 эквивалент представляет собой 1 моль заряженного вещества и рассчитывается путем умножения числа молей заряженных частиц на их валентность. Таким образом, для ионов с зарядом +1 или −1 (например, Na+, К+, Cl−), 1 моль – это 1 эквивалент (1 × 1 = 1); для ионов с зарядом +2 или −2 (например, Са2+), ½ моля – это 1 эквивалент (½ × 2 = 1), и так далее для других значений валентности. Миллиэквивалент (мЭкв) – это одна тысячная часть эквивалента.
Ниже приведены формулы, которые могут быть использованы для преобразования мЭкв, мг и ммоль друг в друга:
мЭкв = мг/молекулярная масса × валентность = ммоль × валентность
мг = мЭкв × молекулярная масса/валентность = ммоль × молекулярная масса
ммоль = мг/молекулярная масса = мЭквнутривенноалентность
(ПРИМЕЧАНИЕ: молекулярная масса = атомная или молекулярная масса по формуле соединения)
Кроме того, таблицы преобразования доступны в печатном виде и в интернете.
Система измерений
Единица
Эквивалент субъединицы
Масса
1 килограмм (кг)
1000 грамм (103 г)
1 грамм (г)
1000 мг (103 мг)
1 миллиграмм (мг)
1000 микрограмм (10-3 г)
1 микрограмм (мкг)
1000 нанограмм (10−6 г)
1 нанограмм (нг)
1000 пикограмм (пг ; 10−9 г)
Объем
1 литр (л)
1000 миллилитров (мл)
1 литр (л)
1000 кубических сантиметров (см)
Метрические-неметрические эквиваленты
Метрические единицы
Эквивалентная неметрическая единица*
Жидкость
30 миллилитров (мл)
1 унция (oz)
250 мл
8 +унций жидкости
500 мл
1+стакан
1000 мл (1 литр)
1+ четверть
Вес
65 мг
1 гранула (г)
28,35 г
1 oz
1 кг
2,2 фунта (фунт)
Линейные
1 миллиметр (мм)
0,04 дюйма (д)
1 сантиметр (см)
0,4 дюйма
2,54 см
1 дюйм
1 метр (м)
39,37 дюйма
Домашние меры
4 мл
1 чайная ложка (ч. л.)
5 мл
1 чайная ложка, медицинская
8 мл
1 десертная ложка
15 мл
1 столовая ложка (столовая ложка - 1/2 капли жидкости)
240 мл
1 чашка (8 унций жидкости)
*Приблизительно.
Атомный вес некоторых элементов, важных в медицине
Элемент
Символ
Атомная масса*
Водород
Н
1
Углерод
С
12
Азот
Н
14
Кислород
О
16
Натрий
Na
23
Магний
Магний
24
Фосфор
Р
31
Хлор
Cl
35,5
Калий
К
39
Кальций
Ca
40
*Приблизительно.
Эквиваленты по Цельсию-Фаренгейту*
Приложение
°C
°F
Замораживание воды на уровне моря
0
32
Клинический диапазон
36,0
96,8
36,5
97,7
37,0
98,6
37,5
99,5
38,0
100,4
38,5
101,3
39,0
102,2
39,5
103,1
40,0
104,0
40,5
104,9
41,0
105,8
41,5
106,7
42,0
107,6
Пастеризация (медленная), † 30 минут при
62,8
145,0
Пастеризация (быстрая), † 15 секунд при
71,7
161,0
Кипение воды на уровне моря
100,0
212,0
*Преобразование:
Для преобразования °F в °С вычитают 32, затем умножают на 5/9 или 0,555.
Для преобразования °С в °F умножают на 9/5 или 1,8, а затем добавляют 32.
†В соответствии с Кодексом Федеральных Нормативно-Правовых актов FDA 1991 г.