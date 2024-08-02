Нормальные лабораторные показатели

Лабораторные референтные диапазоны (часто называемые референтными значениями или референтными интервалами) для крови, мочи, спинномозговой жидкости (ЦСЖ), стула и других жидкостей варьируются в зависимости от нескольких факторов, включая демографию здоровой популяции, из которой были получены образцы, и специфические методы и/или инструменты, используемые для анализа этих образцов.
См. American Board of Internal Medicine (ABIM) для ознакомления с обширным списком референтных значений лабораторных тестов.
Лаборатории, аккредитованные Колледжем американских патологов (CAP), поправками к программам усовершенствования клинических лабораторных исследований (CLIA), Комиссией по аккредитации лабораторий (COLA) или Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), обязаны создавать и/или утверждать свои собственные референтные диапазоны для одобренных FDA анализов и для тестов собственной разработки (LDT). Таким образом, любой полученный результат должен интерпретироваться на основе диапазона референтных значений лаборатории, в которой был проведен тест. Лаборатория обычно предоставляет эти значения вместе с результатами теста. Референтные значения в других типах биологических жидкостей (например, синовиальной, перитонеальной, плевральной, перикардиальной) не установлены повсеместно. Таким образом, эти тесты могут рассматриваться как тесты, разработанные лабораторией (ЛРТ). Аналитические референтные диапазоны ЛРТ устанавливаются отдельной лабораторией, проводящей исследование, и, как правило, варьируются в большей степени, чем референтные значения, утвержденные FDA.
Референтные диапазоны определяются с использованием когорты лиц, которые в остальном здоровы в контексте анализируемого образца. Например, референтный диапазон для глюкозы по возрастным группам и полу должен быть определен в соответствующей популяции людей, которые не имеют сопутствующих заболеваний, связанных с диабетом. Основной целью при определении референтных диапазонов является определение значений лабораторных тестов, которые позволяют различать пациентов с оцениваемым клиническим состоянием и без него.
При определении референтных диапазонов также важно оценить ожидаемые физиологические изменения в контексте конкретной популяции пациентов (например, возраст, пол, беременность, менопауза, вариации во времени проведения анализа, географическое положение). Клинические лаборатории учитывают все эти факторы при установлении или утверждении референтных диапазонов.
Хотя референтные диапазоны обычно не позволяют на 100% отличить здоровье от болезни, они, как правило, отражают 95% здорового населения. Для установления референтного диапазона лабораториям рекомендуется использовать не менее 120 референтных представителей популяции. Однако при проверке уже установленных референтных диапазонов большинство лабораторий используют 40 образцов из референтной популяции. Понимание того, как определяются и принимаются референтные диапазоны, а также присущей им неточности может помочь в клинической интерпретации и ведении пациентов.
Анализы крови, мочи и спинномозговой жидкости (ЦСЖ): нормальные значения
Референтные диапазоны для анализов крови, мочи и спинномозговой жидкости зависят от нескольких факторов, в том числе от конкретной лаборатории, которая их проводит. Результаты анализа пациента необходимо интерпретировать на основе контрольных данных лаборатории, в которой был проведен анализ; лаборатория обычно предоставляет эти данные вместе с результатами анализа. Обширный список референтных диапазонов лабораторных тестов предоставлен Американским советом по внутренней медицине (American Board of Internal Medicine (ABIM)).
Широко используемые Панели
Определенные группы тестов (панелей), как правило, используются для оценки общего состояния здоровья или для диагностики предполагаемого заболевания. Эти панели обычно стандартизированы. Например, базовая метаболическая панель (BMP) обычно содержит 8 тестов, с помощью которых измеряются уровни электролитов, глюкозы, кальция и оценивается почечная функция.
Стандартные Анализы*
Метод
CMP= полная метаболическая панель
RFP= панель функции почек
BMP = базовая метаболическая панель
ELEC= панель электролитов;
HFPA = панель функциональных проб печени
LPP = липидная панель
AHP= панель острых гепатитов
Альбумин
Да
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Щелочная фосфатаза
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Аланинаминотрансфераза (АЛТ, ранее SGPT)
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Аспартатаминотрансфераза (АСТ, ранее SGOT)
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Прямой билирубин
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Общий билирубин
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Кальций
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Двуокись углерода
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Хлор
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Общий холестерин
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Холестерин, ЛПВП
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Креатинин
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Уровень глюкозы, натощак
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Гепатит А, IgM антитела
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Гепатит В, IgM антитела к ядерному антигену
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Гепатит В, поверхностный антиген
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Гепатит С антитела
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Фосфор
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Калий
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Общий белок
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Натрий
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Триглицериды *
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Азот мочевины (АМК)
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
* Включает в себя расчеты коэффициентов риска и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).
AHP= панель острых гепатитов; BMP = базовая метаболическая панель; CMP = полная метаболическая панель; ELEC= панель электролитов; HDL = липопротеиды высокой плотности; HFPA = панель функциональных проб печени; LPP = липидная панель; RFP= панель функции почек; SGOT = аспартатаминотрансфераза (АСТ);SGPT = аланинаминотрансфераза (АЛТ). См. также American Medical Association Medicare Test Panels.
Терапевтический лекарственный мониторинг
Терапевтический лекарственный мониторинг (ТЛМ) – это клиническая оценка и интерпретация целевых концентраций препарата в определенные моменты времени, используемых для поддержания заданного уровня препарата в крови пациента. Этот заданный уровень является целью для оптимизации дозирования и результатов лечения. Принципы ТЛМ в основном используются для оценки эффективности препаратов с узкими терапевтическими диапазонами, вариабельности эффективности препарата в различных концентрациях, а также неблагоприятных или токсических исходов, которые могут возникнуть при превышении целевых уровней. ТЛМ основывается на фармакологической взаимосвязи между дозой препарата и его циркулирующей концентрацией, необходимой для оптимальной эффективности.
Процесс ТЛМ начинается с момента назначения препарата и включает в себя определение дозы с учетом клинической картины, возраста, веса, сопутствующих заболеваний и сопутствующей лекарственной терапии.
При интерпретации ТЛМ учитываются такие факторы, как доза препарата и время отбора проб, реакция пациента и желаемые медицинские результаты. Основной целью ТЛМ является достижение правильной концентрации препарата с целью определения наиболее оптимальных клинических результатов в контексте индивидуального ухода за пациентом.
Лабораторные референтные диапазоны: терапевтический лекарственный мониторинг*
Терапевтический препарат
Низкие референтные диапазоны
Высокие референтные диапазоны
Критически высокие значения
Карбамазепин
4,0 мкг/мл
12,0 мкг/мл
≥ 15,0 мкг/мл
Дигоксин
0,8 mg/dL
2,0 мг/дл
≥ 2,1 мг/дл
Гентамицин
Минимальная доза: 1,0 мкг/мл
Пик: 5,0 мкг/мл
Минимальная доза: 1,9 мкг/мл
Пик: 8,0 мкг/мл
Минимальная доза: ≥ 2,0 мкг/мл
Пик: ≥ 12,0 мкг/мл
Случайная доза: ≥ 2,0 мкг/мл
Фенобарбитал
10,0 мкг/мл
30,0 мкг/мл
≥ 50,0 мкг/мл
Фенитоин
10,0 мкг/мл
20,0 мкг/мл
≥ 25,0 мкг/мл
Тобрамицин
—
Минимальная доза: 0,5 мкг/мл
Пик: 6,0 мкг/мл
—
Минимальная доза: 2,0 мкг/мл
Пик: 9,9 мкг/мл
Случайная доза: ≥ 2,0 мкг/мл
Минимальная доза: ≥ 2,0 мкг/мл
Пик: ≥ 10,0 мкг/мл
Вальпроевая кислота
50 мкг/мл
99 мкг/мл
≥ 100 мкг/мл
Ванкомицин
—
Минимальная доза: 5 мкг/мл
Максимальная доза: 20 мкг/мл
—
Минимальная доза: 10 мкг/мл
Пик: 40 мкг/мл
≥ 30 мкг/мл
Минимальная доза ≥ 30 мкг/мл
Пик ≥ 80 мкг/мл
* Все значения приведены для образцов сыворотки с литий-гепарином.