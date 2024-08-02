Нормальные лабораторные показатели

Лабораторные референтные диапазоны (часто называемые референтными значениями или референтными интервалами) для крови, мочи, спинномозговой жидкости (ЦСЖ), стула и других жидкостей варьируются в зависимости от нескольких факторов, включая демографию здоровой популяции, из которой были получены образцы, и специфические методы и/или инструменты, используемые для анализа этих образцов.

См. American Board of Internal Medicine (ABIM) для ознакомления с обширным списком референтных значений лабораторных тестов.

Лаборатории, аккредитованные Колледжем американских патологов (CAP), поправками к программам усовершенствования клинических лабораторных исследований (CLIA), Комиссией по аккредитации лабораторий (COLA) или Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), обязаны создавать и/или утверждать свои собственные референтные диапазоны для одобренных FDA анализов и для тестов собственной разработки (LDT). Таким образом, любой полученный результат должен интерпретироваться на основе диапазона референтных значений лаборатории, в которой был проведен тест. Лаборатория обычно предоставляет эти значения вместе с результатами теста. Референтные значения в других типах биологических жидкостей (например, синовиальной, перитонеальной, плевральной, перикардиальной) не установлены повсеместно. Таким образом, эти тесты могут рассматриваться как тесты, разработанные лабораторией (ЛРТ). Аналитические референтные диапазоны ЛРТ устанавливаются отдельной лабораторией, проводящей исследование, и, как правило, варьируются в большей степени, чем референтные значения, утвержденные FDA.

Референтные диапазоны определяются с использованием когорты лиц, которые в остальном здоровы в контексте анализируемого образца. Например, референтный диапазон для глюкозы по возрастным группам и полу должен быть определен в соответствующей популяции людей, которые не имеют сопутствующих заболеваний, связанных с диабетом. Основной целью при определении референтных диапазонов является определение значений лабораторных тестов, которые позволяют различать пациентов с оцениваемым клиническим состоянием и без него.

При определении референтных диапазонов также важно оценить ожидаемые физиологические изменения в контексте конкретной популяции пациентов (например, возраст, пол, беременность, менопауза, вариации во времени проведения анализа, географическое положение). Клинические лаборатории учитывают все эти факторы при установлении или утверждении референтных диапазонов.

Хотя референтные диапазоны обычно не позволяют на 100% отличить здоровье от болезни, они, как правило, отражают 95% здорового населения. Для установления референтного диапазона лабораториям рекомендуется использовать не менее 120 референтных представителей популяции. Однако при проверке уже установленных референтных диапазонов большинство лабораторий используют 40 образцов из референтной популяции. Понимание того, как определяются и принимаются референтные диапазоны, а также присущей им неточности может помочь в клинической интерпретации и ведении пациентов.

Анализы крови, мочи и спинномозговой жидкости (ЦСЖ): нормальные значения Референтные диапазоны для анализов крови, мочи и спинномозговой жидкости зависят от нескольких факторов, в том числе от конкретной лаборатории, которая их проводит. Результаты анализа пациента необходимо интерпретировать на основе контрольных данных лаборатории, в которой был проведен анализ; лаборатория обычно предоставляет эти данные вместе с результатами анализа. Обширный список референтных диапазонов лабораторных тестов предоставлен Американским советом по внутренней медицине (American Board of Internal Medicine (ABIM)).

Широко используемые Панели Определенные группы тестов (панелей), как правило, используются для оценки общего состояния здоровья или для диагностики предполагаемого заболевания. Эти панели обычно стандартизированы. Например, базовая метаболическая панель (BMP) обычно содержит 8 тестов, с помощью которых измеряются уровни электролитов, глюкозы, кальция и оценивается почечная функция. Таблица