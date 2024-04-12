Врожденный зоб

Генетические дефекты синтеза гормонов щитовидной железы приводят к повышению уровня тиреотропного гормона, что, в свою очередь, может стать причиной врожденного зоба. Зоб выявляется примерно в 15% случаев врожденного гипотиреоза. Есть ряд генных аномалий, вызывающих дисгормоногенез (например, DUOX2, TG, TPO, SLC5A5); для них обычно характерен аутосомно-рецессивный тип наследования, и многие из них являются дефектами одного гена (1, 2).

Дисгормоногенез может возникнуть в результате нарушения любого этапа продукции гормонов щитовидной железы, включая:

нарушение концентрации йодида;

Дефекты органификации йодида из-за аномалии фермента тиропероксидазы или нарушения системы, генерирующей перекись водорода

дефекты синтеза или транспорта тиреоглобулина;

аномальная активность йодотирозин дейодиназы

Дети с синдромом Пендреда имеют умеренный гипотиреоз или эутиреоз, зоб и нейросенсорную тугоухость вследствие генетической аномалии транспортного белка (пендрина), участвующего в транспорте йода и кохлеарной функции. Хотя синдром Пендреда обусловлен генетическим дефектом, он редко проявляется в период новорожденности.