Синдром 47, XYY представляет собой наличие двух Y-хромосом и одной X-хромосомы у фенотипических мужчин.

(См. также Обзор хромосомных аномалий и Обзор аномалий половых хромосом).

Синдром 47, XYY встречается примерно 1/1000 живых новорожденных мальчиков.

Мальчики, страдающие заболеванием, как правило, выше среднего роста и имеют сниженный на 10-15 пунктов IQ по сравнению с остальными членами семьи. Присутствуеют некоторые физические проблемы. Более распространенными являются незначительные нарушения поведения, гиперактивность, синдром дефицита внимания и нарушение способности к обучению.

Раньше считалось, что синдром XYY является причиной агрессивного или жестокого криминального поведения, но эта теория была опровергнута.