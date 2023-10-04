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Синдром 47,XYY

Авторы:Nina N. Powell-Hamilton, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено окт. 2023

Синдром 47, XYY представляет собой наличие двух Y-хромосом и одной X-хромосомы у фенотипических мужчин.

(См. также Обзор хромосомных аномалий и Обзор аномалий половых хромосом).

Синдром 47, XYY встречается примерно 1/1000 живых новорожденных мальчиков.

Мальчики, страдающие заболеванием, как правило, выше среднего роста и имеют сниженный на 10-15 пунктов IQ по сравнению с остальными членами семьи. Присутствуеют некоторые физические проблемы. Более распространенными являются незначительные нарушения поведения, гиперактивность, синдром дефицита внимания и нарушение способности к обучению.

Раньше считалось, что синдром XYY является причиной агрессивного или жестокого криминального поведения, но эта теория была опровергнута.

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