Синдромы хромосомных делеций

Заболевание обусловлено делецией короткого плеча 5 хромосомы (5p-минус, обычно имеющей отцовское происхождение); оно характеризуется пронзительным криком, очень похожим на крик котенка, который, как правило, слышен непосредственно в неонатальный период, длится несколько недель, а затем исчезает. Однако не у всех больных новорожденных наблюдается этот необычный крик.

Больные новорожденные являются гипотониками и имеют малый вес при рождении, микроцефалию, круглое лицо с широко расставленными глазами, опущенные вниз косые глазные щели (с или без эпикантальной складки), косоглазие и широкий нос. Уши расположены низко, неправильной формы и часто имеют узкие наружные слуховые проходы, а также небольшие выросты, расположенные перед ушной раковиной. Часто возникают синдактилия, гипертелоризм и пороки сердца. Психическое и физическое развитие существенно замедленно.

Многие больные дети доживают до совершеннолетия, однако имеют значительную недееспособность.