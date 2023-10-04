Обзор аномалий половых хромосом

В силу наличия 2 Х-хромосом, женщины имеют 2 локуса для каждого гена, сцепленного с Х-хромосомой, в отличии от одного локуса у мужчин. Этот дисбаланс, казалось бы, должен вызывать генетическую проблему "дозировки". Согласно гипотезе Лайон, в соматических клетках одна женская хромосома инактивируется приблизительно на 16-й день жизни эмбриона. На самом деле не так важно, сколько Х-хромосом остается в клетке, активной будет лишь одна из них. Однако, молекулярные генетические исследования показали, что некоторые гены инактивированной Х-хромосомы (или хромосом) остаются функционирующими, и они необходимы для нормального женского развития. XISTЗа инактивацию Х-хромосомы отвечает ген ХIST.

Обычно процесс инактивации Х-хромосомы носит случайный характер в каждой клетке, и эта хромосома остается неактивной во всех дочерних клетках. Из этого следует, что все женщины фактически являются мозаиками с клетками, имеющими активную материнскую Х-хромосому, и другими, имеющими активную отцовскую Х-хромосому.

Здравый смысл и предостережения

Иногда, случайное статистическое распределение инактивации в относительно небольшом количестве клеток, имеющихся на момент инактивации, приводит к тому, что в ткани потомка имеется преобладание активных материнских или отцовских Х-хромосом ("скошенная" инактивация). "Скошенная" инактивация может отвечать за нерегулярные проявления второстепенных симптомов у женщин, являющихся гетерозиготными для расстройств Х-сцепленных генов, таких как гемофилия или мышечная дистрофия (все будут проходить, предположительно, без симптомов, если они будут иметь распределение активных Х-хромосом 50:50). "Скошенная" инактивация также может возникать при постинактивационном отборе.