Обзор аномалий половых хромосом

Аномалии половых хромосом могут включать в себя: анэуплоидию, частичные делеции или дупликации половых хромосом, или мозаицизм.
(См. также Обзор хромосомных аномалий).
Аномалии половых хромосом являются распространенными и вызывают синдромы, которые связаны с рядом врожденных аномалий и пороков развития. Большинство из них подозреваются пренатально, однако могут быть обнаружены случайно, если определение кариотипа проводится по другим причинам, напр. из-за повышенного возраста матери. Аномалии часто сложно распознать при рождении и они не могут быть диагностированы до наступления периода полового созревания.
Проявления аномалий Х хромосомы не такие тяжелые, как аналогичные проявления вследствие аутосомных аномалий. Женщины с 3-мя Х-хромосомами часто являются нормальными физически и умственно, а также фертильными. И наоборот, все известные аутосомные трисомии (например, трисомия 13) имеют клинически значимые и, зачастую, разрушительные последствия. Аналогично, если отсутствие одной Х-хромосомы (моносомия Х) в большинстве случаев вызывает специфический синдром (синдром Тернера [моносомия по X хромосоме]), то отсутствие аутосомы неизменно приводит к летальному исходу. Важно отметить, что люди с 1 Х-хромосомой, имеющие мозаицизм с участием Y-хромосомы (т.е. некоторые клетки с 46,XY), могут иметь мужской или женский фенотип (1).
Гипотеза Лайона (инактивация Х-хромосомы)
В силу наличия 2 Х-хромосом, женщины имеют 2 локуса для каждого гена, сцепленного с Х-хромосомой, в отличии от одного локуса у мужчин. Этот дисбаланс, казалось бы, должен вызывать генетическую проблему "дозировки". Согласно гипотезе Лайон, в соматических клетках одна женская хромосома инактивируется приблизительно на 16-й день жизни эмбриона. На самом деле не так важно, сколько Х-хромосом остается в клетке, активной будет лишь одна из них. Однако, молекулярные генетические исследования показали, что некоторые гены инактивированной Х-хромосомы (или хромосом) остаются функционирующими, и они необходимы для нормального женского развития. XISTЗа инактивацию Х-хромосомы отвечает ген ХIST.
Обычно процесс инактивации Х-хромосомы носит случайный характер в каждой клетке, и эта хромосома остается неактивной во всех дочерних клетках. Из этого следует, что все женщины фактически являются мозаиками с клетками, имеющими активную материнскую Х-хромосому, и другими, имеющими активную отцовскую Х-хромосому.
Здравый смысл и предостережения
Иногда, случайное статистическое распределение инактивации в относительно небольшом количестве клеток, имеющихся на момент инактивации, приводит к тому, что в ткани потомка имеется преобладание активных материнских или отцовских Х-хромосом ("скошенная" инактивация). "Скошенная" инактивация может отвечать за нерегулярные проявления второстепенных симптомов у женщин, являющихся гетерозиготными для расстройств Х-сцепленных генов, таких как гемофилия или мышечная дистрофия (все будут проходить, предположительно, без симптомов, если они будут иметь распределение активных Х-хромосом 50:50). "Скошенная" инактивация также может возникать при постинактивационном отборе.
Справочные материалы
1. Guzewicz L, Howell S, Crerand CE, et al: Clinical phenotype and management of individuals with mosaic monosomy X with Y chromosome material stratified by genital phenotype. Am J Med Genet A 185(5):1437-1447, 2021. doi: 10.1002/ajmg.a.62127