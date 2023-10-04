Другие аномалии Х-хромосомы

У 1/1000 явно нормальных женщин есть кариотип 47, XXX (трисомия X) (1).

Зрелый возраст матери увеличивает риск трисомии по X-хромосоме, дополнительная Х-хромосома обычно материнского происхождения.

Физические отклонения встречаются редко. Иногда возникают нарушения месячного цикла и бесплодие. Девушки, страдающие заболеванием, могут иметь слегка пониженный интеллект и больше проблем в школе, чем их единокровные братья или сестры.

Очень редко встречаются синдромы 48, ХХХХ и 49, ХХХХХ. Там нет никакого стабильного фенотипа. Риск умственной отсталости и врожденных аномалий заметно возрастает, когда есть > 3 Х-хромосом. Генетический дисбаланс на ранней стадии жизни эмбриона может вызвать аномальное развитие.

(См. также Обзор хромосомных аномалий и Обзор аномалий половых хромосом).