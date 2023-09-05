Твердые продукты питания в грудном возрасте

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) и Американская академия педиатрии (ААП) рекомендует исключительно грудное вскармливание в течение 6 месяцев с последующим введением твердой пищи. Другие организации считают, что родители могут вводить кормление твердой пищей между 4 и 6 месяцами жизни ребенка, продолжая грудное вскармливание или кормление из бутылочки. Нет необходимости вводить твердую пищу в качестве прикорма до 4-х месяцев, а рефлекс выталкивания, при котором язык выталкивает все, что попадает в рот, затрудняет кормление твердой пищей. Введение в рацион твердой пищи до 4-месячного и позднее 6-месячного возраста может быть связано с повышенным риском развития пищевой аллергии и целиакии.

Все больше фактов свидетельствует, что раннее введение твердых продуктов между 4-м и 6-м месяцами жизни, может на самом деле защищать от развития пищевой аллергии. В 2008 году ААП выпустила руководство, в котором говорится об отсутствии доказательств того, что откладывание введения твердой пищи (включая аллергенную пищу, такую как яйца и арахис) между 4-м и 6-м годом жизни защищает от развития пищевой аллергии (1). Впоследствии в нескольких исследованиях была оценена потенциальная польза от раннего введения аллергенных продуктов питания детям грудного возраста (2–4). Таким образом, у большинства детей введение какой-либо твердой пищи нет необходимости отсрочивать позже 4–6 месяцев. В соответствии с текущими рекомендациями по профилактике аллергии на арахис в США, детей следует знакомить с соответствующей возрасту пищей, содержащей арахис, уже в возрасте от 4 до 6 месяцев, чтобы уменьшить риск аллергии на арахис, и даже детям высокого риска с тяжелой экземой или аллергией на яйца, соответствующую возрасту пищу, содержащую арахис, следует вводить в возрасте от 4 до 6 месяцев до тех пор, пока результаты определения специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) к арахису и/или результаты кожной пробы будут отрицательными (5).

Твердая пища должна быть введена после кормления грудью или кормления из бутылочки для обеспечения адекватного питания. Обогащенные железом рисовые хлопья в США традиционно являются первой вводимой твердой пищей, поскольку они неаллергенны, легко усваиваются организмом и являются необходимым источником железа.

Как правило, рекомендуется вводить в рацион только по одному новому, однокомпонентному продукту каждые несколько дней, чтобы можно было идентифицировать пищевую аллергию. Продукты необязательно вводить в каком-то определенном порядке, хотя в целом главное – соблюдать принцип перехода к твердой пище: например, от рисовой каши к мягким продуктам и затем нарезанным продуктам.

Мясо, протертое для предотвращения аспирации, – хороший источник железа и цинка (оба эти элемента могут быть ограничены в рационе при исключительно грудном вскармливании) и, следовательно, является хорошим ранним прикормом.

Младенцы-вегетарианцы могут получить достаточное количество железа из обогащенных железом круп и зерновых, зеленолистовых овощей и сушеных бобов, а достаточное количество цинка – из дрожжевого цельнозернового хлеба и витаминизированных каш для младенцев.

Смеси домашнего приготовления эквивалентны коммерческому питанию, но коммерческие продукты, содержащие морковь, свеклу, репу, капусту и шпинат, более предпочтительны до 1-го года (если они доступны), поскольку проходят проверку на нитраты. Высокий уровень нитратов, который может индуцировать метгемоглобинемию у детей раннего возраста, присутствует в овощах, выращиваемых с использованием воды, загрязненной удобрениями.

Продукты, которых следует избегать:

Мед до 1-го года из-за риска детского ботулизма

Пищевые продукты, которые при аспирации могут заблокировать дыхательные пути ребенка (например, целые орехи или бобы, круглые конфеты, попкорн, хот-доги, мясо, если оно не протерто, виноград, если он не разрезан на мелкие кусочки)

Потребления цельных орехов следует избегать до 2 или 3 лет, поскольку дети не способны в полной мере разжевать их, и небольшие кусочки могут аспирироваться, что вызывает бронхиальную обструкцию или приводит к пневмонии и другим осложнениям.

В 1 год или старше дети могут начать пить цельное коровье молоко; обезжиренного молока избегают до 2 лет, когда детский рацион, по существу, становится таким же, как у остальных членов семьи. Родителям следует ограничить потребление молока детьми младшего возраста до 455–680 г (16-24 унций)/день; получение большего объема может снизить потребление других важных источников питательных веществ и способствовать развитию дефицита железа.

Сок является плохим источником питательных веществ, способствует развитию кариеса и должен быть ограничен до 4–6 унций в день (120–180 мл/день) или вообще исключен из рациона.

Примерно через 1 год темп роста обычно замедляется. Дети требуют меньшего количества пищи и могут отказаться от какого-нибудь продукта в некоторых блюдах. Родителям нужно посоветовать оценить потребление продукта ребенком в течение недели, а не за один прием пищи или за день. Недокармливание твердой пищей беспокоит только тогда, когда дети не набирают необходимую массу тела в соответствующем темпе.

(См. также Вскармливание грудных детей (Nutrition in Infants)).