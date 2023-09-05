Прорезывание зубов у младенцев – это процесс появления зубов через десну.
Несмотря на то что существует широкий разброс, первый зуб ребенка, как правило, прорезывается в возрасте 6 месяцев, а полный набор из 20 молочных зубов обычно развивается к 2,5 годам.
Клиницисты часто информируют родителей, что до того, как зуб прорежется, ребенок может плакать, быть суетливым и плохо спать и питаться. Также при прорезывании зубов ребенок может пускать слюни, постоянно жевать такие предметы, как игрушки и поручни кроватки, а десны могут быть красными и чувствительными.
Время прорезывания зубов
Зубы
Число
Возраст прорезывания зубов *
Временные (всего 20)
Нижние центральные резцы
2
5-9 месяцев
Верхние центральные резцы
2
8-12 месяцев
Верхние боковые резцы
2
10-12 месяцев
Нижние боковые резцы
2
12-15 месяцев
Передние моляры†
4
10-16 месяцев
Клыки
4
16-20 месяцев
Средние моляры†
4
20-30 месяцев
Постоянные (всего 32)
Передние моляры†
4
5-7 лет
Резцы
8
6-8 лет
Премоляры
8
9-12 лет
Клыки
4
10-13 лет
Средние моляры†
4
11-13 лет
Задние моляры†
4
17-25 лет
* Значительно варьирует.
†Нумерация коренных зубов ведется от передней к задней части рта (см. рисунок Как идентифицировать зуб).
Прорезывание зубов не вызывает лихорадку. Дети, у которых есть лихорадка и которые особенно привередливы, должны быть оценены на наличие вирусной или бактериальной инфекции, так как эти симптомы не вызваны прорезыванием зубов.
Младенцы, у которых режутся зубы, получают некоторое облегчение от жевания твердых (например, детского зубного печенья) или холодных предметов (например, твердого резинового или содержащего гель детского зубного кольца). Массирование десны ребенка с или без льда также может помочь. Маленьких детей можно лечить ацетаминофеном или ибупрофеном, рассчитывая дозы в зависимости от массы ребенка.
Следует избегать ношения прорезывателей на шее ребенка.
Гели для устранения боли при прорезывании зубов не рекомендуется, так как они не являются более эффективными, чем другие меры, а некоторые содержат бензокаин. Прием бензокаина в редких случаях может вызывать метгемоглобинемию.