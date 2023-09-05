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Прорезывание зубов

Авторы:Deborah M. Consolini, MD, Thomas Jefferson University Hospital
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Прорезывание зубов у младенцев – это процесс появления зубов через десну.

    Несмотря на то что существует широкий разброс, первый зуб ребенка, как правило, прорезывается в возрасте 6 месяцев, а полный набор из 20 молочных зубов обычно развивается к 2,5 годам.

    Клиницисты часто информируют родителей, что до того, как зуб прорежется, ребенок может плакать, быть суетливым и плохо спать и питаться. Также при прорезывании зубов ребенок может пускать слюни, постоянно жевать такие предметы, как игрушки и поручни кроватки, а десны могут быть красными и чувствительными.

    Таблица

    Время прорезывания зубов

    Зубы

    Число

    Возраст прорезывания зубов *

    Временные (всего 20)

    Нижние центральные резцы

    2

    5-9 месяцев

    Верхние центральные резцы

    2

    8-12 месяцев

    Верхние боковые резцы

    2

    10-12 месяцев

    Нижние боковые резцы

    2

    12-15 месяцев

    Передние моляры†

    4

    10-16 месяцев

    Клыки

    4

    16-20 месяцев

    Средние моляры†

    4

    20-30 месяцев

    Постоянные (всего 32)

    Передние моляры†

    4

    5-7 лет

    Резцы

    8

    6-8 лет

    Премоляры

    8

    9-12 лет

    Клыки

    4

    10-13 лет

    Средние моляры†

    4

    11-13 лет

    Задние моляры†

    4

    17-25 лет

    * Значительно варьирует.

    †Нумерация коренных зубов ведется от передней к задней части рта (см. рисунок Как идентифицировать зуб).

    Прорезывание зубов не вызывает лихорадку. Дети, у которых есть лихорадка и которые особенно привередливы, должны быть оценены на наличие вирусной или бактериальной инфекции, так как эти симптомы не вызваны прорезыванием зубов.

    Младенцы, у которых режутся зубы, получают некоторое облегчение от жевания твердых (например, детского зубного печенья) или холодных предметов (например, твердого резинового или содержащего гель детского зубного кольца). Массирование десны ребенка с или без льда также может помочь. Маленьких детей можно лечить ацетаминофеном или ибупрофеном, рассчитывая дозы в зависимости от массы ребенка.

    Следует избегать ношения прорезывателей на шее ребенка.

    Гели для устранения боли при прорезывании зубов не рекомендуется, так как они не являются более эффективными, чем другие меры, а некоторые содержат бензокаин. Прием бензокаина в редких случаях может вызывать метгемоглобинемию.

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