Прорезывание зубов у младенцев – это процесс появления зубов через десну.

Несмотря на то что существует широкий разброс, первый зуб ребенка, как правило, прорезывается в возрасте 6 месяцев, а полный набор из 20 молочных зубов обычно развивается к 2,5 годам.

Клиницисты часто информируют родителей, что до того, как зуб прорежется, ребенок может плакать, быть суетливым и плохо спать и питаться. Также при прорезывании зубов ребенок может пускать слюни, постоянно жевать такие предметы, как игрушки и поручни кроватки, а десны могут быть красными и чувствительными.

Таблица

Прорезывание зубов не вызывает лихорадку. Дети, у которых есть лихорадка и которые особенно привередливы, должны быть оценены на наличие вирусной или бактериальной инфекции, так как эти симптомы не вызваны прорезыванием зубов.

Младенцы, у которых режутся зубы, получают некоторое облегчение от жевания твердых (например, детского зубного печенья) или холодных предметов (например, твердого резинового или содержащего гель детского зубного кольца). Массирование десны ребенка с или без льда также может помочь. Маленьких детей можно лечить ацетаминофеном или ибупрофеном, рассчитывая дозы в зависимости от массы ребенка.

Следует избегать ношения прорезывателей на шее ребенка.

Гели для устранения боли при прорезывании зубов не рекомендуется, так как они не являются более эффективными, чем другие меры, а некоторые содержат бензокаин. Прием бензокаина в редких случаях может вызывать метгемоглобинемию.