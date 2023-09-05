Начальная оценка новорожденного без патологии

Мытье рук обязательно для всего персонала, который обеспечивает уход за новорожденными для предотвращения передачи инфекции.

Сразу после рождения необходимо оценить дыхательное усилие новорожденного, частоту сердечных сокращений, цвет кожных покровов, мышечный тонус, рефлекторную возбудимость; все эти показатели являются ключевыми компонентами шкалы Апгар и определяются спустя 1 минуту и 5 минут после рождения (см. таблицу Шкала Апгар). Оценка по шкале Апгар от 7 до 10 указывает на то, что новорожденный плавно переходит к внеутробной жизни; оценки < 7 через 5 минут (особенно если они сохраняются более 10 минут) связаны с более высокими показателями неонатальной заболеваемости и смертности в популяционных исследованиях (1). У многих нормальных новорожденных выражен цианоз на 1-ой минуте после рождения, который проходит через 5 минут. Цианоз (и, в частности, центральный цианоз), который не исчезает, может указывать на врожденные сердечно-легочные аномалии или угнетение центральной нервной системы (ЦНС).

В дополнение к оценке по шкале Апгар, новорожденных необходимо обследовать на наличие серьезных пороков развития (например, косолапости, полидактилии) и других важных аномалий (например, шумов в сердце). В идеале оценку нужно проводить под источником тепла в присутствии членов семьи. (Cм. также Объективный осмотр новорожденного).

Таблица

Профилактические вмешательства включают назначение следующих препаратов:

Противомикробного препарата в оба глаза (например, полоску 0,5%-ной мази эритромицина длиной 1 см, полоску 1%-ной тетрациклиновой мази длиной 1 см, 1%-ный раствор нитрата серебра 2 капли; в некоторых странах 2,5%-ные капли повидон-йода) для предотвращения гонококковой офтальмии

Фитонадиона (витамина К) в дозе 1 мг внутримышечно для младенцев с массой тела > 1500 г ИЛИ от 0,3 до 0,5 мг/кг внутримышечно для младенцев с массой тела ≤ 1500 г в течение 6 часов после рождения для предотвращения геморрагической болезни новорожденного (см. Дефицит витамина К) (2)

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Кроме того, выполняются рутинные неонатальные скрининговые тесты.

Затем новорожденного купают, укутывают и приносят родителям. Голова новорожденного должна быть покрыта шапочкой для предотвращения потерь тепла. Следует поощрять совместное пребывание в одной комнате матери и новорожденного, а также раннее грудное вскармливание, поскольку при этом семья может познакомиться с новорожденным и получить необходимую информацию от сотрудников во время пребывания в стационаре. Грудное вскармливание, скорее всего, будет успешным, если семье оказывают частую и адекватную поддержку. (См. также Уход за здоровым новорожденным).