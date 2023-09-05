Искусственное вскармливание

Единственная приемлемая альтернатива грудному вскармливанию в течение первого года – искусственное питание; вода может вызвать гипонатриемию, цельное коровье молоко неполноценно по содержанию питательных веществ. Преимущества искусственного вскармливания включают способность определить количество потребляемой пищи и возможность членов семьи участвовать в кормлении. Но при равных прочих условиях эти преимущества перевешивают бесспорную пользу от грудного вскармливания.

Производимые смеси для детского питания доступны в виде порошков, концентрированных жидкостей и растворов (готовых для применения); все они содержат витамины и богаты железом. Детское питание должно быть приготовлено на основе фторированной воды; фторсодержащие капли (0,25 мг/день) перорально нужно добавлять после 6-месячного возраста в районах, где фторированная вода недоступна и при использовании предварительно разведенного жидкого детского питания, приготовленного на основе нефторированной воды.

Выбор детского питания зависит от потребностей детей. Смеси на основе коровьего молока являются стандартным выбором, если нет чувствительности к белкам коровьего молока или непереносимости лактозы (крайне редко у новорожденных), что проявляется срыгиванием, диареей (с/без крови), кожными высыпаниями (крапивницей) или замедленным увеличением массы тела; в этом случае можно порекомендовать другую смесь. Все соевое детское питание в США не содержит лактозы, но у некоторых детей с аллергией на белок коровьего молока также может быть аллергия на соевый белок; в этом случае назначают питание на основе гидролизатов. Гидролизованные смеси производятся из коровьего молока, при этом белки разбиваются на более мелкие цепочки, что снижает их аллергенность. Для немногочисленных младенцев с аллергической реакцией на гидролизованные смеси доступны истинно мономерные смеси, изготовленные из свободных аминокислот.

Младенцы, находящиеся на искусственном вскармливании, кормятся по требованию, но так как смесь переваривается медленнее, чем грудное молоко, то перерывы между кормлениями могут быть больше, вначале каждые 3-4 часа. Начальные объемы от 15 до 60 мл (от 0,5 до 2 унций) можно постепенно увеличивать в течение 1-й недели жизни до 90 мл (3 унции) примерно 6 раз в день, что составляет около 120 ккал/кг/день в течение 1 недели для младенца массой 3 кг.

(См. также Вскармливание грудных детей (Nutrition in Infants)).