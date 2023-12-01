Наследственные периодические криопирин-ассоциированные синдромы (криопиринопатии)

Наследственные криопирин-ассоциированные периодические синдромы представляют собой группу аутосомно-доминантных аутовоспалительных состояний, характеризующихся рецидивирующими эпизодами лихорадки и воспалительных симптомов; они включают семейный холодовый аутовоспалительный синдром, синдром Макла-Уэллса и неонатальное мультисистемное аутовоспалительное заболевание. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение - ингибиторы интерлейкина-1.

Наследственные криопирин-ассоциированные периодические синдромы (CAPS) представляют собой спектр клинически перекрывающихся аутовоспалительных заболеваний.

Они возникают из-за

Мутации в гене NLRP3, кодирующем белок криопирин, который опосредует воспаление и процессинг интерлейкина-1 бета (ИЛ-1 бета)

Активность криопирина усиливается, запуская повышенное высвобождение IL-1бета из инфламмасомы NLRP3; в результате развиваются воспаление и лихорадка.

Семейный холодовый аутовоспалительный синдром (FCAS) обычно вызывает холодовую уртикарную сыпь, сопровождающуюся лихорадкой, конъюнктивитом и иногда артралгиями. Болезнь часто появляется в первый год жизни.

Синдром Макла-Уэльса (MWS) вызывает перемежающуюся лихорадку, уртикарную сыпь, суставные боли и прогрессирующую нейросенсорную тугоухость; у 25% пациентов развивается почечный амилоидоз.

Мультисистемная аутовоспалительная болезнь с началом в неонатальном периоде (NOMID) помимо лихорадки и сыпи, может вызывать деформации суставов и конечностей, деформации лица, хронический асептический менингит, атрофию головного мозга, увеит, отек диска глазного нерва, задержку развития и амилоидоз. При отсутствии лечения примерно 20% пациентов умирают к 20 годам.

Аутовоспалительные периодические лихорадки

Диагностика наследственных CAPS Клинические критерие Предложенные диагностические критерии для CAPS включают повышенные маркеры воспаления и по крайней мере наличие 2х из следующих признаков (1): Уртикарноподобная сыпь

Эпизоды, вызванные простудой и/или стрессом

нейросенсорную тугоухость

Симптомы со стороны костно-мышечной системы, включая артралгии, артриты и миалгии.

Хронический асептический менингит

Скелетные аномалии, включая избыточный рост в зоне эпифиза и выступающие лобные бугры Данные критерии имеют чувствительность 81% и специфичность 94% (1). Европейский альянс ассоциаций ревматологов (EULAR)/Американская коллегия ревматологов (The American College of Rheumatology, ACR) также определили диагностические аспекты для CAPS (2). Хотя ранний возраст начала заболевания делает диагноз CAPS более вероятным, CAPS также следует рассматривать у людей с поздним возрастом начала из-за редкости заболевания (так, что это часто не рассматривается), умеренных фенотипов (которые могут избежать распознавания на ранних стадиях) жизни и соматических мутаций (без семейного анамнеза) (3). Справочные материалы по диагностике 1. Kuemmerle-Deschner JB, Ozen S, Tyrrell PN, et al: Diagnostic criteria for cryopyrin-associated periodic syndrome (CAPS). Ann Rheum Dis 76(6):942-947, 2017. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209686 2. Romano M, Arici ZS, Piskin D, et al: The 2021 EULAR/American College of Rheumatology points to consider for diagnosis, management and monitoring of the interleukin-1 mediated autoinflammatory diseases: cryopyrin-associated periodic syndromes, tumour necrosis factor receptor-associated periodic syndrome, mevalonate kinase deficiency, and deficiency of the interleukin-1 receptor antagonist. Ann Rheum Dis 81(7):907-921, 2022. doi: 10.1136/annrheumdis-2021-221801 3. Welzel T, Kuemmerle-Deschner JB: Diagnosis and management of the cryopyrin-associated periodic syndromes (CAPS): What do we know today? J Clin Med 10(1):128, 2021. doi: 10.3390/jcm10010128

Лечение наследственных CAPS ИЛ-1 ингибиторы Криопирин-ассоциированные периодические синдромы лечат ингибиторами ИЛ-1 (анакинра 1 раз в день, рилонацепт 1 раз в неделю или канакинумаб каждые 8 недель, или каждые 4 недели при рефрактерных случаях) (1, 2, 3).