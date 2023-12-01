Гипер-IgD синдром

Для предотвращения приступов назначаются анакинра или канакинумаб

При наличии симптомов - прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), кортикостероидов и анакинры

Анакинра 1 раз в день и канакинумаб каждые 4 недели для профилактики приступов (1). Пациенты могут ожидать возникновения периодических приступов лихорадки на протяжении всей их жизни, хотя эпизоды, как правило, становятся менее частыми после подросткового возраста.

НПВП и кортикостероиды могут облегчить проявления симптомов во время приступов. При необходимости симптоматического лечения успешно использовалась (2) анакинра.