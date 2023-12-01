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Гипер-IgD синдром

(Гипериммуноглобулин-D-синдром; HIDS-синдром)

Авторы:Gil Amarilyo, MD, Tel Aviv University
Проверено/пересмотрено дек. 2023

Гипер-IgD-синдром – редкое аутосомно-рецессивное расстройство, при котором повторяющиеся приступы озноба и лихорадки возникают на первом году жизни. Эпизоды обычно длятся 4–6 дней и могут быть вызваны физиологическим стрессом, таким как вакцинация или незначительные травмы. Диагностируется, главным образом, по клиническим признакам, но включает определение уровеня IgD сыворотки и, возможно, генное тестирование. Приступы можно предотвратить с помощью ингибиторов интерлейкина-1 (анакинра или канакинумаб). Симптомы можно пролечить с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов, кортикостероидов и анакинры.

Гипер-IgD-синдром встречается чаще всего среди детей голландского, французского и другого североевропейского происхождения и обусловлен

  • Мутациями в гене, кодирующем мевалонат- киназу – фермент, важный для синтеза холестерина (1)

Снижение синтеза противовоспалительных изопренилированных белков может быть причиной клинических проявлений синдрома.

Общие справочные материалы

  1. 1. Touitou I: Twists and turns of the genetic story of mevalonate kinase-associated diseases: A review. Genes Dis 9(4):1000-1007, 2021. doi: 10.1016/j.gendis.2021.05.002

Симптомы и признаки синдрома гиперпродукции IgD

В дополнение к ознобу и лихорадке у пациентов с симптомы синдрома гипери-IgD может иметься боль в животе, рвота или диарея, головная боль и артралгии.

Симптомы гипер-IgD-синдрома включают цервикальную лимфаденопатию, спленомегалию, артрит, поражение кожи (макулопапулезную сыпь, петехии или пурпуру) и орогенитальные афтозные язвы.

Диагностика синдрома гиперпродукции IgD

  • Клиническая оценка

  • Иногда генетические тесты

Диагноз гипер-IgD-синдрома ставят на основании анамнеза, обследования и определения уровня IgD в сыворотке крови > 100 единиц/л; однако до 20% пациентов имеют нормальный уровень IgD сыворотки. Неспецифические отклонения включают лейкоцитоз и повышение реактантов острой фазы во время лихорадки; помогает подтвердить диагноз повышение уровня мевалоновой кислоты в моче во время приступа (1).

Генетическое тестирование доступно, но результаты отрицательные в 25% случаев.

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. Gattorno M, Hofer M, Federici S, et al; Eurofever Registry and the Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO): Classification criteria for autoinflammatory recurrent fevers. Ann Rheum Dis 78(8):1025–1032, 2019. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-215048

Лечение гипер-IgD-синдрома

  • Для предотвращения приступов назначаются анакинра или канакинумаб

  • При наличии симптомов - прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), кортикостероидов и анакинры

Анакинра 1 раз в день и канакинумаб каждые 4 недели для профилактики приступов (1). Пациенты могут ожидать возникновения периодических приступов лихорадки на протяжении всей их жизни, хотя эпизоды, как правило, становятся менее частыми после подросткового возраста.

НПВП и кортикостероиды могут облегчить проявления симптомов во время приступов. При необходимости симптоматического лечения успешно использовалась (2) анакинра.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. De Benedetti F, Gattorno M, Anton J, et al: Canakinumab for the treatment of autoinflammatory recurrent fever syndromes. N Engl J Med 378(20):1908–1919, 2018. doi: 10.1056/NEJMoa1706314

  2. 2. Ashari KA, Hausmann JS, Dedeoglu F: Update on autoinflammatory diseases. Curr Opin Rheumatol 35(5):285-292, 2023. doi: 10.1097/BOR.0000000000000953

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