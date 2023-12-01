Гипер-IgD-синдром – редкое аутосомно-рецессивное расстройство, при котором повторяющиеся приступы озноба и лихорадки возникают на первом году жизни. Эпизоды обычно длятся 4–6 дней и могут быть вызваны физиологическим стрессом, таким как вакцинация или незначительные травмы. Диагностируется, главным образом, по клиническим признакам, но включает определение уровеня IgD сыворотки и, возможно, генное тестирование. Приступы можно предотвратить с помощью ингибиторов интерлейкина-1 (анакинра или канакинумаб). Симптомы можно пролечить с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов, кортикостероидов и анакинры.
Гипер-IgD-синдром встречается чаще всего среди детей голландского, французского и другого североевропейского происхождения и обусловлен
Мутациями в гене, кодирующем мевалонат- киназу – фермент, важный для синтеза холестерина (1)
Снижение синтеза противовоспалительных изопренилированных белков может быть причиной клинических проявлений синдрома.
Общие справочные материалы
1. Touitou I: Twists and turns of the genetic story of mevalonate kinase-associated diseases: A review. Genes Dis 9(4):1000-1007, 2021. doi: 10.1016/j.gendis.2021.05.002
Симптомы и признаки синдрома гиперпродукции IgD
В дополнение к ознобу и лихорадке у пациентов с симптомы синдрома гипери-IgD может иметься боль в животе, рвота или диарея, головная боль и артралгии.
Симптомы гипер-IgD-синдрома включают цервикальную лимфаденопатию, спленомегалию, артрит, поражение кожи (макулопапулезную сыпь, петехии или пурпуру) и орогенитальные афтозные язвы.
Диагностика синдрома гиперпродукции IgD
Клиническая оценка
Иногда генетические тесты
Диагноз гипер-IgD-синдрома ставят на основании анамнеза, обследования и определения уровня IgD в сыворотке крови > 100 единиц/л; однако до 20% пациентов имеют нормальный уровень IgD сыворотки. Неспецифические отклонения включают лейкоцитоз и повышение реактантов острой фазы во время лихорадки; помогает подтвердить диагноз повышение уровня мевалоновой кислоты в моче во время приступа (1).
Генетическое тестирование доступно, но результаты отрицательные в 25% случаев.
Справочные материалы по диагностике
1. Gattorno M, Hofer M, Federici S, et al; Eurofever Registry and the Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO): Classification criteria for autoinflammatory recurrent fevers. Ann Rheum Dis 78(8):1025–1032, 2019. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-215048
Лечение гипер-IgD-синдрома
Для предотвращения приступов назначаются анакинра или канакинумаб
При наличии симптомов - прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), кортикостероидов и анакинры
Анакинра 1 раз в день и канакинумаб каждые 4 недели для профилактики приступов (1). Пациенты могут ожидать возникновения периодических приступов лихорадки на протяжении всей их жизни, хотя эпизоды, как правило, становятся менее частыми после подросткового возраста.
НПВП и кортикостероиды могут облегчить проявления симптомов во время приступов. При необходимости симптоматического лечения успешно использовалась (2) анакинра.
Справочные материалы по лечению
1. De Benedetti F, Gattorno M, Anton J, et al: Canakinumab for the treatment of autoinflammatory recurrent fever syndromes. N Engl J Med 378(20):1908–1919, 2018. doi: 10.1056/NEJMoa1706314
2. Ashari KA, Hausmann JS, Dedeoglu F: Update on autoinflammatory diseases. Curr Opin Rheumatol 35(5):285-292, 2023. doi: 10.1097/BOR.0000000000000953