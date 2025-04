Обзор нарушений способности к обучению (Overview of Learning Disorders)

Педагогическое ведение

Медицинская, поведенческая и психологическая терапия

Иногда медикаментозная терапия

Лечебные центры по управлению образованием могут также включать медицинскую, поведенческую и психологическую терапию для лечения нарушения способности к обучению. Эффективные программы обучения могут применять корректирующие, компенсационные или стратегические (т.е., обучение ребенка тому, как учиться) подходы. Несоответствие методов обучения и нарушения обучаемости ребенка и предпочтения для обучения усугубляют инвалидность.

Некоторым детям требуется специализированное обучение только в одной области, при этом они продолжают посещать регулярные занятия в школе. Другие дети нуждаются в отдельных и интенсивных образовательных программах. Optimally, and as required by law in the United States, affected children should participate as much as possible in inclusive classes with peers who do not have learning disabilities.

Препараты оказывают минимальное влияние на успеваемость, интеллект и общую способность к обучению, хотя некорые (например, психостимуляторы, такие, как метилфенидат и некоторые препараты амфетамина), могут усиливать внимание и концентрацию, что позволяет детям более эффективно усваивать материал.

Многие популярные средства и методы лечения (например, отказ от пищевых добавок, использование антиоксидантов или мегадоз витаминов, моделирование с помощью сенсорной стимуляции и пассивного движения, сенсорная интегративная терапия с помощью постуральных упражнений, тренировка слухового нерва, оптометрические тренировки для исправления зрительно-перцептивных и сенсомоторных координационных процессов) являются недоказанными и не рекомендуются.