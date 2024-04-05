Обзор нарушений способности к обучению (Overview of Learning Disorders)

Нарушение обучаемости является предпосылкой, обуславливающей разницу между потенциальным и актуальным уровнями академической успеваемости, прогнозированной персональными интеллектуальными способностями. Нарушение обучаемости включает нарушения или трудности в концентрации внимания или развитии языка или визуальной и звуковой обработки информации. Диагностика включает оценку познавательных, образовательных способностей, речи и языка, медицинских и психологических показателей. Лечение состоит в основном в управлении образованием, а иногда и в медицинской, поведенческой и психологической терапии.

При изучение нарушений учитывается тип нервно-психического расстройства. Нервно-психические расстройства неврологически основаны на предпосылках, которые возникают в раннем детстве, как правило, перед походом в школу. Эти расстройства ухудшают развитие личной, социальной, академической и/или профессиональной деятельности и, как правило, связаны с трудностями приобретения, сохранения, или применения специальных навыков или сетов информации. Повреждения могут приводить к снижению внимания, памяти, восприятия, речи, неспособности решать проблемы или нарушениям социального взаимодействия. Другие общие расстройства развития нервной системы включают в себя синдром дефицита внимания и гиперактивности, расстройства аутистического спектра, а также умственную отсталость.

Специфические расстройства обучения влияют на такие способности:

понимание или использование разговорного языка;

понимание или использование письменной речи;

понимание и применение чисел и доказательств, с использованием математических понятий

координация движений;

фокусирование внимания на задаче

Таким образом, эти нарушения включают проблемы с чтением, математикой, орфографией, письменной речью или почерком и пониманием или использованием вербального и невербального языка (см. таблицу Общие особенности расстройства обучения). В большинстве случаев нарушение способности к обучению является комплексным или смешанным состоянием, с наличием дефицитов более чем в одной системе.

Хотя общее число детей с нарушениями обучаемости в Соединенных Штатах неизвестно, в 2021–2022 учебном году число учащихся в США в возрасте от 3 до 21 года, которые получили специальное образование и/или связанные с ним услуги согласно Закону об образовании лиц с ограниченными возможностями (IDEA), составляло 7,3 млн, что эквивалентно 15% всех учащихся государственных школ (1). Среди учащихся, получающих специальное образование и/или сопутствующие услуги, наиболее распространенной категорией недееспособности были специфические нарушения обучаемости (32% или приблизительно 5% всех учащихся) (1). Мальчики с нарушениями обучаемости превосходят по численности девочек в соотношении 5:1. Несмотря на то, что постановка формального диагноза может помочь некоторым детям получить помощь, охарактеризирование таких различных особенностей в качестве заболеваний сопряжено с риском превращения их во что-то патологическое. Важно определить людей, нуждающихся в различной или дополнительной помощи в обучении, и обеспечить им доступ к такой помощи.

Нарушение способности к обучению может быть врожденным или приобретенным. Какая-то одна причина возникновения этого не выявлена, но предполагается, что здесь может играть роль неврологический дефицит, независимо от наличия или отсутствия других неврологических проявлений (т.е., помимо расстройства обучения). Часто присутствует генетическое влияние. Другие возможные причины включают:

Заболевания матери или использование токсичных препаратов во время беременности

Осложнения во время беременности или родов (например, кровтечение, токсикоз, длительные роды, стремительные роды)

Неонатальные проблемы (например, преждевременные роды, низкий вес при рождении, тяжелая желтуха, перинатальная асфиксия, переношенность, дыхательная недостаточность)

Потенциальные постнатальные факторы включают воздействие токсинов окружающей среды (например, свинца), инфекции центральной нервной системы, раки и их лечение, травмы, недоедания, тяжелую социальную изоляцию или лишения. Неблагоприятный детский опыт, такой как насилие и жестокое обращение, особенно влияет на нарушение исполнительной функции (2).

Таблица

Общие справочные материалы 1. National Center for Educational Statistics: Students with disabilities. In The Condition of Education 2023 U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences. 2. Lund JI, Toombs E, Radford A, et al: Adverse childhood experiences and executive function difficulties in children: A systematic review. Child Abuse Negl 106:104485, 2020. doi: 10.1016/j.chiabu.2020.104485

Симптомы и признаки расстройств обучения Дети с нарушениями обучаемости, как правило, имеют, по крайней мере, средний уровень интеллекта, хотя такие нарушения могут возникать также и у детей с более низкой когнитивной функцией. Симптомы и признаки тяжёлых нарушений обучаемости могут проявляться в раннем возрасте, но большинство легких и умеренных расстройств обучаемости не распознается до школьного возраста, пока у ребенка не начинается академическое обучение. У детей могут наблюдаться проблемы с учебой, нарушается способность к целенаправленным действиям и/или поведение. Ранними признаками являются изменчивость в проведении работы и поведении с течением времени. Нарушение обучаемости и синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ) часто cочетаются. Нарушения успеваемости У пострадавших детей могут возникнуть проблемы с изучением алфавита, и может быть задержка парного ассоциативного обучения (например, названия цветов, маркировка, счет, подписывание письма). Восприятие речи может быть ограничено, язык – изучаться более медленными темпами, словарный запас снижен. Пострадавшие дети могут не понимать прочитанного, иметь очень грязный почерк или неловко держать карандаш (проблемы с мелкой моторикой), испытывать трудности с организацией, началом выполнения заданий или последовательным пересказом истории, путать математические символы и неправильно считать цифры. Нарушения исполнительных функций Нарушения или задержки в языковом выражении или понимании прослушанного являются прогностическими факторами проблем в обучении после дошкольного возраста. Возможны нарушения памяти, включая кратковременную и долговременную память, использование памяти (например, пересказ), а также словесный отклики или исправление. Проблемы могут возникнуть при осмыслении, абстрагировании, обобщении рассуждений, а также при организации и планировании информации для решения проблемы. Пациенты с нарушением исполнительных функций часто испытывают трудности с организацией и выполнением различных заданий. Могут возникнуть проблемы с визуальным восприятием и слуховой обработкой, они включают трудности с пространственной ориентацией и познанием (например, объект локализации, пространственная память, осознание положения и места), зрительным вниманием и памятью, а также с различением и анализом звуков. Проблемы поведения Некоторым детя с нарушением обучаемости трудно следовать социальным правилам (например, ходить по очереди, стоять слишком близко к слушателю, понимать шутки); эти трудности могут пересекаться с аналогичными симптомами у людей с расстройством аутистического спектра. Могут наблюдаться снижение концентрации внимания и двигательное беспокойство. Могут развиться трудности с управлением импульсами, нецеленаправленным поведением и гиперактивностью, проблемы дисциплины, агрессивность, отмена и избегающее поведение, чрезмерная застенчивость и чрезмерный страх.

Диагностика расстройств обучения Когнитивная, образовательная, медицинская и психологическая оценки

Клинические критерии Детей с нарушениями обучаемости, как правило, выявляют при расхождении между признанным потенциалом обучаемости и успеваемостью. Оценки когнитивной функции, речи и языка, способности к получению образования, медицинская и психологическая оценки необходимы для определения нарушений навыков и когнитивных процессов. Социальная и эмоционально-поведенческая оценка также необходима для планирования лечения и мониторинга прогресса. Обследование Когнитивная оценка обычно включает вербальное и невербальное тестирование интеллекта и обычно проводится школьными психологами. Психообразовательное тестирование может быть полезно при описании предпочитаемого ребенком способа обработки информации (например, целостного или аналитического, визуального или на слух). Нейропсихологическая оценка особенно эффективна у детей с известными травмами или болезнями центральной нервной системы, для того чтобы картировать области мозга, которые соответствуют определенным функциональным сильным и слабым сторонам. Оценка речи и языка устанавливает целостность понимания и использования языка, фонологической обработки и вербальной памяти, а также может оценить практический (социальный) язык. Оценка речи и языка рассматривает рецептивную речь, экспрессивную речь, лексику, речевую артикуляцию и более высокий уровень языковой обработки. Учебная оценка и оценка эффективности при наблюдении учителем в классе и определении успеваемости являются значимыми. Оценки чтения измеряют способность декодировать и узнавать, понимать и свободно владеть словами. Образцы написания должны быть получены для оценки орфографии, синтаксиса и беглости речи. Математические способности следует оценивать с точки зрения навыков вычисления, знания операций, понимания концепций и интерпретации "тождества слов". Медицинская оценка включает в себя подробный анамнез семьи, историю болезни ребенка, объективное обследование, а также неврологический или нрвно-психический осмотр для поиска первичных нарушений. Хотя и редко физические нарушения и неврологические признаки могут указывать на поддающиеся, с медицинской точки зрения, причины нарушения обучаемости. Грубые двигательные проблемы с координацией могут указывать на неврологический дефицит или психомоторную задержку. Уровень развития оценивается в соответствии со стандартными критериями. Психологическая оценка помогают определить СДВГ, расстройства поведения, тревожные расстройства, депрессии и низкую самооценку, которые часто сопровождают и должны быть дифференцированы от нарушения обучаемости. Оценивается отношение к школе, мотивация, взаимоотношения со сверстниками и уверенность в себе. Клинические критерии Диагноз нарушения обучаемости ставится клинически на основании критериев Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, 5-е переработанное издание (DSM-5-TR) и требует доказательств того, что по крайней мере одно из следующих признаков присутствует в течение ≥ 6 месяцев, несмотря на целенаправленное вмешательство: Неточное, медленное и/или затрудненное чтение слова

Сложность в понимании смысла написанного материала

Трудности при произношении слов по буквам

Сложность написания (например, многочисленные грамматические и пунктуационные ошибки, нечеткое выражение идеи)

Сложность освоения счета (например, понимание относительной величины и отношения чисел; у детей старшего возраста трудности при выполнении простых расчетов)

Трудности с математическими доводами (например, использование математических понятий для решения задач) Навыки должны быть значительно ниже уровня ожидания для возраста ребенка, а также существенно нарушать производительность в школе или в повседневной деятельности. Кроме того, трудности не должны быть объяснены только ограниченными умственными возможностями или другими нарушениями нервно-психического развития.

Лечение расстройств обучения Педагогическое ведение

Медицинская, поведенческая и психологическая терапия

Иногда медикаментозная терапия Лечебные центры по управлению образованием могут также включать медицинскую, поведенческую и психологическую терапию для лечения нарушения способности к обучению. Эффективные программы обучения могут применять корректирующие, компенсационные или стратегические (т.е., обучение ребенка тому, как учиться) подходы. Несоответствие методов обучения и нарушения обучаемости ребенка и предпочтения для обучения усугубляют инвалидность. Некоторым детям требуется специализированное обучение только в одной области, при этом они продолжают посещать регулярные занятия в школе. Другие дети нуждаются в отдельных и интенсивных образовательных программах. Optimally, and as required by law in the United States, affected children should participate as much as possible in inclusive classes with peers who do not have learning disabilities. Препараты оказывают минимальное влияние на успеваемость, интеллект и общую способность к обучению, хотя некорые (например, психостимуляторы, такие, как метилфенидат и некоторые препараты амфетамина), могут усиливать внимание и концентрацию, что позволяет детям более эффективно усваивать материал. Многие популярные средства и методы лечения (например, отказ от пищевых добавок, использование антиоксидантов или мегадоз витаминов, моделирование с помощью сенсорной стимуляции и пассивного движения, сенсорная интегративная терапия с помощью постуральных упражнений, тренировка слухового нерва, оптометрические тренировки для исправления зрительно-перцептивных и сенсомоторных координационных процессов) являются недоказанными и не рекомендуются.