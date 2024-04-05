Дислексия является общим термином для первичного расстройства чтения. Диагноз ставится на основании оценки интеллектуальной деятельности, образовательной среды, речи и языка, медицинских и психологических данных. Лечение в первую очередь направлено на управление образованием, состоящим из инструкций по распознаванию слов и компонентных навыков.

Дислексия - это особый тип нарушения обучаемости. Расстройства обучения связаны с проблемами в чтении, математике, правописании, письменной речи или почерке, а также в понимании или использовании вербального и невербального языка (см. таблицу Распространенные специфические расстройства обучения).

Не существует общепризнанного определения дислексии; таким образом, частота встречаемости является неопределенной. По оценкам, 15% детей, обучающихся в государственных школах в Соединенных Штатах, проходят специальное обучение из-за проблем с чтением; примерно у половины этих детей имеются постоянные трудности с чтением (1, 2). Дислексию идентифицируют чаще у мальчиков, чем у девочек, но пол не является доказанным фактором риска развития дислексии.

Неспособность выучить языковые правила печатного языка часто рассматривается как часть дислексии. Пострадавшие дети могут испытывать трудности в определении корня слов или основы слова, последовательности букв в словах.

Проблемы с чтением, отличные от дислексии, как правило, вызваны трудностями понимания языка или низкой когнитивной способностью. Проблемы визуального восприятия и аномальные движения глаз не являются дислексией. Тем не менее эти проблемы могут помешать дальнейшему словесному обучению.

Общие справочные материалы 1. National Center for Educational Statistics: Students with disabilities. In The Condition of Education 2023 U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences. 2. Wagner RK, Zirps FA, Edwards AA, et al: The Prevalence of Dyslexia: A New Approach to Its Estimation. J Learn Disabil 53(5):354–365, 2020. doi:10.1177/0022219420920377

Этиология дислексии Различия в обработке слуховой информации часто называют причинами нарушения развития навыков чтения (1). Проблемы фонетической обработки вызывают нарушения в различении, объединении, запоминании и анализе звуков. Дислексия может повлиять на производство и понимание письменной речи, которая часто ограничена проблемами слуховой памяти, речи, названия или поиска слов. Основополагающие слабости устной речи также часто присутствуют. Справочные материалы по этиологии 1. McWeeny S, Norton ES: Auditory Processing and Reading Disability: A Systematic Review and Meta-Analysis, Scientific Studies of Reading 28(2):167–189, 2024, doi: 10.1080/10888438.2023.2252118

Патофизиология дислексии Дислексия имеет тенденцию передаваться по наследству. Дети с семейным анамнезом трудностей чтения или обучения подвергаются более высокому риску. Поскольку в головном мозге людей с дислексией были выявлены изменения, эксперты считают, что она развивается преимущественно в результате дисфункций коры, вытекающих из врожденных аномалий нервной системы. Подозревают наличие поражений, влияющих на интеграцию или взаимодействие конкретных функций мозга. Большинство исследователей сходятся во мнении, что дислексия связана с нарушениями в работе левого полушария и областей мозга, отвечающих за языковые ассоциации (моторно-речевая зона Вернике; см. рисунок Отделы головного мозга) и воспроизведение звуков и речи (зона моторики речи Брока), а также за взаимосвязь этих областей через дугообразный пучек. Дисфункции или дефекты в угловой извилине медиальной затылочной области и правом полушарии вызывают проблемы распознавания слов. Исследования показывают некоторую пластичность систем мозга в ответ на тренировку. Области мозга

Симптомы и признаки дислексии Дислексия может проявляться в виде: Задержки речи

Трудностей артикуляции

Трудностей запоминания названий букв, цифр и цветов

Трудности с задачами тождества слов, несмотря на обычные математические вычисления Дети с проблемами фонематического слуха и восприятия часто испытывают трудности с соединением звуков, рифмованием слов, определением расположения звуков в словах и сегментацией слов на произносимые компоненты. Они могут изменять порядок звуков в словах. Задержка или колебания в выборе слов, замена слов или названий букв и картинок часто являются ранним признаком. Распространены кратковременная слуховая память и трудности с распознаванием последовательности на слух. Небольшая часть детей с дислексией испытывает трудности с визуальными требованиями чтения. Однако, некоторые дети путают буквы и слова с похожими конфигурациями или испытывают трудности визуального выбора или идентификации буквенных моделей и кластеров (ассоциации звук–символ) в словах. Может возникнуть перестановка или визуальная путаница, чаще всего из-за наличия вышеперечисленных нарушений, которые приводят к забыванию или замене названий букв и слов, имеющих одинаковую структуру; например, d становитсяb,m становится w,h становится n, was (было) становится saw (пила), и on(на) становится no (нет). Однако это является вариантом нормы у детей < 8 лет и может не представлять проблемы. Хотя дислексия является пожизненной проблемой, многие дети развивают функциональные навыки чтения. Тем не менее другие никогда не достигают адекватной грамотности.

Диагностика дислексии Оценка чтения

Оценка речи, языка и слуха

Психологическое обследование (См. также Оценка нарушений способности к обучению (evaluation of learning disorders)). Большинство детей с дислексией не выявляют до детского сада или первого класса, когда они сталкиваются с обучением символам. Дети, у которых трудности овладения языком появились в раннем возрасте, которые с трудом усваивают программу обучения в 1-м классе или они не читают на уровне, ожидаемом от их устных или интеллектуальных способностей на любом уровне должны быть оценены. Часто лучшим диагностическим показателем является неспособность ребенка реагировать на традиционные или типичные подходы к чтению во время 1-го класса, хотя большую вариацию навыков чтения все еще можно увидеть на этом уровне. Демонстрация проблемы фонематической обработки имеет большое значение для диагностики. Дети с подозрением на дислексию должны пройти оценки чтения, речи и языка, слуха, когнитивных и психологических особенностей для определения их функциональных сильных и слабых сторон и предпочтительных для них стилей обучения. Такая оценка школьным персоналом может быть затребована учителем ребенка или семьей на основе Закона о лицах с нарушением обучаемости Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), основного закона США о специальном образовании. Результаты оценки помогают сформировать наиболее эффективный учебный подход. Всеобъемлющая оценка чтения проверяет распознавание и анализ слов, беглость речи, чтение или аудирование и уровень понимания лексики и процесса чтения. Оценки речи, языка и слуха проверяют устную речь и дефицит в обработке фонем (звуковых элементов) в разговорном языке. Рецептивная и выразительная функции языка также оцениваются. Проверяются познавательные способности (например, внимание, память, мышление). Психологические оценки направлены на эмоциональные проблемы, которые могут усугубить нарушение чтения. Собирают полный семейный анамнез психических расстройств и эмоциональных проблем. Врачи должны убедиться, что дети имеют нормальные зрение и слух, либо при помощи скрининга во время приема, либо направив на специализированную проверку слуха или зрения. Неврологические исследования могут помочь обнаружить вторичные признаки (например, нервную незрелость или незначительные неврологические нарушения) и исключить другие заболевания (например, судороги).

Лечение дислексии Образовательные мероприятия Лечение дислексии состоит из образовательных мероприятий, в т. ч. прямого и косвенного обучения распознаванию слов и их компонентов. Прямое инструктирование включает обучение конкретным фонетическим навыкам отдельно от других инструкций чтения. Косвенное обучение включает интеграцию акустических навыков в программы чтения. Инструкция может учить чтению целых слов или целого языкового подхода или следовать иерархии навыков от произношения звуков к словам и предложениям. Затем рекомендуются мультисенсорные подходы, которые включают обучение целым словам и интеграцию зрительных, слуховых и тактильных процедур для запоминания звуков, слов и предложений. Инструкция по компонентным навыкам состоит из обучения детей смешивать звуки, составляя слова, разбивать слово на части и определять расположение звуков в словах. Компонентные навыки понимания прочитанного включают определение основной идеи, ответы на вопросы, выделение фактов и подробностей и дедуктивное чтение. Многим детям может помочь компьютер, который изолирует слова в тексте или обрабатывает тексты письменных работ. Компенсаторные методы, например, использование аудиокниг и заметок, сделанных с помощью цифровых записывающих устройств, могут помочь детям в старших классах начальной школы осваивать содержание, продолжая улучшать навыки чтения. Эффективность других методов лечения (например, оптометрическое обучение, тренировка восприятия, тренинг по интеграции в аудиторию) и лекарственной терапии не подтверждена, их проведение не рекомендуется.

Основные положения Дислексия включает в себя трудности при чтении, воспроизведения и понимания письменной речи; также могут быть проблемы со слуховой памятью, речью, названием или поиском слов и проблемами эквивалентности.

Дислексия, вероятно, является результатом врожденных аномалий развития нервной системы, которые влияют на зоны левого полушария мозга, отвечающие за понимание языка, воспроизведение звуков и речи, взаимосвязи между этими зонами, или их сочетание.

У детей может быть замедленное воспроизведение речи, но иногда первым показателем является неспособность реагировать на типичное обучение чтению в ранних начальных классах.

Необходимо исключить познавательные, психологические, слуховые и зрительные расстройства.

Проводятся различные образовательные мероприятия, но для большинства детей исследования не поддерживают визуальную терапию, перцептивное обучение или обучение слуховой интеграции.