Розеола младенческая – инфекция младенцев или детей младшего возраста, вызываемая герпесвирусом человека 6 типа (ВГЧ-6В) или, реже, ВГЧ-7. Инфекция проявляется высокой температурой тела и высыпаниями как при краснухе, которые появляются во время или после снижения лихорадки, но локальные симптомы или признаки отсутствуют. Диагноз является клиническим, а лечение – симптоматическое.

Детская розеола является наиболее хорошо описанным заболеванием, вызываемым вирусом герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6). Существуют 2 различных вида ВГЧ-6: A и B, при этом большинство (если не все) клинических проявлений болезни связано с инфекцией ВГЧ-6B. ВГЧ-6В может также вызвать поражение центральной нервной системы (ЦНС) у пациентов с ослабленным иммунитетом (например, у реципиентов трансплантанта гемопоэтических стволовых клеток).

Младенческая розеола случается чаще всего весной и осенью. Были зарегистрированы незначительные местные эпидемии.

Симптомы и признаки младенческой розеолы Инкубационный период составляет приблизительно 5–15 дней. Лихорадка 39,5–40,5° C начинается остро и сохраняется 3–5 дней без каких-либо локальных симптомов или признаков. Несмотря на высокую температуру тела, ребенок обычно бодр и активен, хотя могут возникнуть фебрильные судороги. Часто развивается увеличение шейных и заушных лимфатических узлов. Энцефалит или гепатит возникают редко. Младенческая розеола (сыпь) Скрыть подробности На фотографии изображена макулопапулезная экзантема на груди, животе, лице и конечностях после снижения высокой температуры у ребенка с младенческой розеолой. SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY Лихорадка обычно быстро идет на спад на 4-й день, и когда это происходит, пятнистая или пятнисто-папулезная экзантема, как правило, появляется в основном на груди и животе и в меньшей степени на лице и конечностях; это длится от нескольких часов до 2-х дней и может пройти незаметно при легкой форме. В 70% инфекций, обусловленных ВГЧ-6, не встречается классической экзантемы. Здравый смысл и предостережения

Диагностика детской розеолы Сбор анамнеза и физикальное обследование Младенческую розеолу можно подозревать, если у ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет развиваются типичные симптомы и признаки. Тест редко требуется, но диагноз младенческой розеолы может быть подтвержден посевом, ПЦР или серологическим тестированием. Доступны молекулярные анализы (например, количественная полимеразная реакция), но они обычно применяются для обнаружения вирусной реактивации.