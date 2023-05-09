Розеола младенческая – инфекция младенцев или детей младшего возраста, вызываемая герпесвирусом человека 6 типа (ВГЧ-6В) или, реже, ВГЧ-7. Инфекция проявляется высокой температурой тела и высыпаниями как при краснухе, которые появляются во время или после снижения лихорадки, но локальные симптомы или признаки отсутствуют. Диагноз является клиническим, а лечение – симптоматическое.
Детская розеола является наиболее хорошо описанным заболеванием, вызываемым вирусом герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6). Существуют 2 различных вида ВГЧ-6: A и B, при этом большинство (если не все) клинических проявлений болезни связано с инфекцией ВГЧ-6B. ВГЧ-6В может также вызвать поражение центральной нервной системы (ЦНС) у пациентов с ослабленным иммунитетом (например, у реципиентов трансплантанта гемопоэтических стволовых клеток).
Младенческая розеола случается чаще всего весной и осенью. Были зарегистрированы незначительные местные эпидемии.
Симптомы и признаки младенческой розеолы
Инкубационный период составляет приблизительно 5–15 дней. Лихорадка 39,5–40,5° C начинается остро и сохраняется 3–5 дней без каких-либо локальных симптомов или признаков. Несмотря на высокую температуру тела, ребенок обычно бодр и активен, хотя могут возникнуть фебрильные судороги.
Часто развивается увеличение шейных и заушных лимфатических узлов.
Энцефалит или гепатит возникают редко.
Лихорадка обычно быстро идет на спад на 4-й день, и когда это происходит, пятнистая или пятнисто-папулезная экзантема, как правило, появляется в основном на груди и животе и в меньшей степени на лице и конечностях; это длится от нескольких часов до 2-х дней и может пройти незаметно при легкой форме.
В 70% инфекций, обусловленных ВГЧ-6, не встречается классической экзантемы.
Здравый смысл и предостережения
Диагностика детской розеолы
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Младенческую розеолу можно подозревать, если у ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет развиваются типичные симптомы и признаки.
Тест редко требуется, но диагноз младенческой розеолы может быть подтвержден посевом, ПЦР или серологическим тестированием.
Доступны молекулярные анализы (например, количественная полимеразная реакция), но они обычно применяются для обнаружения вирусной реактивации.
Лечение младенческой розеолы
Поддерживающая терапия
Лечение детской розеолы обычно симптоматическое.
Фоскарнет или ганцикловир используются для лечения некоторых пациентов с иммунодефицитом и тяжелой формой болезни, особенно при энцефалите, однако контрольные клинические исследования отсутствуют.