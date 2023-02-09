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Синдром Рейе

(Синдром Рейе)

Авторы:Christopher P. Raab, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено февр. 2023

Синдром Рейе – это редкая форма острой энцефалопатии и жировой инфильтрации печени, которая встречается почти исключительно у детей < 18 лет. Синдром имеет тенденцию развиваться после некоторых вирусных инфекций, особенно ветряной оспы или гриппа А или В, в частности при использовании салицилатов. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение носит поддерживающий характер.

Причина развития синдрома Рейе неизвестна, но многие случаи развиваются после инфекции, вызванной вирусом гриппа А, В или ветряной оспы. Использование салицилатов (преимущественно аспирина) при таких заболеваниях повышает риск в 20 раз (1). Это открытие привело к заметному снижению применения салицилатов у детей и подростков в Соединенных Штатах, начиная с середины 1980-х годов (за исключением специальных показаний, например при болезни Кавасаки), и соответствующему снижению частоты развития синдрома Рейе от нескольких сотен случаев в год до примерно 2-х (2).

Синдром встречается почти исключительно у детей < 18 лет. В США большинство случаев регистрируют в конце осени и зимой.

Это заболевание поражает функции митохондрий, что приводит к нарушению метаболизма жирных кислот и карнитина. Патофизиология и клинические проявления аналогичны таковым для ряда наследственных метаболических расстройств транспортировки жирных кислот и митохондриального окисления (см. Наследственные заболевания обмена веществ Введение).

Справочные материалы

  1. 1. Forsyth BW, Horwitz RI, Acampora D, et al: New epidemiologic evidence confirming that bias does not explain the aspirin/Reye’s syndrome association. JAMA 261:2517–2524, 1989.

  2. 2. Belay ED, Bresee JS, Holman RC, et al: Reye's syndrome in the United States from 1981 through 1997. N Engl J Med 340(18):1377–1382, 1993. doi: 10.1056/NEJM199905063401801

Симптомы и признаки синдрома Рейе

Тяжесть болезни сильно варьируется, но характерно двухфазное течение.

Начальные симптомы вирусной инфекции (инфекция верхних отделов респираторного тракта или иногда ветряная оспа) через 5–7 дней сменяются тяжелой тошнотой и рвотой с внезапным изменением психического состояния. Изменения психического состояния могут варьироваться от легкой амнезии, слабости, изменения зрения и слуха и сонливости до неустойчивых эпизодов дезориентации и тревожного возбуждения, которое может быстро прогрессировать до стадии глубокой комы, проявляющейся

  • Прогрессирующей ареактивностью

  • Декортикационной и децеребрированной позой

  • Судорогами

  • Вялость

  • Фиксированные расширенные зрачки

  • Остановка дыхания

Очагове неврологические симптомы обычно отсутствуют.

Гепатомегалия встречается примерно в 40% случаев, но желтуха отсутствует.

Осложнения синдрома Рейе

Осложнения включают:

Диагностика синдрома Рейе

  • Анамнез и объективное обследование соответствуют энцефалопатии и печеночной дисфункции

  • Анализы крови на показатели функции печени, электролиты и уровень аммиака

  • КТ или МРТ головы, иногда исследование спинномозговой жидкости

  • Биопсия печени

Синдром Рейе следует подозревать у любого ребенка с острым началом энцефалопатии (без зафиксированных контактов с тяжелыми металлами или токсинами) и неукротимой рвотой, связанной с нарушением функции печени.

Биопсия печени позволяет установить окончательный диагноз, показывая микровезикулярные, жировые изменения, и особенно полезна в спорадических случаях, а также у детей в возрасте < 2 лет.

Диагноз также может быть установлен, когда типичная клиническая картина и анамнез сопровождаются: повышением активности печеночных трансаминаз (если уровень аспартатаминотрансферазы или аланинаминотрансферазы превышает норму в > 3 раза), нормальным уровнем билирубина, повышением уровня аммиака в крови, удлиненным протромбиновым временем.

Проводят КТ или МРТ головного мозга, как для любого ребенка с энцефалопатией.

Если результаты КТ или МРТ головы в норме, может быть проведена люмбальная пункция. При исследовании цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) обычно выявляют повышенное давление, < 8–10 белых кровяных телец/мкл и нормальные уровни белка; уровень глутамина может быть повышен. Гипогликемия и гипогликоррахия (очень низкая концентрация глюкозы в СМЖ) возникают в 15% случаев, особенно у детей < 4 лет; они должны быть обследованы на метаболические заболевания.

Метаболические расстройства включают повышенные сывороточные уровни аминокислот, нарушение кислотно-щелочного равновесия (обычно с гипервентиляцией, смешанным респираторным алкалозом – метаболическим ацидозом), осмолярные изменения, гипернатриемию, гипокалиемию и гипофосфатемию.

Тяжесть состояния представляют стадии от I до V, в зависимости от тяжести симптомов (1).

Дифференциальная диагностика

Дифференциальный диагноз комы и нарушения работы печени включает:

Такие заболевания, как идиопатический стеатоз печени при беременности, тетрациклиновое токсическое поражение печени, могут иметь аналогичные признаки при световой микроскопии.

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. Kliegman R, St. Geme J: Nelson Textbook of Pediatrics, ed. 21. Philadelphia, Elsevier, 2020.

Лечение синдрома Рейе

  • Поддерживающие меры, включая меры по снижению повышенного внутричерепного давления

  • Обычно лечат коагулопатию

Лечение синдрома Рейе поддерживающее, при этом особое внимание уделяют контролю повышенного внутричерепного давления и уровню глюкозы в крови, поскольку истощение гликогена является распространенным следствием.

Лечение повышенного внутричерепного давления включает интубацию, гипервентиляцию, ограничение жидкости до 1500 мл/м2 в день, подъем изголовья кровати, осмотические диуретики, прямой мониторинг внутричерепного давления и декомпрессирующую краниотомию.

Инфузии 10 или 15%-ного раствора глюкозы является общей процедурой для поддержания ее нормального уровня.

Коагулопатия может потребовать вливания свежезамороженной плазмы или витамина К.

Другие методы лечения (например, обменное переливание крови, гемодиализ, барбитурат-индуцированная глубокая кома) не доказали свою эффективность, но иногда используются.

Прогноз при синдроме Рейе

Исход связан с продолжительностью мозговой дисфункции, выраженностью и скоростью прогрессирования комы, тяжестью повышенного внутричерепного давления и степенью повышения уровня аммиака в крови. Заболевание может прогрессировать от I стадии до более высоких стадий, если начальный уровень аммиака в крови > 100 мкг/дл (> 60 мкмоль/л), а протромбиновое время на 3 секунды дольше контрольных показателей.

При летальных случаях среднее время от госпитализации до смерти составляет 4 дня. Смертность в среднем составляет 21%, но находится в диапазоне от < 2% среди пациентов в стадии I до > 80% среди пациентов в стадиях IV или V.

Прогноз для выживших обычно хороший, и рецидивы редки. Однако, частота неврологических осложнений (например, умственная отсталость, эпилепсия, паралич черепных нервов, двигательные нарушения) достигает 30% среди выживших, если у них развивались судороги или децеребрационная поза во время болезни.

Основные положения

  • Синдром Рейе – это редкая форма острой энцефалопатии и дисфункции печени, которая встречается почти исключительно у детей < 18 лет, как правило, после вирусной инфекции, особенно ветряной оспы или гриппа А или В (особенно при использовании салицилатов).

  • Диагноз ставят на основании исключения сходно манифестирующих инфекционных, токсических и метаболических расстройств; биопсия печени помогает подтвердить диагноз.

  • Лечение поддерживающее, особенно меры по снижению повышенного внутричерепного давления.

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