Анамнез и объективное обследование соответствуют энцефалопатии и печеночной дисфункции

Анализы крови на показатели функции печени, электролиты и уровень аммиака

КТ или МРТ головы, иногда исследование спинномозговой жидкости

Биопсия печени

Синдром Рейе следует подозревать у любого ребенка с острым началом энцефалопатии (без зафиксированных контактов с тяжелыми металлами или токсинами) и неукротимой рвотой, связанной с нарушением функции печени.

Биопсия печени позволяет установить окончательный диагноз, показывая микровезикулярные, жировые изменения, и особенно полезна в спорадических случаях, а также у детей в возрасте < 2 лет.

Диагноз также может быть установлен, когда типичная клиническая картина и анамнез сопровождаются: повышением активности печеночных трансаминаз (если уровень аспартатаминотрансферазы или аланинаминотрансферазы превышает норму в > 3 раза), нормальным уровнем билирубина, повышением уровня аммиака в крови, удлиненным протромбиновым временем.

Проводят КТ или МРТ головного мозга, как для любого ребенка с энцефалопатией.

Если результаты КТ или МРТ головы в норме, может быть проведена люмбальная пункция. При исследовании цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) обычно выявляют повышенное давление, < 8–10 белых кровяных телец/мкл и нормальные уровни белка; уровень глутамина может быть повышен. Гипогликемия и гипогликоррахия (очень низкая концентрация глюкозы в СМЖ) возникают в 15% случаев, особенно у детей < 4 лет; они должны быть обследованы на метаболические заболевания.

Метаболические расстройства включают повышенные сывороточные уровни аминокислот, нарушение кислотно-щелочного равновесия (обычно с гипервентиляцией, смешанным респираторным алкалозом – метаболическим ацидозом), осмолярные изменения, гипернатриемию, гипокалиемию и гипофосфатемию.

Тяжесть состояния представляют стадии от I до V, в зависимости от тяжести симптомов (1).