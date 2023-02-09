Болезнь имеет тенденцию к прогрессированию в 3 фазах: острой, подостррй и фазе выздоровления.

Острая фаза начинается с лихорадки продолжительностью не менее 5 дней, как правило, достигающей > 39° C и не проходящей, если не принимать жаропонижающие средства. Лихорадка сопровождается раздражительностью, периодической заторможенностью или периодическими коликообразными болями в животе. Обычно в течение одного или двух дней после начала лихорадки возникает двусторонняя бульбарная конъюнктивальная инъекция без экссудата.

В течение 5 дней появляется полиморфная макулярная эритематозная сыпь, в основном на туловище, нередко с преобладанием в области промежности. Сыпь может быть уртикарной, кореподобной, мультиформной эритемой или скарлатиноподобной. Она сопровождается инъецированием глотки; красными, сухими, потрескавшимися губами и малиновым языком.

Болезнь Кавасаки (Экзантема) Скрыть подробности На фото показана полиморфная, эритематозная, макулярная сыпь внизу туловища с преобладанием в области промежности. © Springer Science+Business Media

Клубничный язык (Ребенок) Скрыть подробности Этот язык эритематозный с четко выраженными сосочками. SCIENCE PHOTO LIBRARY

В течение первой недели может возникнуть бледность проксимальной части ногтей на руках или ногах (частичная лейконихия). Эритема или пурпурно-красное изменение цвета и различной выраженности отек ладоней и подошв обычно появляются на 3–5-й день. Хотя отеки могут быть небольшие, они часто напряженные, жесткие и симптом вдавления отсутствует. Острая фаза заканчивается разрешением лихорадки.

Подострая фаза длится с конца лихорадки до 25 дня. В околоногтевой, ладонной, подошвенной области и промежности начинается шелушение на 10-й день. Поверхностный слой кожи иногда слущивается крупными пластинами, открывая новую нормальную кожу. Могут присутствовать артрит, артралгия и тромбоцитоз. Артрит или артралгии (в основном, с вовлечением крупных суставов) встречаются примерно у 33% больных.

Проявления со стороны сердца обычно начинаются в подострой фазе синдрома примерно на 1–4-й неделе от начала заболевания, когда сыпь, лихорадка и другие ранние острые клинические симптомы начинают уменьшаться.

Болезненная, негнойная лимфаденопатия в области шеи (≥ 1 узла ≥ 1,5 см в диаметре) выявляется на протяжении заболевания примерно у 50% больных. Болезнь может длиться 2–12 недель или дольше. Могут возникать неполные или атипичные случаи, особенно у маленьких детей, которые имеют более высокий риск развития ишемической болезни сердца. Эти симптомы выявляются примерно у 90% больных.

Другие, менее специфичные симптомы указывают на вовлечение многих систем организма.

Другие клинические симптомы могут включать уретрит, асептический менингит, гепатит, отит, рвоту, понос, отек (водянку) желчного пузыря, катаральные явления верхних дыхательных путей и передний увеит.

Фаза выздоровления начинается с момента исчезновения клинических признаков и продолжается примерно до 6-8 недель после начала острой фазы.