Ювенильные ангиофибромы — редкие и доброкачественные новообразования, которые могут развиваться в носоглотке. Диагностируется заболевание с помощью методов визуализации. Лечат их при помощи иссечения.
Ювенильные ангиофибромы чаще всего встречаются среди мальчиков-подростков. Они являются сосудистыми образованиями и растут медленно. Они могут разрастаться в глазницах или своде черепа и повторно появляться после лечения.
Симптомы и признаки ювенильных ангиофибром
Типичные симптомы ювенильных ангиофибром включают заложенность носа и носовые кровотечения (иногда сильные, обычно односторонние). Опухоль может вызывать припухлость лица, экзофтальм, деформацию носа или образование назальных разрастаний.
Диагностика ювенильных ангиофибром
КТ и МРТ
Для диагностики ювенильных ангиофибром, ообычно требуется КТ и МРТ.
Ангиография часто делается таким образом, чтобы опухолевые сосуды могли быть эмболизированы перед операцией.
Поскольку рассечение опухоли может привести к серьезным кровотечениям, инцизионная биопсия не применяется.
Лечение ювенильных ангиофибром
Иссечение и иногда лучевая терапия
Лечение ювенильных ангиофибром заключается в иссечении. Лучевая терапия иногда используется в качестве вспомогательного средства, особенно если полное иссечение затруднено или невозможно, или если опухоль рецидивирует.