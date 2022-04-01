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Ювенильные ангиофибромы

Авторы:Udayan K. Shah, MD, MBA, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено апр. 2022

Ювенильные ангиофибромы — редкие и доброкачественные новообразования, которые могут развиваться в носоглотке. Диагностируется заболевание с помощью методов визуализации. Лечат их при помощи иссечения.

Ювенильные ангиофибромы чаще всего встречаются среди мальчиков-подростков. Они являются сосудистыми образованиями и растут медленно. Они могут разрастаться в глазницах или своде черепа и повторно появляться после лечения.

Симптомы и признаки ювенильных ангиофибром

Типичные симптомы ювенильных ангиофибром включают заложенность носа и носовые кровотечения (иногда сильные, обычно односторонние). Опухоль может вызывать припухлость лица, экзофтальм, деформацию носа или образование назальных разрастаний.

Диагностика ювенильных ангиофибром

  • КТ и МРТ

Для диагностики ювенильных ангиофибром, ообычно требуется КТ и МРТ.

Ангиография часто делается таким образом, чтобы опухолевые сосуды могли быть эмболизированы перед операцией.

Поскольку рассечение опухоли может привести к серьезным кровотечениям, инцизионная биопсия не применяется.

Лечение ювенильных ангиофибром

  • Иссечение и иногда лучевая терапия

Лечение ювенильных ангиофибром заключается в иссечении. Лучевая терапия иногда используется в качестве вспомогательного средства, особенно если полное иссечение затруднено или невозможно, или если опухоль рецидивирует.

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