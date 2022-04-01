Ювенильные ангиофибромы Авторы: Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University Udayan K. Shah , MD, MBA , Проверено/пересмотрено апр. 2022

Ювенильные ангиофибромы — редкие и доброкачественные новообразования, которые могут развиваться в носоглотке. Диагностируется заболевание с помощью методов визуализации. Лечат их при помощи иссечения.

Ювенильные ангиофибромы чаще всего встречаются среди мальчиков-подростков. Они являются сосудистыми образованиями и растут медленно. Они могут разрастаться в глазницах или своде черепа и повторно появляться после лечения. Симптомы и признаки ювенильных ангиофибром Типичные симптомы ювенильных ангиофибром включают заложенность носа и носовые кровотечения (иногда сильные, обычно односторонние). Опухоль может вызывать припухлость лица, экзофтальм, деформацию носа или образование назальных разрастаний. Диагностика ювенильных ангиофибром КТ и МРТ Для диагностики ювенильных ангиофибром, ообычно требуется КТ и МРТ. Ангиография часто делается таким образом, чтобы опухолевые сосуды могли быть эмболизированы перед операцией. Поскольку рассечение опухоли может привести к серьезным кровотечениям, инцизионная биопсия не применяется. Лечение ювенильных ангиофибром Иссечение и иногда лучевая терапия Лечение ювенильных ангиофибром заключается в иссечении. Лучевая терапия иногда используется в качестве вспомогательного средства, особенно если полное иссечение затруднено или невозможно, или если опухоль рецидивирует.