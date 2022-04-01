Рецидивирующий респираторный папилломатоз

Резекция

Лечение рецидивирующего респираторного папилломатоза заключается в иссечении. В течение нескольких недель или месяцев опухоль может рецидивировать, поэтому может потребоваться многократное проведение процедуры; наблюдение с помощью ларингоскопии и бронхоскопии является обязательным. Хирургия может включать терапию импульсным лазером на красителе или фотодинамическую терапию.

В тяжелых случаях были опробованы противовирусные (например, цидофовир) или противоопухолевые (например, бевацизумаб) препараты (1). У некоторых пациентов поражения могут регрессировать в период полового созревания. Четырехвалентная вакцина против вируса папилломы человека является обнадеживающим методом профилактики, но ее эффективность пока не доказана.