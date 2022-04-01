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Рецидивирующий респираторный папилломатоз

(Папилломы гортани)

Авторы:Udayan K. Shah, MD, MBA, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено апр. 2022

Рецидивирующий респираторный папилломатоз является редкой, доброкачественной, вирусной опухолью дыхательных путей, которая обусловлена вирусом папилломы человека. Чаще всего у пациентов обнаруживаются папилломы гортани. Диагноз ставится на основании ларингоскопии и биопсии. Лечат их при помощи иссечения.

Рецидивирующий респираторный папилломатоз наиболее часто возникает в гортани в виде гортанных папиллом. Папилломы гортани могут появляться в любом возрасте, но наиболее часто встречаются в возрасте от 1 до 4 лет. Они могут возникать повторно после лечения, подвергаться злокачественной трансформации и/или время от времени распространяться на трахею или легкие.

Клинические проявления

Симптомы рецидивирующего респираторного папилломатоза могут включать в себя слабый крик, охриплость голоса, и, в тяжелых случаях, обструкцию дыхательных путей.

Диагностика

  • Ларингоскопия

  • Биопсия

Опухоль определяется при помощи ларингоскопии. Рецидивирующий респираторный папилломатоз может представлять собой одиночное поражение или проявляться в виде множественных поражений. Диагноз рецидивирующего респираторного папилломатоза подтверждается с помощью биопсии.

Лечение

  • Резекция

Лечение рецидивирующего респираторного папилломатоза заключается в иссечении. В течение нескольких недель или месяцев опухоль может рецидивировать, поэтому может потребоваться многократное проведение процедуры; наблюдение с помощью ларингоскопии и бронхоскопии является обязательным. Хирургия может включать терапию импульсным лазером на красителе или фотодинамическую терапию.

В тяжелых случаях были опробованы противовирусные (например, цидофовир) или противоопухолевые (например, бевацизумаб) препараты (1). У некоторых пациентов поражения могут регрессировать в период полового созревания. Четырехвалентная вакцина против вируса папилломы человека является обнадеживающим методом профилактики, но ее эффективность пока не доказана.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Derkay CS, Bluher AE: Update on recurrent respiratory papillomatosis. Otolaryngol Clin North Am 52(4):669–679, 2019. doi: 10.1016/j.otc.2019.03.011

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