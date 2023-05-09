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Шизофрения у детей и подростков

Авторы:Josephine Elia, MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено мая 2023

Шизофрения – это галлюцинации и бред, вызывающие значительную психосоциальную дисфункцию и продолжающиеся 6 месяцев.

(См. также Шизофрения у взрослых).

Заболевание шизофренией обычно происходит в период от середины подросткового возраста до 35 лет, а пиковый возраст возникновения заболевания – от 20 до 30 лет. Особенности у подростков и молодых взрослых схожи. Шизофрения у детей препубертатного возраста (детская шизофрения), при которой симптомы, похожие на симптомы при подростковой/ранней взрослой форме, проявляются в возрасте до 13 лет, встречается крайне редко (1).

Хотя первый эпизод, как правило, встречается в раннем взрослом возрасте, некоторые способствующие события и случаи, связанные с развитием нервной системы, происходят раньше (например, во время перинатального периода).

Эти перинатальные факторы риска включают в себя следующие:

  • Генетические нарушения (в частности те, которые повышают риск возникновения в детстве)

  • Воздействие некоторых лекарств или веществ (например, каннабиса) в течение уязвимого периода

  • Пренатальная недостаточность питания

  • Осложнения во время труда, гипоксия, перинатальная инфекция, отслойка плаценты или плацентарная недостаточность

  • Травма головного мозга в детстве

Другие факторы риска, возникающие позже (например, употребление наркотиков позже, в подростковом возрасте), могут затем спровоцировать начало шизофрении.

Проявления шизофрении с дебютом в детском возрасте, как правило, похожи на таковые у подростков и взрослых, но бред и зрительные галлюцинации (которые могут быть более распространены среди детей) менее тяжелые. Дополнительные характеристики также помогают отличить шизофрению с дебютом в детском возрасте от подросткового/юношеского дебюта болезни (1):

  • Более тяжелые симптомы

  • Отягощенный семейный анамнез

  • Увеличенный показатель распространенности генетических аномалий, аномалий развития (например, общее расстройство развития, умственная отсталость) и моторные нарушения

  • Увеличение распространенности преморбидных социальных трудностей

  • Постепенное развитие

  • Нарушение когнитивных функций

  • Нейроанатомические изменения (прогрессирующая потеря коркового серого вещества, увеличение объема желудочков)

Внезапный психоз у маленьких детей всегда должен рассматриваться как неотложная медицинская проблема с тщательным медицинским обследованием для поиска физиологических причин изменения психического статуса; эти причины включают (2) в себя следующее:

  • Лекарственные препараты (например, стимуляторы, кортикостероиды, антихолинергические препараты)

  • Рекреационные наркотики (например, каннабис)

  • Заболевания центральной нервной системы (ЦНС), включая инфекции (вирусные, бактериальные, паразитарные), опухоли, демиелинизирующие заболевания, травмы, судороги или мигрени

  • Аутоиммунные заболевания (например, анти-NMDA-(N-метил-d-аспартат] рецепторный энцефалит [3], СКВ)

  • Эндокринные заболевания (например, гипертиреоз, гипокортицизм)

  • Нарушения сна

  • Нарушения обмена веществ (порфирия, болезнь Вильсона, GM2-ганглиозидоз)

  • Лизосомные болезни накопления

  • Дефицит питательных веществ (магний и витамины А, D, B1, B3, B12)

  • Хромосомные аномалии (22.11q, XXY, XO, синдром ломкой Х-хромосомы, синдром Прадера-Вилли, синдром Фара)

  • COVID-19 (4–7)

Недавние исследования показывают, что существует повышенный риск развития определенных психтических расстройств (а именно, биполярного расстройства и шизофрении) среди подростков, которые употребляют препараты каннабиса, содержащие тетрагидроканнабинол (ТГК; 8). Такой повышенный риск не объясняется генетическими факторами. Существует опасение, что легализация марихуаны может дать подросткам (и их родителям) ложное чувство уверенности в безопасности этого распространенного наркотика.

Существует несколько сообщений о психозах у подростков с симптоматической (6, 7) и бессимптомной (5, 4) инфекцией COVID-19, а также о повышении частоты госпитализаций в психиатрические отделения по поводу психозов у молодых людей не инфицированных COVID (9).

Лечение шизофрении у детей и подростков является комплексным, с варьирующими исходами заболевания, поэтому направление таких детей к подростковому и детскому психиатру настоятельно рекомендуется.

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