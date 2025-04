Шизофрения у детей и подростков

1. Driver D, Thomas S, Gogtay N, et al: Childhood-onset schizophrenia and early-onset schizophrenia spectrum disorders: An update. Child Adolesc Psychiatric Clinic N Am 29(1):71-90, 2020. doi: 10.1016/j.chc.2019.08.017

2. Skikic M, Arriola JA: First episode psychosis medical workup: Evidence-informed recommendations and introduction to a clinically guided approach. 29(1):15-28, 2020. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. doi: 10.1016/j.chc.2019.08.010

3. Dalmau J, Lancaster EL, Martinez-Hernandez E, et al: Clinical experience and laboratory investigations in patients with anti-NMDAR encephalitis. Lancet Neurol 10(1):63-74, 2011. doi: 10.1016/S1474-4422(10)70253-2

4. Taquet M , Sillett, Zhu L, et al: Neurological and psychiatric risk trajectories after SARS-CoV-2 infection: An analysis of 2-year retrospective cohort studies including 1,284,437 patients. Lancet Psychiatry 9:815-827, 2022. doi: 10.1016/S2215-0366(22)00260-7

5. Meeder R, Adhikari S Sierra-Cintron, et al: New-onset mania and psychosis in adolescents in the context of COVID-19 infection. Cureus 14(4): e24322, 2022.

6. Bashir Z, Butt IM, Vemuri MK, et al: Acute SARS-CoV-2–induced psychosis in an adolescent. Pediatrics 150(3):e2021056004, 2022. https://doi.org/10.1542/peds.2021-056004

7. Ngo B, Lapp ST, Siegel B, et al: Cerebrospinal fluid cytokine, chemokine, and SARS-CoV-2 antibody profiles in children with neuropsychiatric symptoms associated with COVID-19. Mult Scler and Relat Disord 55:103169, 2021. doi: 10.1016/j.msard.2021.103169

8. Di Forti M, Quattrone D, Freeman TP, et al: The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): A multicentre case-control study. Lancet 6:427-436, 2019. http://dx.doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30048