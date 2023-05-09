Шизофрения у детей и подростков

Шизофрения – это галлюцинации и бред, вызывающие значительную психосоциальную дисфункцию и продолжающиеся ≥ 6 месяцев.

(См. также Шизофрения у взрослых).

Заболевание шизофренией обычно происходит в период от середины подросткового возраста до 35 лет, а пиковый возраст возникновения заболевания – от 20 до 30 лет. Особенности у подростков и молодых взрослых схожи. Шизофрения у детей препубертатного возраста (детская шизофрения), при которой симптомы, похожие на симптомы при подростковой/ранней взрослой форме, проявляются в возрасте до 13 лет, встречается крайне редко (1).

Хотя первый эпизод, как правило, встречается в раннем взрослом возрасте, некоторые способствующие события и случаи, связанные с развитием нервной системы, происходят раньше (например, во время перинатального периода).

Эти перинатальные факторы риска включают в себя следующие:

Генетические нарушения (в частности те, которые повышают риск возникновения в детстве)

Воздействие некоторых лекарств или веществ (например, каннабиса) в течение уязвимого периода

Пренатальная недостаточность питания

Осложнения во время труда, гипоксия, перинатальная инфекция, отслойка плаценты или плацентарная недостаточность

Травма головного мозга в детстве

Другие факторы риска, возникающие позже (например, употребление наркотиков позже, в подростковом возрасте), могут затем спровоцировать начало шизофрении.

Проявления шизофрении с дебютом в детском возрасте, как правило, похожи на таковые у подростков и взрослых, но бред и зрительные галлюцинации (которые могут быть более распространены среди детей) менее тяжелые. Дополнительные характеристики также помогают отличить шизофрению с дебютом в детском возрасте от подросткового/юношеского дебюта болезни (1):

Более тяжелые симптомы

Отягощенный семейный анамнез

Увеличенный показатель распространенности генетических аномалий, аномалий развития (например, общее расстройство развития, умственная отсталость) и моторные нарушения

Увеличение распространенности преморбидных социальных трудностей

Постепенное развитие

Нарушение когнитивных функций

Нейроанатомические изменения (прогрессирующая потеря коркового серого вещества, увеличение объема желудочков)

Внезапный психоз у маленьких детей всегда должен рассматриваться как неотложная медицинская проблема с тщательным медицинским обследованием для поиска физиологических причин изменения психического статуса; эти причины включают (2) в себя следующее:

Лекарственные препараты (например, стимуляторы, кортикостероиды, антихолинергические препараты)

Рекреационные наркотики (например, каннабис)

Заболевания центральной нервной системы (ЦНС), включая инфекции (вирусные, бактериальные, паразитарные), опухоли, демиелинизирующие заболевания, травмы, судороги или мигрени

Аутоиммунные заболевания (например, анти-NMDA-( N -метил-d-аспартат] рецепторный энцефалит [3], СКВ)

Эндокринные заболевания (например, гипертиреоз, гипокортицизм)

Нарушения сна

Нарушения обмена веществ (порфирия, болезнь Вильсона, GM2 -ганглиозидоз)

Лизосомные болезни накопления

Дефицит питательных веществ (магний и витамины А, D, B1, B3, B12)

Хромосомные аномалии (22.11q, XXY, XO, синдром ломкой Х-хромосомы, синдром Прадера-Вилли, синдром Фара)

COVID-19 (4–7)

Недавние исследования показывают, что существует повышенный риск развития определенных психтических расстройств (а именно, биполярного расстройства и шизофрении) среди подростков, которые употребляют препараты каннабиса, содержащие тетрагидроканнабинол (ТГК; 8). Такой повышенный риск не объясняется генетическими факторами. Существует опасение, что легализация марихуаны может дать подросткам (и их родителям) ложное чувство уверенности в безопасности этого распространенного наркотика.

Существует несколько сообщений о психозах у подростков с симптоматической (6, 7) и бессимптомной (5, 4) инфекцией COVID-19, а также о повышении частоты госпитализаций в психиатрические отделения по поводу психозов у молодых людей не инфицированных COVID (9).

Лечение шизофрении у детей и подростков является комплексным, с варьирующими исходами заболевания, поэтому направление таких детей к подростковому и детскому психиатру настоятельно рекомендуется.