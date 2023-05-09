Тревожное расстройство, вызванное разлукой является постоянным, интенсивным и ментально нецелесообразным страхом разлуки с главным объектом привязанности (обычно матерью). Страдающие дети отчаянно пытаются избегать такого разделения. Если разлука вынужденная, дети мучительно ищут пути воссоединения. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение состоит из поведенческой терапии для ребенка и семьи. В тяжелых случаях добавляются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).
(См. таже Обзор нарушений тревожности у детей и подростков).
Тревога в связи с разлукой – нормальная эмоция у детей в возрасте 8–24 месяцев; она обычно проходит, когда у детей развивается чувство постоянства объекта и они понимают, что родители вернутся. У некоторых детей страх перед разлукой сохраняется по достижении этого возраста или возвращается позже; он может быть достаточно серьезным, чтобы считаться расстройством. Расстройства разлуки обычно возникают у детей младшего возраста и редко после полового созревания.
Жизненные стрессы (например, смерть родственника, друга или домашнего животного; переезд, изменение школы), могут вызвать тревожное расстройство, вызванное разлукой. Кроме того, некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к тревожности.
Симптомы и признаки тревожного расстройства сепарации
Подобно социофобии, сепарационная тревога часто проявляется как отказ от посещения школы (или дошкольного учреждения).
Как правило, во время расставания происходят драматические сцены. Во время расставания обычно происходят драматические сцены, болезненные как для ребенка, так и для объекта привязанности (обычно матери, но может быть любого из родителей или опекуна). Дети плачут и умоляют с таким отчаянием, что родители не могут оставить их, а это приводит к затягиванию сцен. При расставании дети зацикливаются на воссоединении с объектом привязанности и часто беспокоятся, что этому человеку может быть причинен ущерб (например, в автомобильной аварии, в результате серьезного заболевания). Дети могут отказаться спать в одиночестве и даже могут настаивать на том, чтобы всегда находиться в одной комнате с объектом привязанности.
У детей часто развиваются соматические жалобы (пример, головная боль, боль в животе).
Поведение ребенка в присутствии объекта привязанности часто нормальное. И может создаться ложное впечатление, что проблема незначительна. Тем не менее, некоторые дети имеют постоянное и чрезмерное беспокойство по поводу потери объекта привязанности (например, вследствие болезни, похищения или смерти).
Сепарационная тревога нередко усугубляется тревогой родителей, которая усиливает беспокойство ребенка; получается замкнутый круг, который может быть прерван только тактичным поведением и соответствующим лечением родителя и ребенка одновременно.
Диагностика тревожного расстройства сепарации
Психиатрическая оценка
Критерии пятого издания Руководства по диагностике и статистическому учёту психических расстройств, (DSM 5-TR)
Диагноз тревожного расстройства в связи с разлукой ставят на основании анамнеза и наблюдения за прощаниями. Проявления должны присутствовать ≥ 4 недель и вызывать существенный дистресс или ухудшать социальное функционирование (например, дети не могут участвовать в соответствующей возрасту социальной или учебной деятельности).
Лечение тревожного расстройства сепарации
Поведенческая терапия
Редко анксиолитики
Лечение тревожного расстройства, вызванного разлукой, проводят с использованием поведенческой терапии, состоящей в систематическом регулярном разделении ребенка и объекта привязанности. Сцены прощания должны быть как можно более краткими, и объект привязанности должен тренироваться легко, без надрыва реагировать на протесты. Оказание помощи детям в формировании привязанности к одному из взрослых в детском саду или школе может быть полезным.
В экстремальных случаях у детей может быть эффективным применение анксиолитиков, таких как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС - см. таблицу Препараты для долгосрочного лечения тревожности и связанной с ней расстройств). Тем не менее расстройство разлуки часто поражает детей в возрасте от 3 лет, а опыт работы с этими препаратами в столь юном возрасте ограничен.
Успешно вылеченные дети склонны к рецидивам после праздников и каникул в школе. Из-за этих рецидивов родителям рекомендуется планировать регулярные разлуки в эти периоды, чтобы помочь ребенку привыкнуть быть вдали от родителей.
Основные положения
Тревога, связанная с разлукой, нормальна для детей в возрасте 8-24 месяцев; если она сохраняется дольше по достижении этого возраста или возвращается позже; она может быть достаточно серьезным, чтобы считаться расстройством.
Как правило, во время расставания происходят драматические, болезненные сцены с отчаянным плачем и мольбами.
Нормальное поведение, когда присутствует субъект привязанности, не означает, что проблема незначительна.
Лечение включает в себя планирование регулярных разделений (в том числе и во время праздников) и тренирует субъекты привязанности реагировать на протесты ребенка, как ни в чем не бывало.