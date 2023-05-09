Тревожное расстройство, вызванное разлукой

Подобно социофобии, сепарационная тревога часто проявляется как отказ от посещения школы (или дошкольного учреждения).

Как правило, во время расставания происходят драматические сцены. Во время расставания обычно происходят драматические сцены, болезненные как для ребенка, так и для объекта привязанности (обычно матери, но может быть любого из родителей или опекуна). Дети плачут и умоляют с таким отчаянием, что родители не могут оставить их, а это приводит к затягиванию сцен. При расставании дети зацикливаются на воссоединении с объектом привязанности и часто беспокоятся, что этому человеку может быть причинен ущерб (например, в автомобильной аварии, в результате серьезного заболевания). Дети могут отказаться спать в одиночестве и даже могут настаивать на том, чтобы всегда находиться в одной комнате с объектом привязанности.

У детей часто развиваются соматические жалобы (пример, головная боль, боль в животе).

Поведение ребенка в присутствии объекта привязанности часто нормальное. И может создаться ложное впечатление, что проблема незначительна. Тем не менее, некоторые дети имеют постоянное и чрезмерное беспокойство по поводу потери объекта привязанности (например, вследствие болезни, похищения или смерти).

Сепарационная тревога нередко усугубляется тревогой родителей, которая усиливает беспокойство ребенка; получается замкнутый круг, который может быть прерван только тактичным поведением и соответствующим лечением родителя и ребенка одновременно.